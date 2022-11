Η Τουρκία απαγόρευσε στον Απόστολο Τζιτζικώστα την είσοδο στη χώρα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η πολιτική των ακραίων προκλήσεων από την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας. Οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, που βρίσκεται στη Σμύρνη με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Ο κ. Τζιτζικώστας έφτασε στις 10:00 στο λιμάνι της Σμύρνης με πλοίο από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει ως προεδρεύων στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των περιφερειαρχών. Τότε οι τουρκικές Αρχές τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να αποβιβαστεί, χωρίς ωστόσο να του δίνουν μια σαφή απάντηση. Για το αδιανόητο περιστατικό, ο κ.Τζιτζικώστας ενημέρωσε την κυβέρνηση, το γραφείο του πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο ίδιος θεώρησε μεγάλη προσβολή την απαγόρευση της εισόδου του. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την καταδίκη του για το συμβάν, κάνοντας λόγο για παράνομη και καταχρηστική κράτηση. Την ίδια στιγμή, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενημερώσει τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, όπως και την πρόξενο στη Σμύρνη, Δέσποινα Μπαλκίζα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν τουλάχιστον επτά ώρες εγκλωβισμένος στο λιμάνι ενώ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τη στήριξή του στον περιφερειάρχη εξέφρασε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη και εντελώς καταχρηστική κράτηση και απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη νωρίτερα σήμερα. Αναμένουμε από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές να δοθούν άμεσα εξηγήσεις και τις καλούμε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα, καθώς και το Γενικό Προξενείο στη Σμύρνη κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή προβαίνοντας σε σχετικές παραστάσεις προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωμεσογειακή Επιτροπή Η Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση Ευρώπης – Μεσογείου (ARLEM) ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει τη συνεργασία των τοπικών κυβερνήσεων στο βόρειο και νότιο τμήμα της Μεσογείου. Αποτελείται από 80 μέλη και 2 παρατηρητές από 43 χώρες της ΕΕ και της Μεσογείου. Σαράντα μέλη της Συνέλευσης ορίζονται από τους μεσογειακούς εταίρους και σαράντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη της ARLEM είναι εκλεγμένοι υπάλληλοι περιφερειακών ή τοπικών αρχών. Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία Eva: Σε τρείς φάσεις οι καταιγίδες – Ξεκίνησαν από το βόρειο Ιόνιο – Πότε θα χτυπηθούν Αττική και Θεσσαλονίκη Ιταλία: Τον σκότωσε με βέλος επειδή έκανε φασαρία γιορτάζοντας τη γέννηση του παιδιού του Δέσποινα Βανδή για Βασίλη Μπισμπίκη: Εγώ ερωτεύτηκα και θεώρησα τίμιο να χωρίσω

