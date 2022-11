Κυβερνητική αντεπίθεση για τις παρακολουθήσεις μετά την παρέμβαση Ντογιάκου Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το στίγμα – Θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ΑΝΤ1 Γιώργος Ευγενίδης 07.11.2022, 06:52 Πολιτική ρελάνς αναμένεται να επιχειρήσει, αρχής γενομένης από σήμερα, η κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού Predator, μετά και το κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που κάνει λόγο για παρακολουθήσεις μέσω του λογισμικού 33 πολιτικών προσώπων, συζύγων αυτών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Το στίγμα της ημέρας αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός, ο οποίος το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί πριν την αναχώρηση του κ. Μητσοτάκη για την Κλιματική Σύνοδο του ΟΗΕ στο Σαρμ Ελ Σεϊχ της Αιγύπτου. Το νέο δεδομένο της υπόθεσης, πάντως, είναι η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Ο κ. Ντογιάκος ο οποίος έδωσε ήδη παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, να διενεργήσει ποινική προκαταρκτική έρευνα για τα καταγγελλόμενα και να καλέσει σε κατάθεση τον εκδότη της εφημερίδας, δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη. Ο κ. Βαξεβάνης θα κληθεί άμεσα προς εξέταση και θα του ζητηθεί να προσκομίσει τα στοιχεία που διαθέτει, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να κληθούν και άλλλα πρόσωπα. Σημειωτέον, τη διερεύνηση του δημοσιεύματος αρμοδίως είχε ζητήσει και η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ενώ ο κ. Βαξεβάνης το Σάββατο είχε ζητήσει ραντεβού με τον κ. Ντογιάκο, για να τον ενημερώσει για τα στοιχεία που διαθέτει. Εντούτοις, την Κυριακή και μετά την παραγγελία της πονικής προκαταρκτικής έρευνας από μέρους του κ. Βαξεβάνη γινόταν λόγος για “ευθυγράμμιση” του κ. Ντογιάκου με το κυβερνητικό κέλευσμα. Σε κάθε περίπτωση, όπως διαμηνύουν αρμόδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει και απαντήσεις, αλλά θα αμιφσβητήσει ευθέως και την τεκμηρίωση του δημοσίευματος. Το θέμα συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το Σάββατο, με την κυβέρνηση να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα όσα καταγράφονται δεν τεκμηριώνονται. Γι’ αυτό και επελέγη και ο οξύς τόνος έναντι της εφημερίδας και του εκδότη της, καθώς στη σαββατιάτικη ανακοίνωση του κ. Οικονόμου ο κ. Βαξεβάνης περιγράφεται ως “ο εθνικός συκοφάντης, ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει σε φαντασία και επινοητικότητα ακόμα και τους μεγαλύτερους παραμυθάδες. Αυτός που η θεματολογία και η προσέγγισή του ταυτίζεται με τον εθνικό οχετό (την εφημερίδα Μακελειό)”. Κυβερνητικά στελέχη, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι, εφόσον δεν προκύπτει τεκμηρίωση του καταλόγου παρακολουθήσεων που δημοσιεύθηκε με στοιχεία, ο στόχος είναι να πληγεί η ενότητα της ΝΔ και η ευστάθεια της κυβέρνησης. “Επιχειρεί να πλήξει την κυβέρνηση, να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, να ωφελήσει εκείνους τους οποίους υπηρετεί αφοσιωμένα και να βάλει νερό στο μύλο κέντρων που έχουν ενοχληθεί από την Κυβέρνηση και δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους για την σταθερότητα και την ασφάλεια που έχει επιτύχει η Ελλάδα. Κέντρα που θα προτιμούσαν μια άλλη κυβέρνηση, πιο βολική, και έναν άλλο πρωθυπουργό, αδύναμο και ελέγξιμο”, τόνισε ο κ. Οικονόμου το Σάββατο. Παράλληλα, και κυβερνητικά στελέχη που εμφανίζονται στη λίστα παρακολουθήσεων διαψεύδουν κατηγορηματικά τα όσα αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα. “Δεν είχε άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης από το να παρακολουθεί την Ευγενία (σ.σ. την σύζυγό του Μανωλίδου) ή την Πόπη (σ.σ. Καλαϊτζή, σύζυγο Χατζηδάκη)», είπε το πρωί της Κυριακής (ΣΚΑΪ) ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Το δημοσίευμα διέψευσαν και κύκλοι του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ενώ σε παρόμοια γραμμή κινούνται και άλλο υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, όπως η Αριστοτελία Πελώνη και ο Αλέξης Πατέλης. Ειδήσεις σήμεραΣτα «χνάρια» του Μασκ και ο Ζούκερμπεργκ – Ετοιμάζεται για μαζικές απολύσεις σε Facebook και Instagram Oι Ταλιμπάν αποκαλύπτουν τον τάφο του ιδρυτή τους 9 χρόνια μετά τον θάνατό του – Δείτε βίντεο Voice: Το χαστούκι της Έλενας στον Αργυρό και ο… στημένος αγώνας – Δείτε βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 07.11.2022, 06:52 BEST OF NETWORK 06.11.2022, 17:54 06.11.2022, 16:58 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 19:57 06.11.2022, 20:27 06.11.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )