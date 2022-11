Τζιτζικώστας: Δεν υπήρχε καμία συνωνυμία, υποτιμούν τη νοημοσύνη μας οι δικαιολογίες των Τούρκων

Για την περιπέτεια που έζησε στη Σμύρνη μίλησε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, όταν έφτασε στην Σμύρνη και οι τουρκικές αρχές έψαξαν το όνομά του προέκυψε αναστάτωση. «Άρχισαν να μιλούν τουρκικά και να τηλεφωνούν», είπε και περιέγραψε πως οι ιθύνοντες της συνδιάσκεψης στην οποία είχε προσκληθεί επιχείρησαν να τον καθησυχάσουν. «Έχει σημασία για να το καταλάβει ο κόσμος πως η εν λόγω συνδιάσκεψη είναι ευρωπαϊκός θεσμός», είπε ο κ. Τζιτζικώστας και συμπλήρωσε πως μόλις του ανακοινώθηκε πως υπάρχει απαγόρευση εισόδου στο πρόσωπό του οι αρχές τον οδήγησαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο τον ακολούθησε και η πρέσβης της Ελλάδας στη Σμύρνη. Συνολικά όπως είπε πέρασαν 7 ώρες στο αεροδρόμιο της Σμύρνης μην έχοντας τρόπο να επιστρέψει μιας και το επόμενο πλοίο αναχωρούσε σε 24 ώρες ενώ και η αεροπορική διασύνδεση δεν βοηθούσε λόγω της χαμηλής κίνησης του αεροδρομίου της Σμύρνης. «Τελικά μου είπαν ότι έχει αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου, ωστόσο μετά από όλα αυτά είχα λάβει τις αποφάσεις μου», είπε ο κ. Τζιτζικώστας επισημαίνοντας δε πως «δεν υπήρχε καμία απαγόρευση στο πρόσωπό μου, είναι αστείες αυτές οι δικαιολογίες και υποτιμούν τη νοημοσύνη μας». Κλείνοντας δε, σχολίασε τα τουρκικά δημοσιεύματα που τον στοχοποιούν λέγοντας πως μία χώρα όπως η Τουρκία η οποία έχει χρησιμοποιήσει την προβοκάτσια είναι αστείο να τον χαρακτηρίζει ως προβοκάτορα. Η «ομηρεία» Τζιτζικώστα και οι προκλήσεις Ερντογάν με φόντο εκλογές και πληθωρισμό Επιστρέφοντας τα ξημερώματα της Κυριακής με το κυβερνητικό αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς την Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε χθες πως οι τουρκικές Αρχές προέβησαν σε έλεγχο όλων των προσωπικών του εγγράφων, επιλέγοντας παρά ταύτα να μην του επιτρέψουν την μετάβαση στη Σμύρνη, υποβάλλοντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σε μια πρωτοφανή διαδικασία. Κινούμενος επί 7 ώρες μεταξύ ενός γραφείου στο τελωνείο και του πλοίου, με το οποίο είχε ταξιδεύσει από τη Θεσσαλονίκη προς την Σμύρνη, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε χθες πως «δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέφτονται οι Τούρκοι, μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η πράξη ήτανε μια πράξη ακραίας προκλητικότητας, απέναντι, όχι μόνον σε έναν Έλληνα αξιωματούχο, αλλά απέναντι και σε έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο, γιατί βρισκόμουν εκεί με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα», δηλαδή ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Από πλευράς του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επικοινώνησε «αμέσως με τον πρωθυπουργό αλλά και με τις διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας και της ΕΕ», μόλις του γνωστοποιήθηκε το καθεστώς απαγόρευσης και κράτησής του, ενώ η απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα ήρθε από τις πρώτες στιγμές της περιπέτειάς του, καθώς «δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ποτέ καμία προσβολή σε βάρος οποιουδήποτε Έλληνα», όπως είπε, υφιστάμενος «την προκλητικότατη στάση της Τουρκίας». Παρά την ακραία συμπεριφορά των τουρκικών Αρχών, ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να γνωστοποιήσει πως τις ώρες της κράτησής του επικοινώνησαν μαζί του, τόσο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, όσο και ο Δήμαρχος Σμύρνης, γιατί «πραγματικά μας δείχνει ότι στη Τουρκία υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο», όπως σημείωσε. Πολύ περισσότερο, όταν με σειρά δημοσιευμάτων χθες ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου έγινε στόχος ακραίων φωνών, έχοντας δηλώσει απερίφραστα την συμπαράστασή του στον Απόστολο Τζιτζικώστα, στη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Ενδεικτικό του κλίματος κατά του κ. Ιμάμογλου υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας «Aksam», με τίτλο: «Ο Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον Έλληνα προβοκάτορα». Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται πως «Έλληνας περιφερειάρχης προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα κατά την είσοδό του στην Τουρκία και και ο Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν αυτός που τον υποστήριξε».Παρά την απόπειρα «δαιμονοποίησης» του κ. Ιμάμογλου από μερίδα του τουρκικού Τύπου, εκείνος επανήλθε δριμύτερος με νέες δηλώσεις χθες, απολύτως υποστηρικτικές στο πρόσωπο του κ. Τζιτζικώστα, στη διάρκεια των εγκαινίων του πάρκου όνομα «B40 Park», από κοινού με το Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit). Στη διάρκεια της τελετής, μάλιστα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης εισέπραξε αυθόρμητες εκδηλώσεις συμπάθειας και αποδοχής από τους τούρκους πολίτες, ενώ δεν έλειψαν και τα χειροκροτήματα, ακόμη και όταν ο κ. Μπακογιάννης καυτηρίασε με αιχμές την προκλητική συμπεριφορά του Προέδρου της Τουρκίας, στα εθνικά θέματα. Ειδήσεις σήμερα Η επιστροφή του εφτάψυχου Mπενιαμίν Nετανιάχου και η ιστορία του Κακοκαιρία EVA: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα Κυβερνητική αντεπίθεση για τις παρακολουθήσεις μετά την παρέμβαση Ντογιάκου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )