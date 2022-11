Οικονόμου για καταγγελίες περί παρακολουθήσεων: Πρώτοι θα απαιτήσουμε να μην μείνει καμία σκιά στην υπόθεση «Αν όσα αναφέρονται αποδειχθούν, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και διώξεις και το ίδιο να γίνει αν δεν αποδειθχούν» Στην τουρκική πρόκληση με την απαγόρευση εισόδου στον Απόστολο Τζιτζικώστα, στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και για τις καταγγελίες περί παρακολουθήσεων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση «όσο αναφέρονται, παρότι πλεονάζουν οι αφηγήσεις, θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές και την δικαιοσύνη ώστε να μην μείνει καμία υποψία και να μην αιωρείται καμία σκιά. Αν όσα αναφέρονται αποδειχθούν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να διωχθούν απηνώς όσοι εμπλέκονται και το ίδιο να γίνει αν δεν αποδειθχούν» παραπέμποντας στην ανακοίνωση του σχετικά με τις αμφιβολίες για τους σκοπούς του δημοσιεύματος. «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει επιδιώξει την διερεύνηση και γι’ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή διαδικασία στη δικαιοσύνη» πρόσθεσε ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καυτηρίασε και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνοντας ότι «προαναγγέλοντας το περιεχόμενο του δημοσιεύματος έθεσε θέμα αξιοπιστίας των εκλογών. Η σπουδή να γίνει βασλικότερος δείχνει ότι είναι ένα κόμμα με πολιτική γαία, πυρί, μιχθήτω». «Η τακτική είναι παρωχημένη. Όπως με την ιστορία με τη Novartis σηκώνει σκόνη μέσω δημοσιογραφικών ομίλων. Έχουν επιστρατευτεί κάποιοι πρωταγωνιστές της υποθεσης αυτής αλλά απουσιάζουν κάποιοι που έχουν μπλεξίματα με ειδικά δικαστήρια. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει σε ύστερο χρόνο διαλύοντας το αφήγημα ανωμαλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε την κοινωνία να αποδοκιμάσει τις μεθοδεύσεις αυτές. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια διχασμών και ανωμαλίας. Δεν χρειάζεται εθνικές τραγωδίες, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανένα να κάνει πράξη τις μεθοδεύσεις αυτές» κατέληξε στην εισαγωγική τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε ότι «καμία δημόσια αρχή ασφαλείας δεν έχει προμηθευτεί τα λογισμικά αυτά και αυτό δεν αμφισβητήθηκε από καμία διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Βουλή. Πρώτοι θα απαιτήσουμε να μην μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή. Αντίστοιχες έρευνες γίνονται και σε άλλες χώρες. Δεν έχει βρεθεί απάντηση στα κακόβουλα λογισμικά όπου κατάφεραν να παρακολουθήσουν δημόσια πρόσωπα και άλλα». Εξήγησε, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός δεν συνάντησε την επιτροπή PEGA «γιατί έχει τοποθετηθεί σαφώς και δεν έχει άλλο να προσθέσει» προσθέτοντας ότι «όταν κάποιος κάνει μια αποκάλυψη δεν μπορεί να μην κάνει ο ίδιος την τεκμηρίωση αλλά να το ζητά από αυτούς που κατηγορούνται» Ο Γιάννης Οικονόμου απάντησε, μετά από σχετικό ερώτημα ότι «δεν έχει ζητήσει κανείς ομόλογος του πρωθυπουργού την παραμικρή εξήγηση. Όσον αφορά το ποια είναι η εικόνα του πρωθυπουργού και της χώρας, το ίδιο διάστημα ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Μακρόν, ήρθε στην Ελλάδα ο κ. Σολτς που είπε ότι ήρθε σε μια διαφορετική χώρα, οι χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα όχι μόνο ομαλά κυλούν αλλά είναι από τις πρώτες που έχει εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Επομένως υπάρχει μια ασσυμετρία όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι την εικόνα της ώρας στο εξωτερικό και την πραγματικότητα ως προς αυτό». Όπως είπε «υπάρχει επικοινωνία με το σύνολο των υπουργών και των πολιτικών προσώπων και όπως προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις ουδείς πιστεύει τον φαιδρό ισχυρισμό ότι ο πρωθυπουργός είναι ο ιθύνων νους παρακολουθήσεων» ενώ για την παραίτηση Δημητριάδη απάντησε ότι «παραιτήθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους και έκτοτε βρίσκεται εκτος κυβέρνησης και κυβερνητικής δραστηριότητας με πολύ σαφείς λόγους για τους οποίους απομακρύνθηκε από τη θέση του». «Δεν μπορεί στην δημόσια ζωή να αιωρούνται τέτοιες σκιές, δεν μπορεί η πολιτική ζωή να είναι όμηρος σε γελοίους υπαινιγμούς. Η κυβέρνηση έχοντας διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις για τις ζωές των ανθρώπων δεν θα αφήσει καμία σκια αναπάντητη και θα απαντήσει μέσω της θεσμικότητας. Σε περίπτωση που συμβαίνουν αντιδημοκρατικές πράξεις να τιμωρηθούν και να κλείσει κάθε παράθυρο για να το ξανακάνουν» κατέληξε στις απαντήσεις του για τις καταγγελίες περί παρκαολουθήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θεσμικό χαρακτήρα πήραν πλέον οι τουρικές προκλήσεις Φτηνή πολιτική με καψώνια χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου το επεισόδιο σε βάρος του Απόστολου Τζιτζικώστα στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία το Σάββάτο. Όπως είπε ο κ. Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα, «η τουρκική προκλητικότητα λαμβάνει θεσμικό χαρακτήρα. Είναι μια φτηνή πολιτική με καψώνια που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν με ακόμα φτηνότερες δικαιολογίες. Η Τουρκία με τις απαράδεκτες ενέργειές της δείχνει ότι είναι συνεχώς μέρους του προβλήματος». Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε θετικά τα αποτελέσματα από το καλάθι του νοικοκυριού χαρακτηρίζοντας τον πληθωρισμό ως «το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη». «Το ΥΠΑΝ προχωρά σε νέα ΚΥΑ με στόχο να είναι πιο ευδιάκριτη η σήμανση και να διασφαλίζεται η επάρκεια των προϊόντων. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιούμε κάθε περιθώριο που υπάρχει για να περιορίσουμε το αποτύπωμα της ακρίβειας» είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε μέτρα όπως – η στήριξη των 250 ευρώ τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατ. ευάλωτους πολίτες – πρόσθετη μηνιαία δόση των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – 1,5 δόση για το επίδομα παιδιού – αύξηση στις συντάξεις – επέκταση του επιδόματος μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες – επιδότηση 25 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης – μονιμοποίηση της μείωσης 3 μονάδων στις ασφαλιστικές εισφορές – διάθεση για φέτος 340 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης με σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων «Όλα αυτά τα μέτρα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ώστε να αντισταθούμε στο μέτρο του δυνατού για την εισαγόμενη ακρίβεια» τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου. 