Οικονόμου για δημοσίευμα περί παρακολουθήσεων: Δεν έχει τεκμηρίωση, να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη

Χωρίς καμμία τεκμηρίωση είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που κάνει λόγο για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Στην ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έχει επιδιώξει από την πρώτη στιγμή τη διερεύνηση της υπόθεσης υποκλοπών καθώς και ότι λογισμικά παρακολούθησης υπάρχουν στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν τα αγόρασε και δεν τα χρησιμοποιεί καμμία δημόσια αρχή. Προσθέτει επιπλέον ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση της εμπορίας τέτοιων λογισμικών και θα καταστήσει την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύει την κυκλοφορία τέτοιου λογισμικού στην επικράτεία της. Το δημοσίευμα Το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento της Κυριακής, μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, γίνεται τώρα λόγος για σειρά παρακολουθήσεων πληθώρας πολιτικών προσώπων όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και σειρά προσώπων από τη δημοσιογραφία και τον καλλιτεχνικό χώρο όπως ο Λάκης Λαζόπουλος. «Τα πολιτικά πρόσωπα είναι περισσότερα, ενώ η παρακολούθησή τους δεν είναι µόνο άµεση αλλά και έµµεση. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Αντ. Σαµαρά και του Μιχ. Χρυσοχοΐδη η παρακολούθηση γινόταν µε µόλυνση της δικής τους συσκευής, σε άλλες όµως η συσκευή που προσβλήθηκε ανήκει σε πρόσωπο που διατηρεί στενές σχέσεις µε τον πραγµατικό στόχο», αναφέρει το Documento. Παράλληλα το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «τα πρόσωπα που επισυνδέονταν µε εισαγγελική εντολή για «λόγους εθνικής ασφάλειας σπάνια έµεναν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σκοπός της επίσηµης παρακολούθησης ήταν να εντοπιστεί µε ποιους έχει επαφή ο παρακολουθούµενος. ∆ηλαδή να ανιχνευτούν οι συχνές επαφές του», ενώ σημειώνεται πως «οι συχνοί συνοµιλητές του στόχου, ανυποψίαστοι συνήθως, µολύνονταν µε το λογισµικό. Πρόσωπα που συνδέονταν µε τους πολιτικούς, σύζυγοι ή εξωσυζυγικές τους σχέσεις, παρακολουθούνταν από το Predator». Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Ολόκληρη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ως εξής: *Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου* Όσα αναφέρονται στην εφημερίδα του κ. Βαξεβάνη χρειάζεται να διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα από την ελληνική Δικαιοσύνη παρότι δεν προκύπτει καμία τεκμηρίωση του δημοσιεύματος. Πλεονάζουν οι αφηγήσεις, απουσιάζουν τα στοιχεία. Όταν διατυπώνονται τέτοιοι ισχυρισμοί, δύο βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι ποιος τους λέει και ποιος είναι ο σκοπός του. • Ο εθνικός συκοφάντης, ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει σε φαντασία και επινοητικότητα ακόμα και τους μεγαλύτερους παραμυθάδες. Αυτός που η θεματολογία και η προσέγγισή του ταυτίζεται με τον εθνικό οχετό (την εφημερίδα Μακελειό). Εκείνος που οι «αποκαλύψεις» του προαναγγέλονται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Και τέλος, αυτός που εμπλέκεται στην χρηματοδότηση με ρωσικά κεφάλαια τηλεοπτικού δικτύου στην χώρα μας, προφανώς δεν έχει καμία εγγύηση αξιοπιστίας. • Στο ποιο σκοπό εξυπηρετεί, όταν χωρίς το παραμικρό στοιχείο αποδίδει στον Πρωθυπουργό την φαιδρή κατηγορία ότι παρακολουθούσε υπουργούς του, τις συζύγους τους, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: επιχειρεί να πλήξει την κυβέρνηση, να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, να ωφελήσει εκείνους τους οποίους υπηρετεί αφοσιωμένα και να βάλει νερό στο μύλο κέντρων που έχουν ενοχληθεί από την Κυβέρνηση και δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για την σταθερότητα και την ασφάλεια που έχει επιτύχει η Ελλάδα. Κέντρα που θα προτιμούσαν μια άλλη κυβέρνηση, πιο βολική, και έναν άλλο πρωθυπουργό, αδύναμο και ελέγξιμο Λογισμικά παρακολούθησης υπάρχουν στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά δεν τα αγόρασε και δεν τα χρησιμοποιεί καμία δημόσια αρχή. Η Κυβέρνηση έχει επιδιώξει από την πρώτη στιγμή την διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα. Ταυτόχρονα είναι έτοιμη η δριμεία θεσμική αντίδραση της Κυβέρνησης στο φαινόμενο αυτό, το οποίο δημιουργεί εθνικούς κινδύνους και χρησιμοποιείται από όσους επιδιώκουν την ανωμαλία και την αναταραχή, σε μια κρίσιμη μάλιστα συγκυρία, σε κάθε επίπεδο. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση της εμπορίας τους, πράξη που θα καταστήσει την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύεται η κυκλοφορία κακόβουλων λογισμικών στην επικράτεια της. Η ελληνική πολιτεία θα αξιολογήσει κάθε πτυχή του ζητήματος αυτού. Κανένας τυφλοπόντικας δεν θα μείνει κρυμμένος. 