Θεοδωρικάκος σε Τζιτζικώστα: Η προκλητικότητα της Τουρκίας ξεπερνάει κάθε όριο Η ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία και έμεινε επί σειρά ωρών στο λιμάνι της Σμύρνης, επικοινώνησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός έκανε λόγο για προκλητικότητα που ξεπερνάει κάθε όριο. Ο κ.Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει τα εξής: «Επικοινώνησα με τον Απόστολο Τζιτζικώστα για να εκφράσω την αγανάκτησή μου για την περιπέτεια στην οποία υποβάλλεται από το πρωί,από τις τουρκικές αρχές. Είναι σαφές οτι η προκλητικότητα του καθεστώτος της γειτονικής χώρας ξεπερνάει κάθε όριο, απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ε.Ε». Επικοινώνησα με τον @tzitzikostas για να εκφράσω την αγανάκτησή μου για την περιπέτεια στην οποία υποβάλλεται από το πρωί,από τις τουρκικές αρχές. Είναι σαφές οτι η προκλητικότητα του καθεστώτος της γειτονικής χώρας ξεπερνάει κάθε όριο, απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ε.Ε. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) November 5, 2022

