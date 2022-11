Η εποχή των μεγάλων απειλών – N.Roubini

Για τέσσερις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη που εκτόπιζε τις θέσεις εργασίας δεν ήταν στο μυαλό κανενός, και όροι όπως «αποπαγκοσμιοποίηση» και «εμπορικός πόλεμος» δεν είχαν καμία αξία. Αλλά τώρα εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή που θα μοιάζει περισσότερο με τις ταραχώδεις και σκοτεινές δεκαετίες μεταξύ 1914 και 1945.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Σοβαρές μεγα-απειλές θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας – όχι μόνο τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματά μας, τον πλούτο και την παγκόσμια οικονομία, αλλά και τη σχετική ειρήνη, την ευημερία και την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα τελευταία 75 χρόνια. Πολλές από αυτές τις απειλές δεν ήταν καν στα ραντάρ μας κατά την ακμάζουσα εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλωσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ποτέ δεν ανησυχούσα για την κλιματική αλλαγή που ενδεχομένως θα καταστρέψει τον πλανήτη. Οι περισσότεροι από εμάς μόλις και μετά βίας είχαμε ακούσει για το πρόβλημα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούσαν να είναι σχετικά χαμηλές.

Επιπλέον, μετά την αμερικανοσοβιετική ύφεση και την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ποτέ δεν ανησύχησα πραγματικά για έναν άλλο πόλεμο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, πόσο μάλλον για έναν πυρηνικό. Ο όρος «πανδημία» δεν είχε εγγραφεί στη συνείδησή μου, επειδή ο τελευταίος ήταν το 1918. Και δεν είχα καταλάβει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε κάποια μέρα να καταστρέψει τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταστήσει τον Homo sapiens ξεπερασμένο, στα χρόνια του μακρού «χειμώνα της AI».

Ομοίως, όροι όπως «αποπαγκοσμιοποίηση» και «εμπορικός πόλεμος» δεν είχαν νόημα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η απελευθέρωση του εμπορίου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη από τη Μεγάλη Ύφεση και σύντομα θα οδηγούσε στην υπερ-παγκοσμιοποίηση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Οι κρίσεις χρέους δεν αποτελούσαν απειλή, επειδή οι λόγοι ιδιωτικού και δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ ήταν χαμηλοί στις προηγμένες οικονομίες και στις αναδυόμενες αγορές και η ανάπτυξη ήταν ισχυρή. Κανείς δεν χρειάστηκε να ανησυχεί για τη μαζική συσσώρευση σιωπηρού χρέους, με τη μορφή μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης. Η προσφορά νέων εργαζομένων αυξανόταν, το μερίδιο των ηλικιωμένων ήταν ακόμα χαμηλό και η ισχυρή, κυρίως απεριόριστη μετανάστευση από τον Παγκόσμιο Νότο στον Βορρά θα συνέχιζε να υποστηρίζει την αγορά εργασίας στις προηγμένες οικονομίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικοί κύκλοι συγκρατήθηκαν και οι υφέσεις ήταν σύντομες και ρηχές, με εξαίρεση τη δεκαετία του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970 αλλά ακόμη και τότε, δεν υπήρχαν κρίσεις χρέους στις προηγμένες οικονομίες, επειδή οι δείκτες χρέους ήταν χαμηλοί. Το είδος των χρηματοοικονομικών κύκλων που οδηγούν σε κρίσεις περιορίζονταν όχι μόνο στις προηγμένες οικονομίες, αλλά ακόμη και στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της χαμηλής μόχλευσης, του χαμηλού κινδύνου, της σταθερής χρηματοοικονομικής ρύθμισης, των ελέγχων κεφαλαίων και των διαφόρων μορφών οικονομικής καταστολής που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι προηγμένες οικονομίες ήταν ισχυρές φιλελεύθερες δημοκρατίες που ήταν απαλλαγμένες από ακραία κομματική πόλωση. Ο λαϊκισμός και ο αυταρχισμός περιορίζονταν σε μια απογοητευμένη ομάδα φτωχότερων χωρών.

ΑΝΤΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Μεταβείτε γρήγορα από αυτή τη σχετικά «χρυσή» περίοδο μεταξύ 1945 και 1985 έως τα τέλη του 2022 και θα παρατηρήσετε αμέσως ότι βρισκόμαστε πλημμυρισμένοι από νέες, ακραίες μεγα-απειλές που προηγουμένως δεν υπήρχαν στο μυαλό κανενός. Ο κόσμος έχει μπει σε αυτό που αποκαλώ μια γεωπολιτική ύφεση, με (τουλάχιστον) τέσσερις επικίνδυνες ρεβιζιονιστικές δυνάμεις – την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα – να αμφισβητούν την οικονομική, χρηματοπιστωτική, ασφάλεια και γεωπολιτική τάξη που δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπάρχει ένας απότομα αυξανόμενος κίνδυνος όχι μόνο πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αλλά και πυρηνικής σύγκρουσης. Τον επόμενο χρόνο, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια αντισυμβατική σύγκρουση που εμπλέκει άμεσα το ΝΑΤΟ. Και το Ισραήλ – και ίσως οι ΗΠΑ – μπορεί να αποφασίσουν να εξαπολύσουν πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο βρίσκεται καθ’ οδόν για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping να εδραιώνει περαιτέρω την αυταρχική του διακυβέρνηση και με τις ΗΠΑ να εντείνουν τους εμπορικούς περιορισμούς τους κατά της Κίνας, ο νέος σινο-αμερικανικός ψυχρός πόλεμος γίνεται όλο και πιο ψυχρός μέρα με τη μέρα. Ακόμη χειρότερα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ανατρέψει το καθεστώς της Ταϊβάν, την οποία ο Σι έχει δεσμευτεί να επανενώσει με την ηπειρωτική χώρα και την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προφανώς έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί. Εν τω μεταξύ, η πυρηνικά οπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει για άλλη μια φορά αναζητήσει την προσοχή εκτοξεύοντας ρουκέτες πάνω από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο κυβερνοπόλεμος συμβαίνει καθημερινά μεταξύ αυτών των ρεβιζιονιστικών δυνάμεων και της Δύσης, και πολλές άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει μια αδέσμευτη στάση έναντι καθεστώτων και κυρώσεων υπό τη Δύση. Από το ενδεχόμενο πλεονέκτημά μας στη μέση όλων αυτών των γεγονότων, δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει στην Ουκρανία. Αυτή η αποφασιστικότητα θα αφεθεί στους μελλοντικούς ιστορικούς – εάν υπάρχουν.

Ακόμη και αν αγνοήσουμε την απειλή του πυρηνικού Αρμαγεδδώνα, ο κίνδυνος μιας περιβαλλοντικής Αποκάλυψης γίνεται ολοένα και πιο σοβαρός, ειδικά δεδομένου ότι οι περισσότερες συζητήσεις για επενδύσεις net-zero και ESG (περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβέρνηση) είναι απλώς πράσινη πλύση – ή πράσινη επιθυμία . Ο νέος πράσινος πληθωρισμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, επειδή αποδεικνύεται ότι η συσσώρευση των μετάλλων που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση απαιτεί πολύ ακριβή ενέργεια.

Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος κίνδυνος νέων πανδημιών που θα ήταν χειρότερες από τις βιβλικές πληγές, λόγω της σχέσης μεταξύ της καταστροφής του περιβάλλοντος και των ζωονοσογόνων ασθενειών. Η άγρια ​​ζωή, που μεταφέρει επικίνδυνα παθογόνα, έρχεται σε στενότερη και συχνότερη επαφή με ανθρώπους και ζώα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε βιώσει πιο συχνές και λοιμώδεις πανδημίες και επιδημίες (HIV, SARS, MERS, γρίπη των χοίρων, γρίπη των πτηνών, Ζίκα, Έμπολα, COVID-19) από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το πρόβλημα θα γίνει ακόμη χειρότερο στο μέλλον. Πράγματι, λόγω της τήξης του μόνιμου παγετού της Σιβηρίας , μπορεί σύντομα να βρεθούμε αντιμέτωποι με επικίνδυνους ιούς και βακτήρια που έχουν αποκλειστεί εδώ και χιλιετίες.

Επιπλέον, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια τροφοδοτούν εμπορικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς πολέμους και επιταχύνουν τη διαδικασία αποπαγκοσμιοποίησης. Η επιστροφή του προστατευτισμού και η σινο-αμερικανική αποσύνδεση θα αφήσουν την παγκόσμια οικονομία, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αγορές πιο βαλκανοποιημένες και κατακερματισμένες.

Αλλά στο εσωτερικό μέτωπο, οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση θα καταστρέφουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα κι αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χτίσουν υψηλότερα προστατευτικά τείχη σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τον τελευταίο πόλεμο. Τόσο περιορίζοντας τη μετανάστευση όσο και απαιτώντας περισσότερη εγχώρια παραγωγή, οι γερασμένες προηγμένες οικονομίες θα δημιουργήσουν ισχυρότερο κίνητρο για τις εταιρείες να υιοθετήσουν τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας. Ενώ οι εργασίες ρουτίνας κινδυνεύουν προφανώς, το ίδιο κινδυνεύουν και οποιεσδήποτε γνωστικές εργασίες που μπορούν να διαχωριστούν σε διακριτές εργασίες, ακόμη και σε πολλές δημιουργικές εργασίες. Τα μοντέλα γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης όπως το GPT-3 μπορούν ήδη να γράφουν καλύτερα από τους περισσότερους ανθρώπους και σχεδόν σίγουρα θα εκτοπίσουν πολλές θέσεις εργασίας και πηγές εισοδήματος. Εν ευθέτω χρόνω…

Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η οικονομική δυσφορία θα βαθύνει, η ανισότητα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και περισσότεροι λευκοί και γαλάζιοι εργαζόμενοι θα μείνουν πίσω.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ

Η μακροοικονομική κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970, αντιμετωπίζουμε υψηλό πληθωρισμό και προοπτική ύφεσης – στασιμότητας. Ο αυξημένος πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες δεν ήταν «παροδικός». Είναι επίμονη, καθοδηγούμενη από έναν συνδυασμό κακών πολιτικών – υπερβολικά χαλαρών νομισματικών, δημοσιονομικών και πιστωτικών πολιτικών που διατηρήθηκαν σε ισχύ για πάρα πολύ καιρό – και κακής τύχης. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο θα περιόριζε το αρχικό σοκ από τον COVID-19 την προσφορά αγαθών και εργασίας και θα δημιουργούσε σημεία συμφόρησης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Το ίδιο ισχύει και για τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε απότομη άνοδο στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τα λιπάσματα, τα βιομηχανικά μέταλλα και άλλα εμπορεύματα. Εν τω μεταξύ, η Κίνα συνέχισε την πολιτική της «μηδενικού COVID-19», η οποία δημιουργεί πρόσθετα σημεία συμφόρησης στον εφοδιασμό.

Ενώ τόσο οι παράγοντες της ζήτησης όσο και της προσφοράς ήταν στο μείγμα, είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένο ότι οι παράγοντες προσφοράς έχουν διαδραματίσει ολοένα και πιο αποφασιστικό ρόλο. Αυτό έχει σημασία για τις οικονομικές προοπτικές, επειδή ο πληθωρισμός που βασίζεται στην προσφορά είναι στασιμοπληθωριστικός και συνεπώς αυξάνει τον κίνδυνο η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής να οδηγήσει σε σκληρή προσγείωση (αυξημένη ανεργία και δυνητικά ύφεση).

Τι θα ακολουθήσει από την τρέχουσα σύσφιξη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών; Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες και το μεγαλύτερο μέρος της Wall Street ανήκαν στην “Team Soft Landing”. Αλλά η συναίνεση άλλαξε γρήγορα, με ακόμη και τον Πρόεδρο της Fed Jerome Powell να αναγνωρίζει ότι μια ύφεση είναι πιθανή, ότι μια ήπια προσγείωση θα είναι « πολύ προκλητική » και ότι όλοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για κάποιο « πόνο » μπροστά. Το μοντέλο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης δείχνει μεγάλη πιθανότητα σκληρής προσγείωσης και η Τράπεζα της Αγγλίας έχει εκφράσει παρόμοιες απόψεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρκετά εξέχοντα ιδρύματα της Wall Street έχουν επίσης κάνει τώρα μια ύφεση ως βασικό σενάριο (το πιο πιθανό αποτέλεσμα εάν όλες οι άλλες μεταβλητές διατηρηθούν σταθερές).

Η ιστορία, επίσης, δείχνει βαθύτερα προβλήματα στο μέλλον. Τα τελευταία 60 χρόνια στις ΗΠΑ, όποτε ο πληθωρισμός ήταν πάνω από 5% (σήμερα είναι πάνω από 8% ) και η ανεργία ήταν κάτω από 5% (τώρα είναι 3,5% ), κάθε προσπάθεια της Fed να μειώσει τον πληθωρισμό απετυχε. Έτσι, μια σκληρή προσγείωση είναι πολύ πιο πιθανή από μια ομαλή προσγείωση, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις περισσότερες άλλες προηγμένες οικονομίες.

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εκτός από τους βραχυπρόθεσμους παράγοντες, οι αρνητικοί παράγοντες προσφοράς και ζήτησης μεσοπρόθεσμα θα προκαλέσουν διατήρηση του πληθωρισμού. Από την πλευρά της προσφοράς, μετράω έντεκα αρνητικά σοκ προσφοράς που θα μειώσουν τη δυνητική ανάπτυξη και θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής. Μεταξύ αυτών είναι η αντίδραση ενάντια στην υπερ-παγκοσμιοποίηση, η οποία κερδίζει δυναμική και δημιουργεί ευκαιρίες για λαϊκιστές, νατιβιστές και προστατευτιστές πολιτικούς, και η αυξανόμενη δημόσια οργή για τις έντονες ανισότητες εισοδήματος και πλούτου, που οδηγεί σε περισσότερες πολιτικές για την υποστήριξη των εργαζομένων. Όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι, τέτοια μέτρα θα συμβάλουν σε μια επικίνδυνη σπείρα μισθών-τιμών.

Άλλες πηγές επίμονου πληθωρισμού περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο προστατευτισμό (τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά), ο οποίος έχει περιορίσει το εμπόριο, παρεμπόδισε την κίνηση κεφαλαίων και αύξησε την πολιτική αντίσταση στη μετανάστευση, η οποία με τη σειρά της άσκησε πρόσθετη ανοδική πίεση στους μισθούς. Οι λόγοι εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής έχουν περιορίσει περαιτέρω τις ροές τεχνολογίας, δεδομένων και ταλέντου, και τα νέα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όσο σημαντικά και αν είναι, παρεμποδίζουν τόσο το εμπόριο όσο και τις νέες κατασκευές.

Αυτή η βαλκανοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι βαθιά στασιμοπληθωριστική και συμπίπτει με τη δημογραφική γήρανση, όχι μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και σε μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα. Επειδή οι νέοι τείνουν να παράγουν και να αποταμιεύουν περισσότερα, ενώ οι ηλικιωμένοι ξοδεύουν τις αποταμιεύσεις τους και απαιτούν πολύ ακριβότερες υπηρεσίες στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλους τομείς, αυτή η τάση επίσης θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη.

Η σημερινή γεωπολιτική αναταραχή περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα. Οι διαταραχές στο εμπόριο και η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων μετά την εισβολή της Ρωσίας δεν ήταν απλώς ένα φαινόμενο. Οι ίδιες απειλές για τη συγκομιδή και τις αποστολές τροφίμων που προέκυψαν το 2022 μπορεί κάλλιστα να συνεχιστούν και το 2023. Επιπλέον, εάν η Κίνα τελειώσει επιτέλους την πολιτική της για μηδενικό COVID-19 και αρχίσει να επανεκκινεί την οικονομία της, η αύξηση της ζήτησης για πολλά εμπορεύματα θα προσθέσει στον παγκόσμιο πληθωρισμό πιέσεις. Επίσης, δεν υπάρχει τέλος για την σινο-δυτική αποσύνδεση, η οποία επιταχύνεται σε όλες τις διαστάσεις του εμπορίου (αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαιο, εργασία, τεχνολογία, δεδομένα και πληροφορίες). Και, φυσικά, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και άλλοι στρατηγικοί αντίπαλοι της Δύσης θα μπορούσαν σύντομα να συμβάλουν με τους δικούς τους τρόπους στον παγκόσμιο όλεθρο.

Τώρα που το δολάριο ΗΠΑ έχει πλήρως εξοπλιστεί για στρατηγικούς σκοπούς και σκοπούς εθνικής ασφάλειας, η θέση του ως το κύριο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα θα μπορούσε τελικά να αρχίσει να μειώνεται και ένα ασθενέστερο δολάριο θα ενίσχυε φυσικά στις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Γενικότερα, ένα παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών χωρίς τριβές απαιτεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς τριβές. Αλλά οι σαρωτικές πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις έχουν ρίξει άμμο σε αυτό που κάποτε ήταν καλά λαδωμένο μηχάνημα, αυξάνοντας μαζικά το κόστος συναλλαγών του εμπορίου.

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή, επίσης, θα δημιουργήσει επίμονες στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Οι ξηρασίες, τα κύματα καύσωνα, οι τυφώνες και άλλες καταστροφές διαταράσσουν όλο και περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα και απειλούν τη σοδειά (με αποτέλεσμα να αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων). Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές οδήγησαν σε ανεπαρκείς επενδύσεις στη χωρητικότητα ορυκτών καυσίμων πριν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φτάσουν στο σημείο που μπορούν να καλύψουν τη διαφορά. Οι σημερινές μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας ήταν αναπόφευκτες.

Η αυξημένη πιθανότητα μελλοντικών πανδημιών αντιπροσωπεύει επίσης μια επίμονη πηγή στασιμοπληθωρισμού, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο λίγα έχουν γίνει για την πρόληψη ή την προετοιμασία για την επόμενη. Η επόμενη μεταδοτική επιδημία θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις προστατευτικές πολιτικές καθώς οι χώρες σπεύδουν να κλείσουν τα σύνορα και να συσσωρεύσουν κρίσιμες προμήθειες τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών.

Τέλος, ο κυβερνοπόλεμος παραμένει μια υποτιμημένη απειλή για την οικονομική δραστηριότητα και ακόμη και τη δημόσια ασφάλεια. Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις είτε θα αντιμετωπίσουν περισσότερες στασιμοπληθωριστικές διαταραχές στην παραγωγή είτε θα πρέπει να ξοδέψουν μια περιουσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος θα αυξηθεί.

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Όταν έρθει η ύφεση, δεν θα είναι σύντομη και ρηχή αλλά μακρά και σοβαρή. Όχι μόνο αντιμετωπίζουμε επίμονους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους αρνητικούς κλυδωνισμούς προσφοράς, αλλά οδεύουμε επίσης στη μητέρα όλων των κρίσεων χρέους, λόγω των αυξανόμενων δεικτών χρέους ιδιωτικού και δημόσιου χρέους τις τελευταίες δεκαετίες. Οι χαμηλοί δείκτες χρέους μας γλίτωσαν από αυτό το αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1970. Και παρόλο που σίγουρα είχαμε κρίσεις χρέους μετά το κραχ του 2008 – αποτέλεσμα του υπερβολικού χρέους των νοικοκυριών, των τραπεζών και της κυβέρνησης – είχαμε επίσης αποπληθωρισμό. Ήταν ένα σοκ ζήτησης και μια πιστωτική κρίση που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τεράστια νομισματική, δημοσιονομική και πιστωτική χαλάρωση.

Σήμερα, βιώνουμε τα χειρότερα στοιχεία τόσο της δεκαετίας του 1970 όσο και του 2008. Πολλαπλές, επίμονες αρνητικές κρίσεις προσφοράς συνέπεσαν με δείκτες χρέους που είναι ακόμη υψηλότεροι από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις αναγκάζουν τις κεντρικές τράπεζες να αυστηροποιήσουν τη νομισματική πολιτική, παρόλο που οδεύουμε σε ύφεση. Αυτό κάνει την τρέχουσα κατάσταση ριζικά διαφορετική από την παγκόσμια οικονομική κρίση και από την κρίση του COVID-19. Όλοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό που μπορεί να μείνει στη μνήμη μας ως η Μεγάλη Στασιμοπληθωριστική Κρίση Χρέους.

Ενώ οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να φανούν πιο επιθετικές, θα πρέπει να είμαστε δύσπιστοι ως προς την δηλωμένη προθυμία τους να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό με οποιοδήποτε κόστος. Μόλις βρεθούν σε μια παγίδα χρέους, θα πρέπει να κλείσουν τα μάτια τους. Με τους δείκτες χρέους τόσο υψηλούς, η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα προκαλέσει ένα οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κραχ που θα θεωρηθεί πολιτικά απαράδεκτο. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα αισθάνονται σαν να μην έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν πίσω, και ο πληθωρισμός, η υποτίμηση των νομισμάτων, οι κύκλοι έκρηξης και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις θα γίνουν ακόμη πιο σοβαρές και συχνές.

