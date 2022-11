Ανδρουλάκης: Ερώτηση στην Κομισιόν για την τουρκική πρόκληση με Τζιτζικώστα «Η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη τις ακραίες προκλήσεις» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το επεισόδιο με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στη Σμύρνη Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, στην Τουρκία. Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη τις ακραίες προκλήσεις και έφτασε στο σημείο χωρίς λόγο να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε έναν Ευρωπαίο πολίτη, που επρόκειτο να συμπροεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση – ARLEM.» Ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφει τα γεγονότα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο κ. Τζιτζικώστας, παρέμεινε στο πλοίο με το οποίο μετέβαινε στη Σμύρνη, καθώς οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την αποβίβασή του και την είσοδό του στη γειτονική χώρα. «Δεν έλαβε επίσημη ενημέρωση για τους λόγους απαγόρευσης εισόδου, ενώ ο ίδιος κάλεσε τις ελληνικές αρχές για να τις ενημερώσει σχετικά», επισημαίνει. Προσθέτει ότι η μετάβαση του κ. Τζιτζικώστα στην Τουρκία ήταν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και επιπλέον η χώρα εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι υποψήφια προς ένταξη με όλα τα προνόμια που συνεπάγεται η θέση αυτή΄. Ο Νικος Ανδρουλάκης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: -Είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της θετικής ατζέντας η απαγόρευση εισόδου σε έναν Ευρωπαίο πολίτη χωρίς συγκεκριμένο λόγο; -Πώς θα προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία μετακίνησης από ανάλογες καταχρηστικές αποφάσεις της Τουρκίας; Ειδήσεις σήμερα: H κακοκαιρία Eva επιμένει – Δείτε πώς μπήκε η καταιγίδα στην Αττική Συμβούλιο της Επικρατείας: «Μπαράζ» προσφυγών κατά του νέου πολεοδομικού σχεδίου για Μάτι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Επέστρεψε με κήρυγμα ο Λουπασάκης – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 06.11.2022, 12:30 06.11.2022, 09:18 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 14:04 06.11.2022, 14:05 05.11.2022, 15:00

