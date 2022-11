Ανδρουλάκης: «Κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών και από τις τράπεζες» Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει «δίκαιες και τολμηρές πολιτικές» για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής καθώς και της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της παραγωγικής βάσης της χώρας «Κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών και από τις τράπεζες» καταγγέλλει ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνοντας «δίκαιες και τολμηρές πολιτικές» για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής καθώς και της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της παραγωγικής βάσης της χώρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επιτρέπει τη δημιουργία υπερκερδών στις συστημικές τράπεζες, τα επιδοτεί στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας και κερδοσκοπεί μέσω των ανατιμήσεων και του ΦΠΑ, εις βάρος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων». Αντιθέτως – σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη – άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ισπανία ψήφισαν την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 4,8% στα κέρδη από τη διαφορά του επιτοκίου και τις προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες. Με δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει επίσης ότι: «Με τον πληθωρισμό να κινείται στη χώρα μας στο 10% και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να συρρικνώνεται δραματικά, οι τράπεζες επιλέγουν να διατηρούν σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα -της τάξης του 0,11%- το επιτόκιο για τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις ενός έτους, με αποτέλεσμα να διαβρώνεται η αξία και των αποταμιεύσεων. Την ίδια στιγμή, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,60%. Εκτός της διαφοράς επιτοκίου καταθέσεων και δανεισμού, οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα αντλούν τεράστια επιτοκιακά κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και από τη φθηνή ρευστότητα άνω των 50 δισεκατομμυρίων, που άντλησαν από την Ε.Κ.Τ. την προηγούμενη τριετία με αρνητικά επιτόκια χωρίς να τονώνουν επαρκώς την αγορά. Όπως συμβαίνει και με την ενεργειακή κρίση, τα νοικοκυριά, η νέα γενιά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται ξανά να σηκώσουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του κόστους από την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού». Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Η σκοτεινή ιστορία του παραμυθά που εμπνεόταν από τη σκληρή παιδική πορνογραφία Αλεξανδρούπολη: Nέο στρατηγικό σχέδιο για το λιμάνι – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Twitter: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά BEST OF NETWORK 07.11.2022, 12:30 07.11.2022, 14:39 07.11.2022, 10:46 07.11.2022, 10:46 07.11.2022, 09:57 07.11.2022, 16:11

