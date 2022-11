Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, μίλησε για τις ελληνικές ρίζες του, τη σχέση του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας Για τις ελληνικές του ρίζες και για τη συγκινητική ιστορία της οικογένειάς του, τα πρώτα δύσκολα χρόνια στην Αμερική, τις σπουδές, τις επιχειρήσεις και την καταξίωση, μίλησε ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης. Επίσης μίλησε για τη σχέση του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και την ανάμιξη του στην πολιτική. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε εκτενώς για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στις ανησυχίες του για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. «Η πρωτεύουσα αρχή είναι ότι πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους διπλωματικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Διακυβεύονται πολλά. Και οι δύο είστε πολύ σεβαστοί σύμμαχοι και πολύ σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ. Όμως, αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και σημαντικά. Καταλαβαίνω τη ρητορική. Κανείς δεν θεωρεί ότι είναι εποικοδομητική. Το μοναδικό που θα φέρει αποτέλεσμα είναι να συζητήσετε και να επιλύσετε τις διαφορές διπλωματικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Διαβιβάζουμε σταθερά σε Ελλάδα και Τουρκία να κάνουν αυτό ακριβώς, επειδή ξέρω ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία επιδιώκουν ειρήνη. Υπάρχουν μεν διαφορές σε πάρα πολλές σχέσεις. Όμως η ειρήνη είναι η πρωτεύουσα αρχή στην προκειμένη περίπτωση και μπορεί να επιτευχθεί μόνο διπλωματικά Ήμασταν εξαιρετικά συνεπείς. Πιστεύουμε ότι η όξυνση της ρητορικής δεν είναι εποικοδομητική ούτε παραγωγική. Πιστεύουμε σθεναρά ότι και οι δύο νατοϊκοί σύμμαχοί μας, πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους με τη διπλωματία. Αυτή είναι η πρέπουσα οδός και θα εξακολουθεί να είναι η πρέπουσα οδός. Εδώ στην Αθήνα μέλημα μου είναι διασφαλίσω τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή και παραγωγική», τόνισε ο κ. Τσούνης Στην ερώτηση για το αν η Ελλάδα βρεθεί απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση, θα είναι μόνη της, ο Γιώργος Τσούνης απάντησε: «Ο Ελληνικός στρατός είναι ικανός να προστατεύσει την πατρίδα. Όμως, ως πρέσβης των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ θα εργαστούν ακούραστα για την ειρήνη. Θα εξακολουθήσουμε να παροτρύνουμε και τους δυο νατοϊκούς μας συμμάχους να επιλέξουν διπλωματικές οδούς για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αυτές οι διαφορές δεν είναι μοναδικές και μπορούν να επιλυθούν. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον, οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να διευθετηθούν δια της διπλωματικής οδού». «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο για να ενώσει την Ευρώπη… να αντισταθεί σε αυτό που κάνει η Ρωσία και ταυτόχρονα να περιορίσει το πρόβλημα. Αυτό χρειάστηκε μεγάλη επιδεξιότητα. Χρειάστηκε μεγάλη διπλωματική επιδεξιότητα για να το πετύχει. Είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην επιτρέψουμε να εξελιχθεί σε πιθανό παγκόσμιο πόλεμο. Μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί. Ο Πρόεδρος έχει λάβει παγκόσμιο έπαινο γι’ αυτές τις προσπάθειες. Θα ήθελα να επισημάνω πως αν ο κύριος Πούτιν επεδίωκε να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ, κατάφερε το αντίθετο. Αν ήθελε λιγότερα νατοϊκά στρατεύματα στα σύνορά του, έχει περισσότερα. Αν ήθελε να αποδυναμώσει τις διατλαντικές σχέσεις, κατάφερε το αντίθετο. Αν πίστευε ότι θα εισέβαλε στην Ουκρανία και θα την καταλάμβανε σε πέντε μέρες έκανε λάθος. Η Ουκρανία θα επικρατήσει. Δεν έχει υπάρξει ποτέ παράδειγμα στην ιστορία όπου το αληθινό και το δίκαιο ηττήθηκε από το κακό. Οι Ουκρανοί θα επιστρέψουν σε μια ενωμένη Ουκρανία, που θα κυβερνάται από Ουκρανούς. Κι αυτό στην Ιστορία θα καταγραφεί ως ένα τεράστιο ατόπημα του Πούτιν», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσούνης. «Εδώ γεννήθηκαν οι γονείς μου, εδώ είναι οι ρίζες μου» «Οι γονείς μου δεν είχαν χρήματα, αλλά είχαν αγάπη», είπε . Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε στο λόγο που μιλά τόσο καλά ελληνικά. «Τα ελληνικά τα έμαθα στην Αμερική. Οι γονείς μου μιλούσαν ελληνικά στο σπίτι. Ο πατέρας μου πήγε το 53’ στην Αμερική, η μητέρα μου το 61’. Όταν πήγα σχολείο δεν μιλούσα αγγλικά και πήγαινα παράλληλα και σε ελληνικό σχολείο και αγγλικό σχολείο», είπε. Μιλώντας για τη σχέση του με την Ελλάδα ανέφερε: «Εδώ γεννήθηκαν οι γονείς μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Εδώ έχω οικογένεια. Είναι το σπίτι μου. Είμαι 54 ετών και στην Ελλάδα είναι οι ρίζες μου. Τα παιδιά μου κάθε καλοκαίρι έρχονται στην Ελλάδα». «Τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μου τα πέρασα στον Πλάτανο Ναυπακτίας. Έμαθα τη φτώχεια που μεγάλωσαν οι γονείς μου. Όμως η μάνα μου μου έλεγε, δεν είχαμε πολλά χρήματα, αλλά είχαμε αγάπη», ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης. Ειδήσεις σήμερα Η επιστροφή του εφτάψυχου Mπενιαμίν Nετανιάχου και η ιστορία του Κακοκαιρία EVA: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα Κυβερνητική αντεπίθεση για τις παρακολουθήσεις μετά την παρέμβαση Ντογιάκου BEST OF NETWORK 06.11.2022, 17:54 07.11.2022, 07:28 26.10.2022, 10:44 06.11.2022, 19:57 06.11.2022, 20:27 06.11.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )