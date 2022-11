Οικονόμου για τα ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα είναι σαν έτοιμη από καιρό να ανταποκριθεί στην κάθε πρόκληση «Διεθνές Δίκαιο, αποδόμηση της ρητορικής της Τουρκίας και ενδυνάμωση της χώρας σε όλους τους τομείς» είναι η στρατηγική της χώρας σε όλους τους τομείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Η Ελλάδα είναι σαν έτοιμη από καιρό να ανταποκριθεί στην κάθε πρόκληση», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. “Εχουμε ήδη μέχρι τώρα ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με ετοιμότητα (σε όλες τις προκλήσεις), όπως στην περίπτωση της Έβρου, με αποδόμηση των απόψεων της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα και με οικοδόμηση σημαντικών συμμαχιών”, σημείωσε ο κ. Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co47l2yu7mn5) Σχετικά με ρεπορτάζ, που ανέφερε πως η Frontex ξεκινάει ανεξάρτητη έρευνα για την ακραία αντίδραση του τουρκικού λιμενικού την περασμένη Τρίτη στα ανοιχτά της Σάμου, ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι η στάση της Frontex αποδεικνύει το βάσιμο των ελληνικών ισχυρισμών, ενώ είναι και μία απάντηση σε όσους υιοθετούν άκριτα την τουρκική προπαγάνδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να αποπροσανατολιστεί από τη βασική της στρατηγική που είναι: «Διεθνές Δίκαιο, αποδόμηση της ρητορικής της Τουρκίας και ενδυνάμωση της χώρας σε όλους τους τομείς». Για την οικονομία, ο κος Οικονόμου δεσμεύτηκε ότι «η κυβέρνηση θα καναλώσει όση ενέργεια απαιτείται και θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που υπάρχει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων». «Μιλούν διάφοροι για αισχροκέρδεια, ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η διάταξη περί αισχροκέρδειας στον Ποινικό Κώδικα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθέτησε ανώτατο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που υπήρχε προ κρίσης, εντατικοποιεί τους ελέγχους και παράλληλα δημιουργεί ένα καλάθι «για να έχουμε σε κάποια απολύτως απαραίτητα είδη, όσο το δυνατό χαμηλότερες τιμές». Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στο Σουφλί: Νεκροί ηλικιωμένοι μετά από φωτιά σε μονοκατοικία – Κατέρρευσε η στέγη και εγκλωβίστηκαν Στην Ευελπίδων η οικογένεια του 17χρονου στη Μάνδρα – Είχε ίχνη κακοποίησης στο σώμα Σε τρεις φάσεις η κακοκαιρία Eva: Πότε θα χτυπηθούν Αττική και Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 04.11.2022, 18:22 05.11.2022, 10:03 03.11.2022, 10:45 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 20:59 04.11.2022, 14:35