Το αναπόφευκτο της εξάλειψης των κεντρικών τραπεζών εμφανίστηκε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιμέτωπη με την αντίδραση της αγοράς στο απερίσκεπτο δημοσιονομικό κίνητρο της κυβέρνησης Truss, η BOE έπρεπε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα έκτακτης ποσοτικής χαλάρωσης (QE) για την αγορά κρατικών ομολόγων. Αυτό το θλιβερό επεισόδιο επιβεβαίωσε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η νομισματική πολιτική υπόκειται όλο και περισσότερο σε δημοσιονομική δέσμευση.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια ανάκαμψη συνέβη το 2019, όταν η Fed, αφού προηγουμένως είχε σηματοδοτήσει συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων και ποσοτική σύσφιξη, διέκοψε το πρόγραμμα QT και άρχισε να επιδιώκει έναν συνδυασμό περικοπών QE και πολιτικής με την πρώτη ένδειξη ήπιων οικονομικών πιέσεων και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Οι κεντρικές τράπεζες θα μιλήσουν σκληρά αλλά, σε έναν κόσμο υπερβολικού χρέους και κινδύνους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης, υπάρχει καλός λόγος να αμφιβάλλουμε για την προθυμία τους να κάνουν «ό,τι χρειάζεται» για να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο επιτόκιο στόχο του.

Καθώς οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μειώσουν τα υψηλά χρέη και τα ελλείμματα ξοδεύοντας λιγότερα ή αυξάνοντας τα έσοδα, όσες μπορούν να δανειστούν στο δικό τους νόμισμα θα καταφεύγουν όλο και περισσότερο στον «φόρο πληθωρισμού» βασιζόμενοι σε απροσδόκητη αύξηση των τιμών για να εξαλείψουν τις μακροπρόθεσμες ονομαστικές υποχρεώσεις με σταθερό επιτόκιο.

Πώς θα λειτουργήσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων ενόψει του αυξανόμενου πληθωρισμού και της επιστροφής του στασιμοπληθωρισμού; Είναι πιθανό ότι, όπως και στον στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970, και οι δύο συνιστώσες οποιουδήποτε παραδοσιακού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων θα υποφέρουν, προκαλώντας δυνητικά τεράστιες ζημίες. Ο πληθωρισμός είναι κακός για τα χαρτοφυλάκια ομολόγων, τα οποία θα υποστούν απώλειες καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις και οι τιμές πέφτουν, καθώς και για τις μετοχές, των οποίων οι αποτιμήσεις πλήττονται από την αύξηση των επιτοκίων.

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων 60/40 υπέστη τεράστιες απώλειες το 2022, επειδή οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί ενώ οι μετοχές έχουν εισέλθει σε καθοδικη αγορά. Μέχρι το 1982, στην κορύφωση της δεκαετίας του στασιμοπληθωρισμού, ο μέσος λόγος τιμής προς κέρδη της εταιρείας S&P 500 μειώθηκε σε οκτώ. Σήμερα, είναι πιο κοντά στο 20, γεγονός που υποδηλώνει ότι η bear market θα μπορούσε να καταλήξει να είναι ακόμη πιο παρατεταμένη και αυστηρή. Οι επενδυτές θα πρέπει να βρουν περιουσιακά στοιχεία για να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό, τους πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους και τις περιβαλλοντικές ζημιές: αυτά περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα και ομόλογα με δείκτη πληθωρισμού, χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα και ακίνητα που είναι ανθεκτικά στις περιβαλλοντικές ζημιές.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι μεγα-απειλές θα συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση της εισοδηματικής και πλούτου ανισότητας, η οποία έχει ήδη ασκήσει σοβαρή πίεση στις φιλελεύθερες δημοκρατίες (καθώς αυτές που μένουν πίσω επαναστατούν ενάντια στις ελίτ) και τροφοδοτούν την άνοδο ριζοσπαστικών και επιθετικών λαϊκιστικών καθεστώτων. Μπορεί κανείς να βρει δεξιές εκδηλώσεις αυτής της τάσης στη Ρωσία, την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ (υπό τον Ντόναλντ Τραμπ), τη Βρετανία μετά το Brexit και πολλές άλλες χώρες. και αριστερές εκδηλώσεις στην Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, το Περού, το Μεξικό, την Κολομβία, τη Χιλή και τώρα τη Βραζιλία (που μόλις αντικατέστησε έναν δεξιό λαϊκιστή με έναν αριστερό).

Και, φυσικά, η αυταρχική ασφυξία του Xi έχει δείξει το ψέμα στην παλιά ιδέα ότι η εμπλοκή της Δύσης με μια ταχέως αναπτυσσόμενη Κίνα θα οδηγούσε αναπόφευκτα αυτή τη χώρα να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο στις αγορές και, τελικά, στις δημοκρατικές διαδικασίες. Υπό τον Xi, η Κίνα δείχνει κάθε σημάδι ότι γίνεται πιο κλειστή και πιο επιθετική σε γεωπολιτικά, ασφάλεια και οικονομικά ζητήματα.

Πώς φτάσαμε ως εδω;; Μέρος του προβλήματος είναι ότι εδώ και καιρό έχουμε τα κεφάλια μας κολλημένα στην άμμο. Τώρα, πρέπει να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο. Χωρίς αποφασιστική δράση, θα οδεύουμε σε μια περίοδο που μοιάζει λιγότερο με τις τέσσερις δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρά με τις τρεις δεκαετίες μεταξύ 1914 και 1945. Αυτή η περίοδος μας έδωσε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,την πανδημία της ισπανικής γρίπης,· το κραχ της Wall Street το 1929. Μαζικοί πόλεμοι εμπορίου και νομισμάτων. πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός· οικονομικές κρίσεις και κρίσεις χρέους, που οδηγούν σε τεράστιες καταρρεύσεις και χρεοκοπίες· και η άνοδος αυταρχικών μιλιταριστικών καθεστώτων στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ισπανία και αλλού, με αποκορύφωμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα.

Σε αυτόν τον νέο κόσμο, η σχετική ειρήνη, η ευημερία και η αυξανόμενη παγκόσμια ευημερία που έχουμε θεωρήσει δεδομένα θα εξαφανιστούν. Αν δεν σταματήσουμε το ναυάγιο αργής κίνησης με πολλές τροχιές που απειλεί την παγκόσμια οικονομία και τον πλανήτη μας γενικότερα, θα είμαστε τυχεροί να έχουμε μόνο μια επανάληψη της στασιμοπληθωριστικής δεκαετίας του 1970. Πολύ πιο πιθανό είναι ένας απόηχος της δεκαετίας του 1930 και του 1940, μόνο τώρα με όλες τις τεράστιες διαταραχές από την κλιματική αλλαγή να προστίθενται στο μείγμα.

Η αποφυγή ενός δυστοπικού σεναρίου δεν θα είναι εύκολη. Ενώ υπάρχουν πιθανές λύσεις για κάθε μεγα-απειλή, οι περισσότερες είναι δαπανηρές βραχυπρόθεσμα και θα αποφέρουν οφέλη μόνο μακροπρόθεσμα. Πολλές απαιτούν επίσης τεχνολογικές καινοτομίες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ή δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ξεκινώντας από εκείνες που απαιτούνται για την ανάσχεση ή την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής. Περιπλέκοντας περαιτέρω τα πράγματα, οι σημερινές μεγα-απειλές είναι αλληλένδετες και επομένως αντιμετωπίζονται καλύτερα με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο. Η εγχώρια ηγεσία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και η διεθνής συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι απαραίτητη για την αποτροπή της επερχόμενης Αποκάλυψης.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εσωτερικά και διεθνή εμπόδια που στέκονται στο δρόμο των πολιτικών που θα επέτρεπαν ένα λιγότερο δυστοπικό (αν και ακόμη αμφισβητούμενο και συγκρουσιακό) μέλλον. Έτσι, ενώ ένα λιγότερο ζοφερό σενάριο είναι προφανώς επιθυμητό, ​​μια ξεκάθαρη ανάλυση δείχνει ότι η δυστοπία είναι πολύ πιο πιθανή από μια πιο ευτυχισμένη έκβαση. Τα χρόνια και οι επόμενες δεκαετίες θα σημαδευτούν από μια στασιμοπληθωριστική κρίση χρέους και σχετικές μεγα-απειλές –πόλεμος, πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αποδιοργανωτική τεχνητή νοημοσύνη και αποπαγκοσμιοποίηση – όλα αυτά θα είναι κακά για τις θέσεις εργασίας, τις οικονομίες, τις αγορές, την ειρήνη και την ευημερία.

