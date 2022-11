«Πράξεις ακραίας προκλητικότητας» από τον Ερντογάν απέναντι στον ιλιγγιώδη πληθωρισμό Στην ΕΕ το «απαγορευτικό» στον Τζιτζικώστα, σταθερή η στήριξη από Ιμάμογλου Γεωργία Σαδανά 07.11.2022, 06:31 Σε σπασμωδικές κινήσεις και συνάμα ασκήσεις «ακραίας προκλητικότητας» επιδίδεται η Άγκυρα, καθώς στο τελευταίο εξάμηνο πριν τις Προεδρικές εκλογές, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται, για πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι χρόνια, αντιμέτωπος με τους τίτλους τέλους της θητείας του. Η έκρηξη του πληθωρισμού στη γειτονική χώρα, ο οποίος άγγιξε το 85.5% τον περασμένο Οκτώβριο, σφίγγει ασφυκτικά τη θηλιά γύρω από τα τουρκικά νοικοκυριά, που βλέπουν ακόμη και βασικά, καταναλωτικά αγαθά με το κιάλι. Η σοβούσα, οικονομική και κοινωνική, κρίση στη γείτονα εντείνει, την ίδια ώρα, την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία «αναβαθμίστηκε» στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μετά από την απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, στην Σμύρνη. Επιστρέφοντας τα ξημερώματα της Κυριακής με το κυβερνητικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς την Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε χθες πως οι τουρκικές Αρχές προέβησαν σε έλεγχο όλων των προσωπικών του εγγράφων, επιλέγοντας παρά ταύτα να μην του επιτρέψουν την μετάβαση στη Σμύρνη, υποβάλλοντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σε μια πρωτοφανή διαδικασία. Κινούμενος επί 7 ώρες μεταξύ ενός γραφείου στο τελωνείο και του πλοίου, με το οποίο είχε ταξιδεύσει από τη Θεσσαλονίκη προς την Σμύρνη, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε χθες πως «δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέφτονται οι Τούρκοι, μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η πράξη ήτανε μια πράξη ακραίας προκλητικότητας, απέναντι, όχι μόνον σε έναν Έλληνα αξιωματούχο, αλλά απέναντι και σε έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο, γιατί βρισκόμουν εκεί με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα», δηλαδή ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Από πλευράς του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επικοινώνησε «αμέσως με τον πρωθυπουργό αλλά και με τις διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας και της ΕΕ», μόλις του γνωστοποιήθηκε το καθεστώς απαγόρευσης και κράτησής του, ενώ η απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα ήρθε από τις πρώτες στιγμές της περιπέτειάς του, καθώς «δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ποτέ καμία προσβολή σε βάρος οποιουδήποτε Έλληνα», όπως είπε, υφιστάμενος «την προκλητικότατη στάση της Τουρκίας». Παρά την ακραία συμπεριφορά των τουρκικών Αρχών, ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να γνωστοποιήσει πως τις ώρες της κράτησής του επικοινώνησαν μαζί του, τόσο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, όσο και ο Δήμαρχος Σμύρνης, γιατί «πραγματικά μας δείχνει ότι στη Τουρκία υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο», όπως σημείωσε. Πολύ περισσότερο, όταν με σειρά δημοσιευμάτων χθες ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου έγινε στόχος ακραίων φωνών, έχοντας δηλώσει απερίφραστα την συμπαράστασή του στον Απόστολο Τζιτζικώστα, στη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Ενδεικτικό του κλίματος κατά του κ. Ιμάμογλου υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας «Aksam», με τίτλο: «Ο Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον Έλληνα προβοκάτορα». Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται πως «Έλληνας περιφερειάρχης προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα κατά την είσοδό του στην Τουρκία και και ο Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν αυτός που τον υποστήριξε». Παρά την απόπειρα «δαιμονοποίησης» του κ. Ιμάμογλου από μερίδα του τουρκικού Τύπου, εκείνος επανήλθε δριμύτερος με νέες δηλώσεις χθες, απολύτως υποστηρικτικές στο πρόσωπο του κ. Τζιτζικώστα, στη διάρκεια των εγκαινίων του πάρκου όνομα «B40 Park», από κοινού με το Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit). Στη διάρκεια της τελετής, μάλιστα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης εισέπραξε αυθόρμητες εκδηλώσεις συμπάθειας και αποδοχής από τους τούρκους πολίτες, ενώ δεν έλειψαν και τα χειροκροτήματα, ακόμη και όταν ο κ. Μπακογιάννης καυτηρίασε με αιχμές την προκλητική συμπεριφορά του Προέδρου της Τουρκίας, στα εθνικά θέματα. Ανάγκη «ειρήνης στο Αιγαίο» Παρά τα δημοσιεύματα σε βάρος του, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου χαρακτήρισε χθες ως απαράδεκτη τη μεταχείριση που επεφύλασσαν οι Τούρκοι στον Έλληνα περιφερειάρχη, παρόντος του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. «Ο πρόεδρος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, εξέφρασε τη λύπη του για ό,τι του συνέβη. Αυτό που στεναχώρησε τον αγαπητό μου φίλο Κώστα στεναχώρησε και εμένα» τόνισε ο κ. Ιμάμογλου. Και πρόσθεσε: «Ελπίζω οι προθέσεις, που κρύβονται πίσω από αυτό το περιστατικό και σκοπό έχουν να χαλάσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, να μην προβούν και σε διαφορετικά βήματα. Η χθεσινή μεταχείριση προς τον κ. Τζιτζικώστα είναι φυσικά απαράδεκτη. Ελπίζω οι αρχές και των δύο χωρών να μην επιτρέψουν να ξανασυμβούν τέτοια ζητήματα. Επειδή υπάρχει ανάγκη για φιλία, αδελφοσύνη και συνεργασία και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Υπάρχει μία απόλυτη ανάγκη για ειρήνη στο Αιγαίο». «Η φιλία και η συνεργασία είναι η δίκη μας απάντηση στον κυνικό εθνικισμό, την επιθετικότητα, την πολεμοκαπηλεία» όπως κατέστησε σαφές, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στα εγκαίνια του πάρκου Περιφερειακής Συνεργασίας Βαλκανικών Πόλεων στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος παρατήρησε πως «στις πολλαπλές και αλλεπάλληλες κρίσεις, η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η απομάκρυνση και η αποξένωση. Αλλά η αλληλεπίδραση και η αλληλεγγύη.[…] Αυτή είναι η απάντησή μας και σε εκείνους που εργαλειοποιούν τις εθνικές μας ευαισθησίες» στη διάρκεια της ομιλίας του, καταλήγοντας πως «ενώνουμε τώρα εδώ τις φωνές μας και στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Όχι στον μυωπικό πολιτικό οπορτουνισμό. Όχι στο κυνικό εθνικισμό. Όχι στην επιθετικότητα και την πολεμοκαπηλεία. Αυτά που μάς ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μάς χωρίζουν». Αναφερθείς στο επεισόδιο του κ. Τζιτζικώστα, ο Δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε πως «αναίτιες και ανούσιες προκλήσεις, όπως η χθεσινή εις βάρους του φίλου και συναδέλφου αυτοδιοικητικού Περιφερειάρχη Μακεδονίας, είναι λυπηρές», με τον κ. Μπακογιάννη να αναβάλει για το λόγο αυτό, την επίσκεψή του στην Σμύρνη. Ευρωπαϊκές «καμπάνες» Παράλληλα, δηλώσεις στήριξης προς το πρόσωπο του κ. Τζιτζικώστα καταγράφηκαν και από ευρωπαϊκής πλευράς, καθώς την προκλητική ενέργεια της Τουρκίας καταδίκασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, Βάσκο ‘Αλβες Κορντέιρο, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο twitter: «Πλήρης αλληλεγγύη στον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία για να συμπροεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση – ARLEM». «Ευχαριστούμε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία για την υποστήριξη. Αυτή η κατάσταση είναι απλώς απαράδεκτη» πρόσθεσε ο κ. Κορντέιρο, προαναγγέλλοντας παράλληλα πως «ζήτησα από το Προεδρείο της ARLEM να το εξετάσει στην επόμενη συνεδρίαση ενόψει της κατάλληλης απάντησης». Για την οδό «των συλλογικών οργάνων της Ε.Ε.» έκανε, άλλωστε, λόγο χθες και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, γνωστοποιώντας πως «το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη αποστείλει ερώτημα για τους λόγους για τους οποίους υπήρχε αυτή η απαγόρευση στο πρόσωπό μου για να εισέλθω στην Τουρκία και περιμένουμε τις επόμενες μέρες την τουρκική κυβέρνηση να δούμε αν σκοπεύει να δώσει κάποια στοιχειωδώς σοβαρή απάντηση για αυτό το περιστατικό». Επιπρόσθετα, μετά από την επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν που κατέθεσε το περασμένο Σάββατο η Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, σε αντίστοιχη κίνηση προέβη χθες και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πως θα προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία μετακίνησης από ανάλογες καταχρηστικές αποφάσεις της Τουρκίας;». Επιπρόσθετα, σε παρέμβαση για το «απαγορευτικό» στον Απόστολο Τζιτζικώστα από την Τουρκία προέβη χθες και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αναφέροντας σε σχόλιό του στο twitter πως «αν και φαινομενικά τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες της ΕΕ ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία χθες (σ.σ. το Σάββατο 5/11) κράτησε και απαγόρευσε την είσοδο στον αντιπρόεδρο επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη αυτή πρόκληση». While ostensibly abiding by EU values as an accession candidate country, Turkey yesterday detained and forbid entry to VP of the @EU_CoR @tzitzikostas. The @EPP condemns this unjustified provocation.— EPP (@EPP) November 6, 2022

