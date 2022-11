Ερώτηση από τη Μαρία Σπυράκη στη Κομισιόν για το επεισόδιο με τον Τζιτζικώστα Το πρωτοφανές περιστατικό απαγόρευσης εισόδου και κράτησης του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από τις αρχές της Τουρκίας προστίθεται στη μακρά λίστα της συστηματικής παραβίασης των κανόνων Διεθνούς Δικαίου, τονίζει η ευρωβουλευτής Επείγουσα ερώτηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή το περιστατικό με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, η οποία τονίζει ότι η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Προσθέτει ακόμη η ευρωβουλευτής ότι η παραβίαση θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών, όπως η ελευθερία κυκλοφορίας και μετακινήσεων, καθιστά προβληματική την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικνύει ότι η γειτονική χώρα δεν ενσωματώνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στην ανάρτησή της η ευρωβουλευτής σημειώνει ακόμη: «Το πρωτοφανές περιστατικό απαγόρευσης εισόδου και κράτησης στη Σμύρνη του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από τις αρχές της Τουρκίας προστίθεται στη μακρά λίστα της συστηματικής παραβίασης των κανόνων Διεθνούς Δικαίου από τη γειτονική χώρα. » Οι δικαιολογίες της Τουρκίας δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. » Είναι προφανές πως τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δημοκρατικής οπισθοδρόμησης όπως η σημερινή, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και για το λόγο αυτό με επείγουσα ερώτηση μου καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση. Η παραβίαση θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών , όπως η ελευθερία κυκλοφορίας και μετακινήσεων, δεν καθιστά απλώς προβληματική την ενταξιακή πορεία της #Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποδεικνύει ότι η γειτονική χώρα δεν ενσωματώνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν προχωρά στην εφαρμογή τους. » Η Ερώτησή μου στην Κομισιόν Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν σήμερα το πρωί την είσοδο στη χώρα χωρίς καμία νόμιμη αιτία στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος έφτασε στο λιμάνι της Σμύρνης με τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα τουρκικά παράλια, για να προεδρεύσει στη 13η Γενική Συνέλευση Ευρώπης – Μεσογείου. Ερωτάται η Επιτροπή: – Πώς σχολιάζει το γεγονός της απαγόρευσης εισόδου ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος μάλιστα κατέχει θεσμική θέση, από τις τουρκικές αρχές; – Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της Τουρκίας, δεδομένης της ιδιότητας της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας, για τον έλεγχο και την πάταξη πρακτικών που παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης;» Ειδήσεις σήμερα Τζιτζικώστας: Η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία άρθηκε ύστερα από παρέμβαση της ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης Κακοκαιρία «Eva»: Μήνυμα 112 για αποφυγή μετακινήσεων στην Αττική Συγκλονίζει η μητέρα Γαρυφαλλιάς: «Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο» BEST OF NETWORK 05.11.2022, 18:35 05.11.2022, 19:43 03.11.2022, 10:45 05.11.2022, 20:15 05.11.2022, 20:16 05.11.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )