Η Γκαρσιά σταμάτησε την επέλαση της Σάκκαρη

Η Καρολίν Γκαρσιά ήταν η τενίστρια που διέκοψε την εξαιρετική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στους εφετινούς WTA Finals.

Η Γαλλίδα τενίστρια, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 2-0 σετ (6-3, 6-2) ύστερα από 75 λεπτά αγώνα και προκρίθηκε στον σπουδαιότερο τελικό της καριέρας της.

Εκεί θα διεκδικήσει τον 11ο WTA τίτλο της αντιμετωπίζοντας τη νικήτρια που θα προκύψει από το ζεύγος των Ίγκα Σφιόντεκ και Αρίνα Σαμπαλένκα, οι οποίες θα αγωνιστούν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

✨ her stellar season continues ✨@CaroGarcia seals her place in the @WTAFinals final for the first time! pic.twitter.com/RnwKG36ucY

— wta (@WTA) November 6, 2022