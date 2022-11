Γεωργιάδης για παρακολουθήσεις: «Δεν είχε άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης από το να παρακολουθεί την Ευγενία…» «Μου θυμίζει τη σκευωρία της υπόθεσης Novartis όπου κατηγόρησαν δέκα πολιτικά πρόσωπα επίσης με τις ίδιας ποιότητας “στοιχεία”» σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης «Δεν είχε άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης από το να παρακολουθεί την Ευγενία (σ.σ. την σύζυγό του Μανωλίδου) ή την Πόπη (σ.σ. Καλαϊτζή, σύζυγο Χατζηδάκη). Αυτά είναι γελοιότητες» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ήταν στην λίστα παρακολούθησης με το Predator, έκανε λόγο για εξοργιστικά στοιχεία, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, χωρίς κανένα απολύτως ντοκουμέντο. Αν έχει στοιχεία να τα παραθέσει είπε, για να προσθέσει: «Μου θυμίζει τη σκευωρία της υπόθεσης Novartis όπου κατηγόρησαν δέκα πολιτικά πρόσωπα επίσης με τις ίδιας ποιότητας “στοιχεία”». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co514ezq5qwh) «Αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία είναι δύο πηγές που λέει ότι έχει και εγώ απαντώ ότι έχω τέσσερις πηγές και λέω ότι ο Τσίπρας παρακολουθούσε άλλους 500», σημείωσε προσθέτοντας πως «ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ευθύνη γι’ αυτό που συμβαίνει στη χώρα από το πάθος τους να γυρίσουν στις καρέκλες στην εξουσία σπρώχνουν τη χώρα στη λάσπη και το βούρκο. Ο Τσίπρας έχει ευθύνη». Ο υπουργός μίλησε ακόμα και για το «καλάθι του νοικοκυριού», εξαγγέλλοντας την έκδοση διορθωτικής ΚΥΑ τη Δευτέρα. Ειδήσεις σήμερα: Απόστολος Τζιτζικώστας: Στην Ελλάδα μετά το μπλόκο των Τούρκων – Τον παρέλαβε με αεροσκάφος από τη Σμύρνη ο Δένδιας Κακοκαιρία Eva: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες – Δείτε σε χάρτες που θα χτυπήσουν οι καταιγίδες Σπίτι με το MEGA: Η έναρξη υπό τους ήχους του «Bella Ciao», οι αντιδράσεις στο Twitter και οι καλεσμένοι της πρεμιέρας BEST OF NETWORK 05.11.2022, 18:35 06.11.2022, 09:18 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 09:05 06.11.2022, 09:07 05.11.2022, 15:00

