Τσίπρας: Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν.μ. στην Α. Μεσόγειο Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση στην Κύπρο με θέμα την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο Η Ελλάδα δικαιούται και οφείλει να προβεί άμεσα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ακριβώς έχει ήδη πραγματοποιήσει η Τουρκία στην ίδια περιοχή, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, που μεταδόθηκε σε εκδήλωση με θέμα: «Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο: Νομικά ζητήματα και προκλήσεις» που πραγματοποιείται στη Λευκωσία από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Κύπρου και Ελλάδας, ο κος Τσίπρας χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας αναφαίρετο δικαίωμά της, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, για το οποίο ο καταλληλότερος χρόνος υλοποίησής του, όπως είπε, είναι τώρα. Θα πρόκειται για ένα διπλό μήνυμα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Από τη μια αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε όσα με βάση το Διεθνές Δίκαιο δικαιούμαστε και ταυτόχρονα ισχυρής βούλησης να επιλύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου με διάλογο και συνεννόηση». Ο κος Τσίπρας αναφέρθηκε στην σημασία της τήρησης των βασικών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της μη χρήσης βίας, της αρχής της καλής γειτονίας: «Και πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η παραβίασή τους. Παραβίαση που με τον ίδιο τρόπο βιώνει ο κυπριακός λαός εδώ και 48 χρόνια με την παράνομη εισβολή και κατοχή από την Τουρκία. Σήμερα, ωστόσο, στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας γεννά νέους φόβους για νέες παραβιάσεις των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και για νέες εντάσεις. Κι αυτό επιτάσσει άμεση προληπτική δράση και ξεκάθαρα μηνύματα από την Διεθνή κοινότητα, τους συμμάχους μας και ειδικότερα την ΕΕ. Επιτάσσει πράξεις και όχι αφηρημένες ή χλιαρές δηλώσεις. Επιτάσσει τη διπλωματική και αμυντική στήριξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε αεροναυτικές παραβιάσεις, παράνομες εξορύξεις και έρευνες, αλλά και απέναντι στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Επιτάσσει οι τουρκικές παραβιάσεις να έχουν επιπτώσεις μέσω της επιβολής ισχυρών, στοχευμένων κυρώσεων και βέβαια μέσω της αναστολής πώλησης όπλων», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην πρόληψη νέων κρίσεων μέσω της Ειρήνης και της Διπλωματίας, καθώς και μέσω του διαλόγου, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ προς όφελος όλων των Κυπρίων, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. Ακολούθως μίλησε για την ειρηνική επίλυση των διαφορών βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. «Ελλάδα και Κύπρος μπορούμε και πρέπει να επιδιώξουμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με όλες τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου», σημείωσε καταληκτικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιδίωξης και πίεσης προς την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου: «Ένα τραπέζι που μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Και σε αυτό το πλαίσιο να ανοίξει το δρόμο και για μια νέα ευρω-τουρκική σχέση. Ένα τραπέζι που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους διαπραγματευτικά σχήματα και συνθέσεις, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των αρχών του Δικαίου της Θάλασσας και την ως τώρα νομολογία». Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στο Σουφλί: Νεκροί ηλικιωμένοι μετά από φωτιά σε μονοκατοικία – Κατέρρευσε η στέγη και εγκλωβίστηκαν Στην Ευελπίδων η οικογένεια του 17χρονου στη Μάνδρα – Είχε ίχνη κακοποίησης στο σώμα Σε τρεις φάσεις η κακοκαιρία Eva: Πότε θα χτυπηθούν Αττική και Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 05.11.2022, 12:30 05.11.2022, 10:03 03.11.2022, 10:45 05.11.2022, 10:52 05.11.2022, 10:54 04.11.2022, 14:35

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )