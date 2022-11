Ν.Δ.: Προτεραιότητα στα στελέχη της αυτοδιοίκησης για τα γαλάζια ψηφοδέλτια Πώς θα «εξορκιστεί» η χαλαρή ψήφος ειδικά την πρώτη Κυριάκη της απλής αναλογικής – Νέα ονόματα στο προσκήνιο Γιώργος Ευγενίδης 06.11.2022, 11:42 Αν υπάρχει μια… σπαζοκεφαλιά στην πολιτική πιάτσα αυτή την περίοδο, δεν είναι άλλη από την ημερομηνία των πρώτων εκλογών. Με δεδομένο ότι οι δεύτερες εκλογές δεν μπορούν να συμπέσουν με τις Πανελλαδικές Eξετάσεις που θα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, το ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει οι πρώτες κάλπες να στηθούν πριν από το Πάσχα, δηλαδή στις 2 ή στις 9 Απριλίου, ή αν μπορεί να έχει άλλο σχεδιασμό. Οποιος και αν είναι αυτός, όμως, τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. είναι υπό κατάρτιση, αν και, όπως διαμηνύουν αρμόδιες πηγές, δεν θα έχουν θεαματικές αλλαγές σε σχέση με το 2019, υπό την έννοια ότι το κυβερνών κόμμα αριθμεί 156 βουλευτές. Αέρας ανανέωσης, όμως, θα υπάρξει και αυτή είναι και η κατεύθυνση της συζήτησης που κάνουν τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ήτοι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Ν.Δ. Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και πολύπειρος περί τα κομματικά, Θανάσης Νέζης. Στο μεταξύ, το κόμμα μπαίνει και πάλι σε ρυθμούς, με την Πολιτική Επιτροπή να συνεδριάζει στις 14 Νοεμβρίου. Από αριστερά: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Ν.Δ. Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και πολύπειρος περί τα κομματικά, Θανάσης Νέζης. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο που θα έχουν τα νέα γαλάζια ψηφοδέλτια, όμως, όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ» είναι ότι θα στελεχωθούν με αρκετά στελέχη προερχόμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς τούτο υπάρχει ένας βασικός λόγος: τα στελέχη αυτά φέρνουν μαζί τους αρκετές προσωπικές ψήφους που είναι σημαντικές ειδικά την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής, ώστε να «ξορκιστεί» η χαλαρότητα της ψήφου. Αλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο μια καλή επίδοση από την πρώτη Κυριακή, ώστε αυτή να είναι εφαλτήριο για τη δεύτερη Κυριακή. Παράλληλα, τα ψηφοδέλτια θα έχουν αρκετές «ενέσεις» και από τη νεότερη γενιά του κόμματος. Νέα ονόματα Στην Α’ Αθηνών, η υποψηφιότητα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ανακατεύει την τράπουλα, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει να «τρέχει» η αντιδήμαρχος Αθηναίων Αννα Ροκοφύλλου. Από την Αυτοδιοίκηση προέρχονται ο Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος προ ημερών έκανε μεγάλη εκδήλωση προαναγγελίας μιας υποψηφιότητάς του, ενώ παγίως ενδιαφέρεται και ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γιώργος Δημόπουλος. Νέα είσοδος και η προβεβλημένη δικηγόρος Εβίτα Βαρελά. Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών από την Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από τον Δήμο Ηρακλείου προέρχεται ο Μανώλης Κουτσογιαννάκης που ακούγεται έντονα για το ψηφοδέλτιο. Στον Νότιο Τομέα ακούγεται το όνομα της αντιπεριφερειάρχη Δήμητρας Νάνου, στον Δυτικό Τομέα μπαίνει ο εφοριακός Μπάμπης Καούκης, ενώ στην Α’ Πειραιώς, πλην της Δόμνας Μιχαηλίδου, στη μάχη θα μπει και ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος το 2019 Νίκος Βλαχάκος. Στη Β’ Πειραιώς στο ψηφοδέλτιο μπαίνει το στέλεχος του υπουργείου Μετανάστευσης Σπύρος Χαγκαμπιμάνα, ενώ εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο βουλευτής Γιάννης Τραγάκης, αλλά και οι επιλαχόντες του 2019 Γιώργος Βρεττάκος, Χριστίνα Τσιλιγκίρη και Μιχάλης Λιβανός. Για την Ανατολική Αττική ακούγονται ο δικηγόρος Γιάννης Σαμέλης και η δημοτική σύμβουλος Βάρης Ολγα Πολίτη, ενώ για τον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ακούγεται η εκ Θρακομακεδόνων Βάλια Σμυρλή. Στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», είναι ισχυρό το σενάριο επαναφοράς του Γιώργου Ορφανού στην Α’ Περιφέρεια, ενώ το ίδιο ισχυρά είναι τα σενάρια υποψηφιότητας της Μαρίας Σπυράκη και του ποδοσφαιριστή και αντιπεριφερειάρχη Αγγελου Χαριστέα. Ακόμα παίζει το όνομα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αφροδίτη Νέστορα. Στη Β’ Θεσσαλονίκης ακούγεται έντονα το όνομα του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιούτικα, ενώ εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο Φάνης Παππάς. Δύο εν ενεργεία βουλευτές της Ν.Δ. είναι σε τροχιά αποχώρησης. Στη Χαλκιδική, ο Γιώργος Βαγιωνάς φέρεται να αποσύρεται, με αποτέλεσμα να δίνουν μάχη ο ξενοδόχος Γρηγόρης Τάσιος και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος. Στην Ηλεία, ο Κώστας Τζαβάρας είναι με το… ενάμιση πόδι εκτός, ενώ νέα υποψηφιότητα είναι του Νίκου Καλάκου και ενδιαφέρονται ο εκδότης της εφημερίδας «Πατρίς», Λευτέρης Βαρουξής, και η Αννα-Μαρία Βλαγκούλη. Στην Αχαΐα ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Στην Αρκαδία ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Σε τροχιά επιστροφής στη Φλώρινα είναι ο πρώην βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης, ενώ στη Δράμα θέλει να είναι ξανά υποψήφιος ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης, αν και προβάδισμα έχουν ο αναπληρωτής δήμαρχος Μιχάλης Τάσσου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης. Στην Πιερία ακούγεται η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου, ενώ στα Γρεβενά, η αποχώρηση του Ανδρέα Πάτση δίνει χώρο ενδεχομένως στον αντιπεριφερειάρχη Σάκη Φωλίνα ή στον Χρίστο Βλαχοκώστα που είχε «κοπεί» το 2019. Στην Αρτα ακούγεται έντονα ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψωμάς. Στη Λάρισα, νέες είσοδοι είναι αυτές της υποψήφιας δημάρχου Ρένας Καραλαριώτου και του Χρήστου Καπετάνου. Στη Μαγνησία ακούγεται η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη. Στα Τρίκαλα «παίζει» ο δυνατός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης. Στη Βοιωτία η αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά. Στα Χανιά ο υποψήφιος περιφερειάρχης το 2019 Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έχει κλειδώσει, ενώ στο Ηράκλειο, έως τώρα, υποψήφιος θα είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Στη Σάμο ακούγεται ο πρώην δήμαρχος και υποψήφιος ευρωβουλευτής Μιχάλης Αγγελόπουλος, ενώ σκέψεις επιστροφής στη Χίο κάνει και ο πρώην βουλευτής Κωστής Μουσουρούλης και ο πρώην υφυπουργός Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής έχει ακουστεί για τη Λέσβο. Το όνομα των δύο τελευταίων παίζει και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στην Κεφαλλονιά έχει ανοίξει βηματισμό ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ στην Κέρκυρα ενδιαφέρονται έντονα ο Αγγελος Σπύρου, γιος του πρώην βουλευτή και περιφερειάρχη Σπύρου Σπύρου, αλλά και ο δικηγόρος και παλιό καραμανλικό στέλεχος Σπύρος Κλαδάς. 