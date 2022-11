Μητσοτάκης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να συνεργαστούν με τα καλύτερα παγκοσμίως Ο πρωθυπουργός μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της συνόδου «Pharos Summit 2022» για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ενθουσιασμένος για τη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εναρκτήρια εκδήλωση της συνόδου «Pharos Summit 2022», που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Εργάστηκα ακούραστα τα τελευταία τριάμισι χρόνια, μαζί με την Υπουργό Κεραμέως, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια θα εισέλθουν σε μια απολύτως νέα εποχή. Ένας κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας ήταν να κάνουμε τα πανεπιστήμιά μας πιο ανοιχτά στον κόσμο, να ενισχύσουμε τις διεθνείς συνεργασίες» τόνισε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, όπως είπε, για να παραστεί στην εκδήλωση καθυστέρησε την αναχώρησή του για τη Σύνοδο COP27, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αφοσιωμένη να διασφαλίσει «ότι τα πανεπιστήμιά μας ανοίγονται στον κόσμο και είναι σε θέση να συνεργαστούν με τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως». Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ελλάδα του 2022, που «δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα του 2012 ή του 2015», επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον σωστό δρόμο, εξελίσσεται σε αναπτυσσόμενη οικονομία και προσπαθεί να προσφέρει σε μαθητές και φοιτητές την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε δημόσιο δωρεάν σύστημα Παιδείας. «Θεωρώ ότι μάλλον δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Ελλάδα για αμερικανικά πανεπιστήμια που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλα μέρη του κόσμου» ανέφερε, δίνοντας έμφαση τόσο στην κλασική κληρονομιά, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα «είναι επίσης ένα εργαστήριο διαρκούς αλλαγής. Είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική θέση, μια χώρα όπου, εκτός από κλασικές σπουδές, μπορείς να εστιάσεις την έρευνά σου σε θέματα όπως η μετανάστευση, τα θέματα ασφαλείας, το κλίμα». Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για την ανακοίνωση του Columbia ότι προτίθεται να συγκροτήσει Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που θα εστιάζει σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή. Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Σας ευχαριστώ όλους. Υφυπουργέ κα Satterfield, Πρέσβη κ. Tsounis, Πρόεδρε κ. Goodman, κυρίες και κύριοι, Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και μπορώ πραγματικά να αισθανθώ τον ενθουσιασμό στην αίθουσα γι’ αυτό που έχει αρχίσει ήδη να αποτελεί μία εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελληνικών πανεπιστημίων. Άλλαξα το πρόγραμμά μου, καθυστέρησα την αναχώρησή μου για τη Σύνοδο COP27, προκειμένου να είμαι μαζί σας σήμερα για να μοιραστώ μερικά απλά λόγια για το πόσο ενθουσιασμένος είμαι για αυτή τη συνεργασία και για το πόσο αφοσιωμένοι είμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι τα πανεπιστήμιά μας ανοίγονται στον κόσμο και είναι σε θέση να συνεργαστούν με τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Είχα το προνόμιο να σπουδάσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκα ακούραστα τα τελευταία τριάμισι χρόνια, μαζί με την Υπουργό Κεραμέως, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια θα εισέλθουν σε μια απολύτως νέα εποχή. Ένας κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας ήταν να κάνουμε τα πανεπιστήμιά μας πιο ανοιχτά στον κόσμο, να ενισχύσουμε τις διεθνείς συνεργασίες που συζητάτε σήμερα. Πολλές από αυτές έχουν ήδη συμφωνηθεί. Πολύ περισσότερες θα συνομολοηθούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, διότι πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική δυνατότητα να ενισχυθούν οι ακαδημαϊκοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας. Πιστεύω ότι η Υπουργός Κεραμέως εξήγησε πολύ εύγλωττα τους λόγους για τους οποίους αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να αναπτυχθούν τέτοιου είδους συνεργασίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα των τελευταίων τριάμισι ετών έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Πολλοί από εσάς έχετε συνδέσει την Ελλάδα με μία χώρα που βρισκόταν διαρκώς σε κρίση. Και ήταν δικαιολογημένο που κάνατε κάτι τέτοιο, καθώς η χώρα μας πραγματικά αντιμετώπισε δυσκολίες την τελευταία δεκαετία. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα του 2022 δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα του 2012 ή του 2015. Είναι μια χώρα (που βρίσκεται) στο σωστό δρόμο, μια χώρα που εξελίσσεται, με μία αναπτυσσόμενη οικονομία, μία δυναμική κοινωνία και ταλαντούχους ανθρώπους που επιδιώκουν συνεχώς το κάτι καλύτερο. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους μαθητές και φοιτητές μας, στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης, την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε δημόσιο δωρεάν σύστημα παιδείας. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό, φροντίσαμε δια νόμου τα πανεπιστήμια να έχουν πραγματικά την ελευθερία που πάντα αποζητούσαν, ώστε να οικοδομήσουν ακριβώς τις συνεργασίες που συζητάτε αυτήν τη στιγμή. Και θεωρώ ότι μάλλον δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Ελλάδα για αμερικανικά πανεπιστήμια που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλα μέρη του κόσμου. Όχι μόνο λόγω του υπέροχου καιρού, της ποιότητας ζωής -είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να περάσετε περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, όπως θα ήθελαν και οι φοιτητές, το διδακτικό ή το ερευνητικό προσωπικό σας. Όχι μόνο λόγω της κλασικής κληρονομιάς της χώρας μας. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα μέρος για να έρθετε και να μελετήσετε αρχαιολογία, κλασικές σπουδές, ιστορία. Είναι επίσης ένα εργαστήριο διαρκούς αλλαγής. Είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική θέση, μια χώρα όπου, εκτός από κλασικές σπουδές, μπορείς να εστιάσεις την έρευνά σου σε θέματα όπως η μετανάστευση, τα θέματα ασφαλείας, το κλίμα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία περιοχή όπου εκτυλίσσεται έντονα η κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα είναι όμως μία χώρα η κυβέρνηση της οποίας είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων δημόσιας πολιτικής. Και αυτές οι λύσεις πολύ συχνά πηγάζουν από το ακαδημαϊκό έργο που θα παράγετε εσείς. Επομένως, στην Ελλάδα δεν θα βρείτε μόνο μια πολύ φιλική χώρα, αλλά και μια κυβέρνηση που θα είναι πρόθυμη να αναπτύξει περαιτέρω ιδέες που θα προκύψουν από αυτές τις ακαδημαϊκές συνεργασίες. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι πολλές από αυτές τις συνεργασίες έχουν ήδη ανακοινωθεί. Με μεγάλη χαρά ενημερώθηκα χθες πως το Columbia ανακοίνωσε τη συγκρότηση ενός Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που θα εστιάζει σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή. Και είμαι βέβαιος πως πολλά καλά θα προκύψουν από αυτό τη συνεργασία. Από την πλευρά μας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προαγωγή τέτοιων συμπράξεων, ανάμεσα σε δυο χώρες με πολύ στενούς ιστορικούς δεσμούς. Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από το προνόμιο που είχα να απευθυνθώ σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον περασμένο Μάιο. Ήταν μία ευκαιρία για εμένα να γιορτάσουμε το κοινό μονοπάτι των δύο δημοκρατιών μας που ακμάζουν, που στάθηκαν η μία στο πλευρό της άλλης σε πολύ δύσκολες στιγμές τους τελευταίους δύο αιώνες. Και πιστεύω πως η συνεργασία που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ακόμα ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητέ Πρέσβη, Αγαπητέ Γιώργο, προς την περαιτέρω περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Εύχομαι σε όλους μία πολύ παραγωγική εβδομάδα. Σας ζητώ να εξερευνήσετε το εύρος ταλέντου και δημιουργικότητας που υπάρχει στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όσοι ταξιδέψετε εκτός Αθήνας, θα συνειδητοποιήσετε πως υπάρχουν πολλά δυναμικά πανεπιστήμια, όχι μόνο στην πρωτεύουσα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σας προτρέπω να αναπτύξετε σχέσεις με την ηγεσία των πανεπιστημίων μας, με τους καθηγητές μας, με τους φοιτητές μας. Τότε θα συνειδητοποιήσετε πως, στο τέλος της μέρας, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας μας δεν είναι η γεωγραφική της θέση, ο καιρός της, ή το γεγονός ότι αποτελεί φυσικό προορισμό για τουρισμό ή για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας είναι οι άνθρωποί της, ιδίως η νεότερη γενιά, οι δημιουργικοί φοιτητές που αγωνίζονται για το καλύτερο, που αξίζουν το καλύτερο. Στηρίζουμε το δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα με τα χρήματα των φορολογούμενων και έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε στους φοιτητές μας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Και για να είμαστε σε θέση να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους. 