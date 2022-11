Μπακογιάννης: Συναντήσεις με τον Εκρέμ Ιμάμογλου σήμερα και αύριο στην Κωνσταντινούπολη Οι δήμαρχοι Αθήνας και Κωνσταντινούπολης θα συναντηθούν ενόψει της πρωτοβουλίας του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit) Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit), ο δήμαρχος Αθηναίων Κωστας Μπακογιάννης αναμένεται να συναντηθεί σήμερα και αύριο στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο ομόλογό του Εκρέμ Ιμάμογλου. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο, η Αθήνα θα φιλοξενήσει την πρώτη σύνοδο του B40 Balkan Cities Network Summit το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου του ’21 σε ιδρυτική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομίας και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων. Ενόψη της συνόδου στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, θα έχουν προπαρασκευαστική συνάντηση σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Την επόμενη μέρα θα εγκαινιάσουν από κοινού, ένα νέο πάρκο το οποίο θα λάβει τιμητικά το όνομα «B40». Συγκεκριμένα, η συνάντηση των κυρίων Μπακογιάννη και Ιμάμογλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου από τις 18:00 έως τις 19:30, στο Istanbul Planning Agency Florya. Τα εγκαίνια του πάρκου θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 15:00 έως 15:45 στο Bakirkoy Costal Area με τις ομιλίες των δυο δημάρχων. Οι προαναφερθείσες ώρες, είναι ώρες Τουρκίας. Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στο Σουφλί: Νεκροί ηλικιωμένοι μετά από φωτιά σε μονοκατοικία – Κατέρρευσε η στέγη και εγκλωβίστηκαν Στην Ευελπίδων η οικογένεια του 17χρονου στη Μάνδρα – Είχε ίχνη κακοποίησης στο σώμα Σε τρεις φάσεις η κακοκαιρία Eva: Πότε θα χτυπηθούν Αττική και Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 05.11.2022, 12:30 05.11.2022, 10:03 03.11.2022, 10:45 05.11.2022, 10:52 05.11.2022, 10:54 04.11.2022, 14:35

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )