Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει τις εκλογές – Ποιες είναι οι νέες εισηγήσεις που δέχεται

Your browser does not support the audio element.

Το επιχείρημα όσων πιστεύουν πως η άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία θα αποτελέσει διέξοδο στηρίζεται στο ότι έχει ήδη προκληθεί μια αποστροφή στους πολίτες από όλα όσα ακούγονται και η λάσπη στον ανεμιστήρα όλο και κάτι θα αφήσει πίσω της