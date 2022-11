Οι Τούρκοι προσπαθούν να δικαιολογηθούν για την απαγόρευση εισόδου του Τζιτζικώστα και μιλούν για… τεχνικό πρόβλημα «Λύθηκε το θέμα αλλά αρνήθηκε να εισέλθει στη χώρα» Παναγιώτης Σαββίδης 05.11.2022, 19:40 Για «καθυστέρηση» που οφείλεται σε «ομοιότητα του ονόματός του» με πρόσωπο που δεν του επιτρέπεται η είσοδος στην Τουρκία, κάνει λόγο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την προκλητική κράτηση και απαγόρευση εισόδου στη Σμύρνη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, νωρίτερα σήμερα. «Μετά την επίλυση του προβλήματος θα μπορούσε να μπει στη Σμύρνη και να συνεχίσει το πρόγραμμά του» αναφέρει το Anadolu, αποδίδοντας το θέμα που προέκυψε σε «τεχνικό πρόβλημα» το οποίο επιλύθηκε στη συνέχεια. «Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας εγκατέλειψε την είσοδο στην Τουρκία, με τη δικαιολογία ότι καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος στο τελωνείο λόγω της ομοιότητας του ονόματος στη Σμύρνη, όπου ήρθε με πλοίο για να παρακολουθήσει πρόγραμμα (της Ευρωμεσογειακής Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των περιφερειαρχών)» λέει το Anadolu. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα. — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2022 Με ανάρτησή του αργά το απόγευμα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν, έκανε γνωστό πως μετά από ενέργειες της Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης η Τουρκία αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου του στην χώρα, αλλά ο ίδιος επέλεξε να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. «Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα» γράφει στο twitter o Απόστολος Τζιτζικώστας. Παναγιώτης Σαββίδης 05.11.2022, 19:40 BEST OF NETWORK 05.11.2022, 18:35 05.11.2022, 16:37 03.11.2022, 10:45 05.11.2022, 10:52 05.11.2022, 10:54 05.11.2022, 15:30

