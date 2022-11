Τζιτζικώστας: Η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία άρθηκε ύστερα από παρέμβαση της ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης

Για απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία μιλά ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter για το αδιανόητο συμβάν. Οι Τούρκοι, από την πλευρά τους, επιβεβαιώνουν το περιστατικό, προτάσσοντας όμως τις δικές τους δικαιολογίες. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι ο κ.Τζιτζικώστας κρατήθηκε από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη λόγω «τεχνικού προβλήματος», καθώς υπήρξε… ομοιότητα του ονόματός του με άτομο, στο οποίο έχει απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα. Ήταν η πρώτη φορά που ο Απόστολος Τζιτζικώστας επισκέφθηκε τη γειτονική χώρα με ευρωπαϊκή ιδιότητα για να συμμετάσχει με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των περιφερειαρχών. Όπως διευκρίνησε ο κ.Τζιτζικώστας, ύστερα από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση εισόδου. Η ανάρτηση του κ.Τζιτζικώστα στο Twitter: «Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα». Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα. — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2022 Το χρονικό της ακραίας πρόκλησης Οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, που βρίσκεται στη Σμύρνη με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Ο κ. Τζιτζικώστας έφτασε στις 10:00 στο λιμάνι της Σμύρνης με πλοίο από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει ως προεδρεύων στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των περιφερειαρχών. Τότε οι τουρκικές Αρχές τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να αποβιβαστεί, χωρίς ωστόσο να του δίνουν μια σαφή απάντηση. Για το αδιανόητο περιστατικό, ο κ.Τζιτζικώστας ενημέρωσε την κυβέρνηση, ενώ ο ίδιος θεώρησε μεγάλη προσβολή την απαγόρευση της εισόδου του. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την καταδίκη του για το συμβάν, κάνοντας λόγο για παράνομη και καταχρηστική κράτηση. Την ίδια στιγμή, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, όπως και την πρόξενο στη Σμύρνη, Δέσποινα Μπαλκίζα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν, νωρίς το απόγευμα, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης κι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, για το θέμα που δημιουργήθηκε απρόκλητα στη Σμύρνη. Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τους αρμόδιους της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ, καθώς επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια. Στη συνέχεια συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον κ. Καλαφάτη, όπου υπογράμμισε πως η ενέργεια των Τουρκικών αρχών ήταν απρόκλητη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν τουλάχιστον επτά ώρες εγκλωβισμένος στο λιμάνι ενώ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τη στήριξή του στον περιφερειάρχη εξέφρασε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Επικοινώνησα με τον Απόστολο Τζιτζικώστα για να εκφράσω την αγανάκτησή μου για την περιπέτεια στην οποία υποβάλλεται από το πρωί, από τις τουρκικές αρχές.Είναι σαφές οτι η προκλητικότητα του καθεστώτος της γειτονικής χώρας ξεπερνάει κάθε όριο, απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

