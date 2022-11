Μητσοτάκης: Ξεκινά έρευνες νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης η Εxxon Mobil

Ξεκινούν μέσα στις επόμενες ημέρες έρευνες από την Exxon Mobil στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον ANT1, Νίκος Χατζηνικολάου: Πάντως ακούω συνεχώς την Τουρκία να προαναγγέλλει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εμείς κάνουμε τίποτα, κ. Πρόεδρε; Κυριάκος Μητσοτάκης: Ίσως εδώ να αιφνιδιάσουμε εμείς αυτή τη φορά. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Όταν λέω άμεσα, εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την Exxon Mobil, ενώ σημείωσε ότι σε αυτή τη φάση δεν βλέπαμε το λόγο να πουληθεί το λιμάνι τυης Αλεξανδρούπολης σε κάποιον ξένο επενδυτή. Το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής;: Κυριάκος Μητσοτάκης: Η χώρα μας -όπως έχω πει πολλές φορές- ασχέτως της προσήλωσης στην οποία έχει στη γρήγορη πράσινη μετάβαση, οφείλει να διερευνήσει αν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εξορύξει φυσικό αέριο, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια τη δική μας, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αυτές οι έρευνες θα ξεκινήσουν από την ExxonMobil τις επόμενες μέρες. Νίκος Χατζηνικολάου: Άμεσα, τώρα; Κυριάκος Μητσοτάκης: Τις επόμενες μέρες. Η απόφαση για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης Νίκος Χατζηνικολάου: Αλεξανδρούπολη. Ενοχλεί πολύ την Τουρκία. Διαβάζω σήμερα στα «Νέα» ότι η πώληση του λιμανιού ματαιώνεται. Γιατί; Είναι αληθές; Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ’ αρχάς, η πληροφορία αυτή είναι ακριβής. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στη κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και τη δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ περισσότερο γιατί στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπαμε το λόγο να πουληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε κάποιον ξένο επενδυτή. Για τις θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στη Λιβύη συνολικά, είπε ο πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε επιτέλους να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη.Διότι Ελλάδα και Λιβύη έχουν ακτές οι οποίες βρίσκονται απέναντι η μία από τις άλλες. Είναι ο φυσικός μας συνομιλητής η Λιβύη. Και θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε από κοινού υδρογονάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Αλλά αυτό προϋποθέτει στην τελική του κατάληξη την οριοθέτηση, μια οριστική συμφωνία.

