Τζέισον Καλακάνης: Ο Ελληνας assistant του Ελον Μασκ (στο… στεγνό καθάρισμα του Twitter)

Ποιος είναι, όμως, ο 51χρονος άνδρας που κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ελον Μασκ και διείσδυσε στον κύκλο του; Ο Καλακάνης μπορεί να μη βρίσκεται στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, αλλά έχει αποκτήσει μια δυσθεώρητη περιουσία από το Διαδίκτυο. Επενδύει σε startups, ψηφιακές εταιρείες, είναι συγγραφέας, μπλόγκερ και σύμβουλος τεχνολογικών κολοσσών.

Το μεγαλύτερό του χάρισμα είναι ότι επένδυε σε εταιρείες προτού τις ανακαλύψει το ευρύ κοινό. Εχει βρεθεί στη 10η θέση της λίστας με τους σημαντικότερες προσωπικότητες του Ιντερνετ που δημοσιοποιεί κάθε χρόνο το «Forbes» και έχει κερδίσει το προσωνύμιο «κατά συρροή επιχειρηματίας του Ιντερνετ», λόγω των πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων με τις οποίες καταπιάνεται.

Ο γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από Ελληνα πατέρα και Ιρλανδή μητέρα Τζέισον Καλακάνης έχει ήδη διανύσει εντυπωσιακή πορεία στον τομέα της καινοτόμας τεχνολογίας με βασικό εφόδιο το ελληνικό του δαιμόνιο. Οπως έχει πει πολλές φορές, ο παππούς του ήταν Ελληνας, ο πατέρας του, αν και μεγαλωμένος στις ΗΠΑ, αισθάνεται 1.000% Ελληνας και φυσικά ο ίδιος δεν θα μπορούσε να σπάσει το καλούπι.

Οι οικογενειακές τους μαζώξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ελληνικά εστιατόρια, στα οποία συζητάνε και μαλώνουν μεγαλόφωνα, καθώς διακρίνονται από το γνωστό μεσογειακό ταπεραμέντο. «Ως γνωστόν το τι τρως είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις ποιος είσαι κι εμείς είμαστε Ελληνες και μάλιστα καθαρόαιμοι».

Ο 51χρονος ομογενής θεωρείται ήδη ένας επιφανής επιχειρηματίας της Σίλικον Βάλεϊ, έχοντας επενδύσει σε τεχνολογικές εταιρείες. Ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν και δεν είναι λίγες οι φορές που επέστρεψε σε αυτό, εξαιτίας των ρίσκων που κατά καιρούς πήρε. Πλέον, όμως, διαχειρίζεται μια δυσθεώρητη περιουσία, ενώ εδραιώθηκε μέσω της δικής του έμπνευσης μηχανής αναζήτησης Mahalo.com. Πρόκειται για μία εναλλακτική της Google, η οποία, όπως φαίνεται, δεν είναι η μοναδική μηχανή αναζήτησης εκεί έξω.

Η Mahalo.com, που φέρει την υπογραφή του, έχει εκατομμύρια επισκέψεις καθημερινά, παρέχει νέα και μοναδικά χαρακτηριστικά και οι αλγόριθμοί της έχουν τη δική τους μοναδική φιλοσοφία. «Η ιδέα ήρθε στο μυαλό μου όταν εργαζόμουν για την AOL και έψαχνα εταιρείες αναζήτησης που θα μπορούσαμε να εξαγοράσουμε. Τα αποτελέσματά τους δεν ήταν καλύτερα από αυτά του Google ή του Yahoo. Μια στιγμή θυμάμαι είπα μέσα μου: “Θεέ μου, εγώ ο ίδιος θα μπορούσα να βγάλω καλύτερα αποτελέσματα από αυτό! Αυτή ήταν η στιγμή της επιφοίτησής μου”.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μου άρχισε να στέλνει σε φίλους που θα έρχονταν στον γάμο μας στη Χαβάη λίστες με ξενοδοχεία, εστιατόρια και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Στα μάτια μου, το - αυτό έμοιαζε με βελτιωμένη σελίδα αποτελεσμάτων και τότε μου έγινε απολύτως ξεκάθαρο: οι άνθρωποι μπορούν να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα απ’ ό,τι οι μηχανές. Εξάλλου, το Mahalo δεν είναι μια απρόσωπη μηχανή που βασίζεται σε κώδικα, αλλά άνθρωποι με σάρκα και οστά που πίσω από τους υπολογιστές τους κάνουν την έρευνα για τον κάθε πελάτη, παραδίδοντας τα αποτελέσματα μαζί με τα προσωπικά τους σχόλια και προτάσεις. Mahalo σημαίνει ευχαριστώ στα χαβανέζικα».

Η ιδέα που προέκυψε από τον γάμο του είναι αυτή είναι που τον κατέταξε στη 10η θέση της λίστας των Σημαντικότερων Διασημοτήτων του Ιντερνετ. Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρούμενος με τη διάκριση αυτή, αν και είχε παραδεχτεί ότι δεν λέει και πολλά στη δουλειά του. Η άνοδός του επισφραγίστηκε με τη δημιουργία του δημοφιλούς μπλογκ του. Εκεί ενημέρωνε το κοινό για τα τελευταία γκάτζετ και για τα νέα της Σίλικον Βάλεϊ.

Τον Οκτώβριο του 2005 το πούλησε στον αμερικανικό κολοσσό ΑΟL αντί 25 εκατ. δολαρίων. «Κάπου εκεί άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά μου και να με παίρνουν στα σοβαρά άτομα που πραγματικά μετρούσαν στον χώρο μας».

Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό ότι γνωστές προσωπικότητες έχουν πολλές φορές «μπουρδουκλώσει» τη γλώσσα τους, στην προσπάθειά τους να προφέρουν σωστά το όνομά του. «ΚΑ-ΛΑ-ΚΑ-ΝΗΣ. It’s not that difficult, you guys!» τους απαντά εκείνος περιπαικτικά όταν μπερδεύονται και τον κοιτούν αμήχανα. Με τα χρήματα που αποκόμισε από την πώληση του μπλογκ του έγινε συνιδρυτής της εκδοτικής εταιρείας Weblogs Inc., ενώ επέβλεψε τη δημιουργία επιτυχημένων ιστοσελίδων όπως το Engadget και το Joystiq.

Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε απορρίψει προτάσεις να ασχοληθεί με το YouTube. Σε μια συνέντευξή του, μάλιστα, στους «New York Times», δήλωσε ότι «το YouTube είναι ένα καταπληκτικό μέρος για να χτίσει κανείς τη φήμη του, είναι όμως φρικτό για να κάνει κανείς business».

Σήμερα ο Καλακάνης συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής του Mahalo.com και εμφανίζεται συχνά στα media ως ειδικός σε θέματα τεχνολογίας. Το ιδιαίτερο στυλ του τον έχει μετατρέψει σε ένα είδος ροκ σταρ της τεχνολογίας. Εχει επενδύσει σε δεκάδες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Tesla και Uber, προτού γίνουν γνωστές, και λέγεται ότι η περιουσία του μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Πλέον, έχει εστιάσει την προσοχή του σχεδόν αποκλειστικά στα social media. Αρχικά ήρθε κοντά με τον Ελον Μασκ εξαιτίας της κοινής αντιπάθειας που τρέφουν για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Ετσι μπήκε στο ραντάρ του Μασκ. Οταν μάλιστα μετατράπηκε σε έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του ιδρυτή του Facebook, το αφεντικό της Tesla επικοινώνησε μαζί του ζητώντας ραντεβού. Η πρώτη τους συνάντηση λέγεται ότι διήρκησε κάτι παραπάνω από πέντε ώρες. Στο ραντεβού εκείνο ήταν που αποφάσισαν να πλήξει ο Καλακάνης τον Ζούκερμπεργκ ξεμπροστιάζοντάς τον για την τότε παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών. Ηταν η αφορμή που χρειαζόταν.

Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό. Ο Καλακάνης δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, την Openbook Challenge. Ηταν ένας διαγωνισμός με στόχο του να ανακαλύψει το επόμενο poster boy των social media. Προσφέροντας ως κίνητρο 100.000 δολάρια σε επτά ομάδες, έλπιζε ότι μία από αυτές θα κατάφερνε να κατασκευάσει ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα στεκόταν επάξια απέναντι στο Facebook. Πίσω από την προσπάθεια αυτή βρισκόταν ο Ελον Μασκ, που είχε χρηματοδοτήσει και την καμπάνια και το έπαθλο.

Πλέον, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν κάποιον τρίτο. Εχουν πάρει το παιχνίδι στα χέρια τους. Ο Καλακάνης αντιμετωπίζει τον νέο ρόλο του Μασκ ως την απόλυτη ευκαιρία να εκτοπίσει το αφεντικό του Facebook και να δώσει μια και καλή τέλος στην παντοδυναμία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

H δημιουργία της μηχανής αναζήτησης Mahalo εκτίναξε προς την κορυφή την καριέρα του Τζέισον Καλακάνη, ενώ η χημεία που απέκτησε με τον Ελον Μασκ από την πρώτη τους συνάντηση ήταν τέτοια που έγινε ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του

Ο ίδιος είναι οπαδός της διαδραστικότητας, της εξωστρέφειας, της διασκέδασης, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως την αδιαπραγμάτευτη προστασία της ιδιωτικότητας. «Επιθυμούμε να επενδύσουμε σε εναλλακτικές που δεν θα χειραγωγούν τους ανθρώπους και θα προστατεύουν τη δημοκρατία μας από κακόβουλους ανθρώπους που επιθυμούν να διασπείρουν την παραπληροφόρηση», είχε δηλώσει λίγους μήνες πριν. Λέγεται ότι στη Σίλικον Βάλεϊ δεν είναι λίγοι εκείνοι που όχι μόνο πιστεύουν στις δυνάμεις του Καλακάνη, αλλά και επενδύουν σε ό,τι υποστηρίζει.

Εχει αποδείξει, άλλωστε, ότι με σκληρή δουλειά και φαντασία έχει επιτύχει επιτεύγματα που ούτε φανταζόταν κανείς. «Η ζωή, άλλωστε, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε πάει. Φανταστείτε ότι εγώ σπούδασα Ψυχολογία και το όνειρό μου ήταν να εργαστώ στο FBI, αλλά τελικά δεν έκανα τίποτε από όλα αυτά. Δεν παραπονιέμαι, όμως».

Στην Ελλάδα έχει έρθει δύο φορές όλες κι όλες, αλλά τη νιώθει δεύτερη πατρίδα του. Εξάλλου, δεν κρύβει ότι στο ξεκίνημά του βοήθησε και η Ομογένεια, η οποία πάντα τον καλούσε σε εκδηλώσεις και τον σύστηνε σε άτομα που μπορούσαν να του φανούν χρήσιμα στο μέλλον.

Στην τελευταία του επίσκεψη, μάλιστα, είχε περάσει πολύ χρόνο με νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι «κάτι έχει αρχίσει να κινείται και στην Ελλάδα – έρχονται μεγάλα πράγματα». Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δαιμόνιος Ελληνοαμερικάνος πλέον βλέπει τις μετοχές του να εκτοξεύονται και το όνομά του θα μάθουν οπωσδήποτε να το προφέρουν σωστά!

