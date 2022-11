Η θερμή υποδοχή που δέχθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Κωνσταντινούπολη Πλήθος κόσμου έσπευσε να τον χαιρετήσει, να του μιλήσει και να φωτογραφηθεί μαζί του Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Κώστα Μπακογιάννη εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες στην Κωνσταντινούπολη. Ο δημαρχος Αθηναίων, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην γείτονα χώρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πόλεις, αλλά και των διεργασιών για την πρώτη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit) που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα, εγκαινίασε σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμογλου ένα νέο πάρκο, το οποίο μάλιστα έλαβε τιμητικά το όνομα «B40 Park». Πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο σημείο έσπευσε να τον χαιρετήσει, να του μιλήσει και να φωτογραφηθεί μαζί του. Οι φωτογραφικοί φακοί των κινητών πήραν, κυριολεκτικά, «φωτιά», με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών να βγάζουν τις καθιερωμένες selfie με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Όσοι έδωσαν το παρών στα εγκαίνια του πάρκου παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του, η οποία μάλιστα διακόπηκε πολλές φορές από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Μάλιστα, ενδεικτικό της απήχησης που έχει ο Δήμαρχος Αθηναίων στους κατοίκους της πόλης είναι ότι τα χειροκροτήματα δεν…κόπασαν ούτε όταν αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα, ασκώντας κριτική στον σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογαν. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Κώστας Μπακογιάννης συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους κατοίκους της πόλης. Τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, ενώ τους κάλεσε να επισκεφθούν την Αθήνα, προκειμένου να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές της πρωτεύουσας αλλά και την ελληνική φιλοξενία. Ειδήσεις σήμερα: H κακοκαιρία Eva επιμένει – Δείτε πώς μπήκε η καταιγίδα στην Αττική Συμβούλιο της Επικρατείας: «Μπαράζ» προσφυγών κατά του νέου πολεοδομικού σχεδίου για Μάτι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Επέστρεψε με κήρυγμα ο Λουπασάκης – Δείτε βίντεο Best of Network 06.11.2022, 17:54 06.11.2022, 16:58 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 14:04 06.11.2022, 14:05 06.11.2022, 15:30

