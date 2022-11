Αθανασίου: Ο Παπαγγελόπουλος παρενέβη στο έργο μου και άσκησε πιέσεις σε τρεις περιπτώσεις

Ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου, κατέθεσε σήμερα στο Ειδικό Δικαστήριο ότι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, παρενέβη στο έργο του και άσκησε πιέσεις σε τρεις περιπτώσεις σε αυτές των επιχειρηματιών Ανδρέα Βγενόπουλου και Γιάννη Αλαφούζου, του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου και του πρώην προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα. Ειδικότερα, κατά την 12η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής Ελένη Τουλουπάκη, κατέθεσε ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου. Κατά την εξέταση του κ. Αθανασίου η πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλική Ηλιοπούλου, έκανε, εμμέσως πλην σαφώς, υποδείξεις στο μάρτυρα για τον τρόπο κατάθεσής του, ενώ σε αρκετά σημεία ήταν παρεμβατική και δεν τον άφηνε να ολοκληρώσει την κατάθεσή του. Αντίθετα, η κ. Ηλιοπούλου έχει δείξει ανοχή στους συνηγόρους υπεράσπισης, δηλαδή στις ατέρμονες αγορεύσεις και σχολιασμούς τους. Μάλιστα, πρόσφατα η κυρία Ηλιοπούλου δέχθηκε, εκτός έδρας, έντονες παρατηρήσεις από τους συναδέλφους της μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για το ότι δεν θέτει περιορισμούς στους συνηγόρους και ειδικά σε έναν από τους έξι, που δεν έχει φραγμούς κατά τους σχολιασμούς, κ.λπ., και πολλές φορές είναι και εκτός των θεμάτων που απασχολούν τη συγκεκριμένη δίκη και ανάγονται στην υπόθεση της Novartis. Όπως έλεγαν δικηγόροι, οι φωνές των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου κατά της κυρίας Ηλιοπούλου, από τη μικρή αίθουσα που είναι λίγο πριν την έδρα, ακουγόντουσαν έξω στο προθάλαμο της δικαστικής αίθουσας. Πάντως, ο μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από την πρόεδρο του δικαστηρίου, την εισαγγελέα της έδρας Όλγα Σμυρλή και από τα μέλη της σύνθεσης του Ειδικού Δικαστηρίου και στριμώχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρχίζοντας την κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο, ο μάρτυρας είπε ότι «αντικατέστησα τους κ.κ. Μουζακίτη και Πεπόνη στην οικονομική εισαγγελία και βρήκα μια ανοργάνωτη υπηρεσία και ένα βουνό από λίστες που έπρεπε να διερευνηθούν. Τότε είχε «σκάσει» η υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ τοξική με τις λίστες. Πριν από τον Παπαγγελόπουλο είχε επισκεφθεί και άλλους υπουργούς εξ’ ανάγκης γιατί προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια ελεγκτική υπηρεσία για τις λίστες. Αυτή η υπηρεσία έπρεπε να γίνει κοντά στα γραφεία μας. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχα επισκεφθεί και άλλους υπουργούς. Όταν ανέλαβε ο κ. Παπαγγελόπουλος τον επισκέφθηκα και τον συνεχάρην. Τον ενημέρωσα για υπηρεσιακά θέματα και υπήρξε μια κουβέντα για υποθέσεις. Ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τους μιντιάρχες και καναλάρχες». Στη συνέχεια, ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε σε μια από τη συναντήσεις του με τον κατηγορούμενο πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως την ώρα που ο ίδιος ήταν να αποχωρήσει, ο κατηγορούμενος ενώ είχε μπροστά του κάποιες εφημερίδες τον κοίταξε και του είπε: «Για τον δημοσιογράφο τον κ. Παπαχρήστο έχει τίποτα;». Του απάντησα: «Απολύτως τίποτα. Μου λέει: «Δεν κοιτάς να φτιάξεις τίποτα;». Έφυγα … Αυτή ήταν η στιχομυθία που είχαμε». Αναφερόμενος ο κ. Αθανασίου στην υπόθεση Βγενόπουλου, κατέθεσε: «Τον Μάιο του 2016 διερευνούσαμε την υπόθεση Βγενόπουλο. Ο κ. Παπαγγελόπουλος ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την υπόθεση αυτή. Με φορτικότητα με πίεζε. Με ρώταγε: «Τι γίνεται και τι γίνεται». Υπήρχαν προθεσμίες. Αυτό που με πίεζε ήταν να τελειώνει η υπόθεση να βγει διάταξη δέσμευσης και νόμιζε δηλαδή ότι το καθυστερούν οι ελέγκτριες για κάποιο λόγο. Και μου λέει: «Αν δε τελειώσει γρήγορα η υπόθεση αυτή θα βγω στα κανάλια και θα πω ότι τα έχουν αρπάξει οι ελέγκτριες. Του είπα έχεις στοιχεία; «Όχι» μου απάντησε αλλά «ξέρω εγώ». Τι μου έλεγε δηλαδή; Να τελειώσω τον έλεγχο τσάτρα – πάτρα, να παραβούν δηλαδή αυτές το καθήκον τους και εγώ να ήμουν ηθικός αυτουργός σε παράβαση καθήκοντος». Ως προς τον υπόθεση του επιχειρηματία κ. Αλαφούζο, οποία ο ίδιος ερευνούσε, ο κ. Αθανασίου κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Τον Ιούλιο του 2016 παρήγγειλα προκαταρκτική για τον κ. Αλαφούζο,. Στις 13 Ιουλίου βγήκε εντολή ελέγχου και ενώ συνεχίζονταν ο έλεγχος φτάνει ο Αύγουστος ήμουν σε δικαστικές διακοπές. Στις 6 Αυγούστου βλέπω ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», που έγραφε «ώρα Αθανασίου» και από κάτω «μια χούντα καθυστερεί τον έλεγχο Αλαφούζου». Ο κ. Κουρτάκης έγραφε σε ένθετο της εφημερίδας του ότι εγώ καθυστερούσα το φορολογικό έλεγχο για τον Αλαφούζο φοβούμενος τον πόλεμο από εκείνον. Ότι έδειχνα ολιγωρία και ότι δεν τολμούσα λόγω των παναθηναϊκών μου καταβολών. Επίσης ότι αντίστοιχη καθυστέρηση υπήρξε και για φοροδιαφυγή στη Παναθηναϊκή Συμμαχία του Γ. Αλαφούζου. Πέραν των άλλων έμπλεκε και μια εφοριακό που δεν είχε καμία σχέση με τον έλεγχο. Επρόκειτο για κατάπτυστο δημοσίευμα. Ήταν όλα ψέματα. Και ενώ είχα δει το δημοσίευμα δέχομαι τηλεφώνημα από τον κ. Παπαγγελόπουλο με ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε δει το δημοσίευμα, ζητούσε τον κ. Κουρτάκη και απειλούσε ότι θα τον σύρει στα δικαστήρια. Και μου λέει ο κ. Παπαγγελόπουλος «μάζεψε την». Να την πείσω δηλαδή να μη κάνει καμία ενέργεια σε βάρος Κουρτάκη και της εφημερίδας του. Εγώ του είπα ότι δεν πρόκειται να της πω απολύτως τίποτα. Μετά το δημοσίευμα άρχισα να αναρωτιέμαι τι σχέσεις μπορεί να είχε ο κ. Παπαγγελόπουλος με τον κ. Κουρτάκη. Εγώ δεν τον γνώριζα. Στο μεταξύ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έγραφε διάφορα σχόλια και κείμενα σε βάρος μου. Έπεσα από το σύννεφα αρκετά αργότερα. Μετά την κατάθεση μου στη Βουλή, το 2020, βγήκε δημοσίευμα από τον κ. Κουρτάκη που έλεγε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος του είχε πει για μένα. Λίγο πολύ έλεγε ότι αυτός τους έδινε τις πληροφορίες. …Με πήρε να προστατεύσει τον Κουρτάκη γιατί πίσω από το δημοσίευμα ήταν ο ίδιος. Έδινε στον Κουρτάκη και ψευδείς και αληθινές πληροφορίες καταπώς τον βόλευε». Αναφερόμενος στην υπόθεση του επιχειρηματία κ. Σάλλα, ο μάρτυρας ανέφερε πως ο κατηγορούμενος του ζητούσε να καθυστερήσει τις διαδικασίες. Ο μάρτυρας ανέφερε: «Αυτή η έρευνα όταν πήγα εγώ εκεί ήταν σε εξέλιξη υπήρχαν και άλλες υποθέσεις για τον κ. Σάλλα όπως αυτή με εικονικές μεταβιβάσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Άρχισα την έρευνα και να ζητάω στοιχεία από την Τράπεζα Πειραιώς. Στην αρχή συνεργάστηκαν αλλά μετά μας έλεγαν «όχι» και έστελναν εξώδικο στην οικονομική εισαγγελία. Θελαν μας κόψουν από την έρευνα πάντα έφεραν αντιρρήσεις για να μας δώσουν στοιχεία, φάγαμε και δεύτερο εξώδικο. Στη πρώτη κουβέντα που κάναμε με Παπαγγελόπουλο άφησε να εννοηθεί ότι δεν χωνεύει τους τραπεζίτες θεωρώντας ότι αυτοί έφτασαν την κατάσταση στα Μνημόνια. Άρχισε να δείχνει ένα αχνό ενδιαφέρον γα την υπόθεση ενώ προχώραγε η διαδικασία με ρώταγε τι γίνεται…». Απαντώντας ο μάρτυρας σε ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου που οφείλετε η παρέμβαση του κ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Σάλλα, ο κ. Αθανασίου απάντησε: «Σκοπός του ήταν να ωφελήσει τον κ. Σάλλα. Τέρμα και τελεία». Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον κατηγορούμενο λέγοντας πως πριν από αυτά τα γεγονότα ο Δ. Παπαγγελόπουλος τον είχε καλέσει δυο φορές και βρέθηκαν με τις οικογένειές τους. Πρόεδρος: Ήταν παρεμβατικός τότε; Μάρτυρας: Ότι έκανε τότε ήμουν αρεστός. Πρόεδρος: Μέχρι πότε διατηρήσατε τις φιλικές σας σχέσεις Μάρτυρας: Μέχρι το 2006. Πρόεδρος: Και μετά πότε επανασυνδεθήκατε; Μάρτυρας: Ποτέ. Πρόεδρος: Όταν έγινε υπουργός δεν πήγατε; Μάρτυρας: Δεν είχαμε φιλικές σχέσεις τότε για θέμα υπερεσιακά πήγα Πρόεδρος: Γιατί πήγατε εκεί; Δεν ήταν αρμόδιο το υπουργείο Οικονομικών; Μάρτυρας: Τι λέτε; ‘Ήταν και το υπουργείο Δικαιοσύνης, σας ξαναλέω ήταν θέματα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει Πρόεδρος: Σας βοήθησε; Ναι ή όχι Μάρτυρας: Κάποια στιγμή αποκτήσαμε τους χώρους με τα γραφεία. Πιστεύω να βοήθησε και αυτός λόγω της φιλίας του με τον Τρύφωνα Αλεξιάδη Πρόεδρος: Η πρώτη παρέμβαση ήταν για τον κ. Παπαχρήστο. Σας ενόχλησε; Μάρτυρας: Μου έλεγε να κάνω κατάχρηση εξουσίας. Αν με ενόχλησε; Πρόεδρος: Οι παρεμβάσεις του άρχισαν από τη στιγμή που έγινε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης. Αφού σας ενόχλησε τη πρώτη φορά η παρέμβαση για το κ. Παπαχρήστο γιατί δεν του το ξεκόβατε να μη σας ξαναενοχλήσει; Μάρτυρας: Είχαμε την ανάγκη του. Χρειαζόμασταν χώρους, τι να τον ξεκόψω; Τον αγνοούσα … Εγώ έκανα τη δουλειά μου. Τον αγνοούσα ότι και να μου έλεγε τελεία και παύλα Πρόεδρος: Για την υπόθεση Παπαχρήστου, τι θα μπορούσατε να φτιάξετε δηλαδή; Μάρτυρας: Εγώ τίποτα, αυτός δεν ξέρω τι θα μπορούσε να φτιάξει Ο κ. Αθανασίου δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τα όσα κατέθεσε για τον κ. Παπαγγελόπουλο με τη πρόεδρο να τονίζει μήπως θα έπρεπα να είναι λίγο πιο προσεχτικός, διευκρινίζοντας πάντως πως δεν τον κατηγορεί κάποιος για κάτι. Η δίκη συνεχίζεται αύριο το μεσημέρι και οι συνήγοροι υπεράσπισης θα υποβάλλουν ερωτήσεις στον κ. Αθανασίου.

