Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κλειστό γυμναστήριο για 1000 μαθητές εγκαινίασε ο Κώστας Καραμανλής

Έργα ύψους τεσσερισήμισι εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μόνο στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, εγκαινιάζοντας απόψε το κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου γυμνασίου, 2ου λυκείου και 2ου ΕΠΑΛ του δήμου. “Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της περιοχής αποκτά το αυτονόητο. Ένα κλειστό, σύγχρονο, ένα λειτουργικό γυμναστήριο, έναν άρτιο χώρο άθλησης” τόνισε ο κ. Καραμανλής. Υπογράμμισε, ότι το έργο υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2021 και παραδίδεται σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός χρόνου, όπως επίσης κι ένα ακόμη κλειστό γυμναστήριο άλλου σχολικού συγκροτήματος του δήμου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί εντός του επόμενου διμήνου. Ο υπουργός ανέφερε ότι παρά την αντίληψη ότι το υπουργείο ασχολείται μόνο με πολύ μεγάλα έργα στην πραγματικότητα το πρόγραμμα έργων έχει διαμορφωθεί την τελευταία τριετία, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και εκατοντάδες μικρότερα έργα, που αλλάζουν την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και μαζί με τα μεγάλα έργα, μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο των Βαλκανίων. Αναφέρθηκε, επιγραμματικά και στα μεγάλα έργα, την ολοκλήρωση του μετρό στο τέλος του 2023, την επικείμενη επέκτασή του στις δυτικές συνοικίες με την ωρίμανση των μελετών, το fly over, τον έκτο προβλήτα, την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού, κ.α. Ο υπουργός, αναφερόμενος στα έργα που υλοποιούνται στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, σημείωσε την κατασκευή πεζογέφυρας, την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στο 5ο δημοτικό- που μαζί με άλλα δεκαέξι σχολεία της πόλης θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ- την ανέγερση διδακτηρίου στο καλλιτεχνικό σχολείο, την αναβάθμιση των χώρων στο 6ο δημοτικό, τα αντιπλημμυρικά, κ.α. “Το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ευκαιριακό, είναι πραγματικό, είναι γνήσιο” είπε ο κ. Καραμανλής και συνέχισε: “Δεν είναι λόγια, είναι τα έργα που όλοι βλέπουμε να υλοποιούνται. Διότι ξέρετε φίλες και φίλοι εμείς οι Μακεδόνες ξέρουμε καλύτερα τον τόπο μας, ξέρουμε τη δυναμική που διαθέτει και γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε”. Απευθυνόμενος στον Απόστολο Τζιτζικώστα για την αντίδραση του κατά την επίσκεψη του στην Τουρκία, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι έδειξε “ψυχραιμία, σθένος και σοβαρότητα, κάτι που πραγματικά πολλές φορές λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου”. Το κλειστό γυμναστήριο, που εγκαινίασε ο κ. Καραμανλής, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, καλύπτει τις ανάγκες των χιλίων μαθητών του σχολικού συγκροτήματος και των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Έχει συνολικό εμβαδόν 646 τ.μ. και φιλοξενεί γήπεδο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό και θερμομονωτικά πάνελ. Στη στέγη έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά και ηλιακοί συλλέκτες για την θέρμανση και την παροχή ζεστού νερού, ενώ διαθέτει κερκίδα, λεβητοστάσιο, τουαλέτες, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους. “Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει πραγματικά βήματα ουσίας σε ότι αφορά την κάλυψη των απαραίτητων υποδομών, όχι μόνο στο τοπικό δήμο, αλλά και σε όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή” τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης. “Σήμερα ολοκληρώνονται μια σειρά από έργα στη Μακεδονία” πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας την καλή συνεργασία της πολιτείας με την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ενώ παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Κ.Γιουτίκας και Π.Μπίλιας, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δ.Δεμουρτζίδης, υπηρεσιακοί παράγοντες, κ.α. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Η σκοτεινή ιστορία του παραμυθά που εμπνεόταν από τη σκληρή παιδική πορνογραφία Αλεξανδρούπολη: Nέο στρατηγικό σχέδιο για το λιμάνι – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Twitter: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά

