Aνδρουλάκης για τις παρακολουθήσεις: Το «απόρρητο» δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου «Μετά από τόσους μήνες, πού βρίσκεται η δικαστική έρευνα; Ποια πρόσωπα από τα εμπλεκόμενα έχουν κληθεί να καταθέσουν;» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για τη διαρρή ονομάτων πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, που φέρονται να έχουν πέσει θύματα παράνομων παρακολουθήσεων, τονίζοντας πως «το «απόρρητο», που από την αρχή της υπόθεσης έχει εργαλειοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγεί τη διαφάνεια στο απόσπασμα». Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στη δημόσια σφαίρα ονόματα πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, που φέρονται να έχουν πέσει θύματα παράνομων παρακολουθήσεων. Το «απόρρητο», που από την αρχή της υπόθεσης έχει εργαλειοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγεί τη διαφάνεια στο απόσπασμα. Το «απόρρητο» επιτρέπει τίποτα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί συντηρώντας μια δυσώδη κατάσταση. Τρεις μήνες μετά την κατάθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της μηνυτήριας αναφοράς μου για την χρήση του Predator στην Ελλάδα και της δεύτερης συμπληρωματικής το Σεπτέμβριο για την παράνομη παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ, η Κυβέρνηση των «νόμιμων λαθών» και της συσκότισης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την αποκάλυψη των υπαιτίων, που δημιούργησαν και λειτούργησαν ένα παράκεντρο διαφθοράς κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος. Αντίθετα, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν προσήλθαν στην εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία τους προστάτευσε και από την κλήση τους στην εξεταστική επιτροπή της ελληνικής βουλής. Γιατί άραγε; Στο σημείο που έχουμε φτάσει, το βάρος πέφτει στην ελληνική Δικαιοσύνη που οφείλει να διερευνήσει ενδελεχώς την υπόθεση. Μετά από τόσους μήνες, πού βρίσκεται η δικαστική έρευνα; Ποια πρόσωπα από τα εμπλεκόμενα έχουν κληθεί να καταθέσουν; Δε νοείται να τελεί η πολιτική και οικονομική ζωη του τόπου στο έλεος άθλιων πρακτικών». Ειδήσεις σήμερα: Απόστολος Τζιτζικώστας: Στην Ελλάδα μετά το μπλόκο των Τούρκων – Τον παρέλαβε με αεροσκάφος από τη Σμύρνη ο Δένδιας Κακοκαιρία Eva: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες – Δείτε σε χάρτες που θα χτυπήσουν οι καταιγίδες Σπίτι με το MEGA: Η έναρξη υπό τους ήχους του «Bella Ciao», οι αντιδράσεις στο Twitter και οι καλεσμένοι της πρεμιέρας Best of Network 06.11.2022, 12:30 06.11.2022, 09:18 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 14:04 06.11.2022, 14:05 05.11.2022, 15:00

