Παναγιωτόπουλος: Ανήμερα της γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν τα δυο νέα Rafale

«Δεν θα σταματήσει η εντατική προσπάθεια για να ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο οι Ένοπλες Δυνάμεις με μέσα. Σήμερα, στην εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας, πέταξαν δύο καινούργια «Rafale» που ανήκουν στη δεύτερη εξάδα που παραδίδεται αυτό το διάστημα στην Πολεμική Αεροπορία». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στον επίσημο εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στη Σχολή Ικάρων, στη Δεκέλεια. Μιλώντας σε στρατιωτικούς συντάκτες, ο Ν. Παναγιωτόπουλος ευχήθηκε «σε κάθε γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας να έχουμε ένα ή περισσότερα καινούργια μέσα να εμφανίζονται στους ελληνικούς ουρανούς». «Τα επόμενα τέσσερα “Rafale” από τη δεύτερη εξάδα θα παραδοθούν στο προσεχές διάστημα, με ρυθμό περίπου ένα ανά μήνα. Κι έπεται συνέχεια» επισήμανε. «Το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας» πρόσθεσε, «προδιαγράφεται λαμπρό αφού ήδη εντάσσονται τα “Rafale”, προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός των 83 F-16 στην εκδοχή “Viper”, την πιο προηγμένη εκδοχή στον κόσμο σήμερα». Σημείωσε, δε, ότι «έχει παρθεί η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό και των F-16 Block 50. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα F-35, σε μερικούς μήνες περιμένουμε την απάντηση στο LOR που έχουμε στείλει προκειμένου να εξελιχθεί κι αυτή η διαδικασία και έπεται συνέχεια». «Περισσότερη διακλαδικότητα, περισσότερη δικτυοκεντρικότητα, αφού στην σύγχρονη, την ψηφιακή εποχή η ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας στο χειριστή και από τον χειριστή σε άλλα μέσα και άλλων Κλάδων, είναι χρήσιμης σημασίας που τον βοηθούν να εκτελεί καλύτερα την αποστολή του. Και σε αυτή την εποχή μπαίνει λοιπόν και η Πολεμική Αεροπορία» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. Για την τελετή καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας Belharra του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, που έγινε χθες παρουσία του Ν. Παναγιωτόπουλου στη Γαλλία, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας τόνισε ότι «ήταν μια μεγάλη μέρα για τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις, για το γαλλικό Ναυτικό, όμως με σημασία και για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αφού ακολουθεί το δεύτερο καράβι που θα είναι για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού». Η δεύτερη φρεγάτα, όπως είπε, «ναυπηγείται ήδη στα Ναυπηγεία της “Group Naval”, με ταχείς ρυθμούς. Το πρόγραμμα είναι μπροστά όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Τα δύο καράβια θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό, αρχές και τέλος του 2025». «Άρα», συμπλήρωσε, «είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, με ταχύτατους ρυθμούς κι είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τις εργασίες ναυπήγησης, τις δυνατότητες αυτού του πολύ μεγάλου πλοίου, τις ψηφιακές ιδίως δυνατότητες που έχει, αφού στην ουσία κι αυτό μετατρέπεται σε ένα ψηφιακό κέντρο μετάδοσης και επεξεργασίας κάθε πληροφορίας που όπως είναι κατανοητό, δημιουργεί νέες δυνατότητες στο τακτικό περιβάλλον, το ναυτικό και όχι μόνο, καθώς και τις μεγάλες δυνατότητες που έχει σε επίπεδο εξοπλισμού». Ανέφερε, επίσης, ότι αντάλλαξε απόψεις «με το Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, δηλαδή τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται ήδη εδώ κι αρκετό καιρό στη Λοριάν της Γαλλίας και παρακολουθούν από κοντά όλη την διαδικασία, διασυνδέουν την κατασκευάστρια εταιρεία με εταιρείες της ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας». «Ήδη», συνέχισε, «έχουν υπογραφεί συμβόλαια για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό που λαμβάνει χώρα στη Γαλλία, αλλά εμπλέκει και ελληνικές εταιρείες». «Η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία εξελίσσεται. Αποδεικνύεται μέσα σε αυτά τα προγράμματα που τρέχουν γρήγορα και νομίζω ότι το μεγάλο όφελος είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται με τα τελειότερα μέσα, τα πιο σύγχρονα μέσα, σε αέρα και θάλασσα και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς» εξήγησε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. Για το ζήτημα των κορβετών, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας επισήμανε ότι «είναι μία απόφαση που θα μας απασχολήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα». Όπως ξεκαθάρισε, περιμένουμε «αυτή τη στιγμή τις τελικές προτάσεις των Γάλλων και των Ιταλών, οι οποίοι θα είναι στην τελική φάση επιλογής». «Αυτές οι προτάσεις έχουν να κάνουν και με το χρηματοδοτικό, το πρόγραμμα αποπληρωμής δηλαδή, το οποίο θα θέλαμε να είναι το ευνοϊκότερο δυνατό, ώστε να μπορούμε, να το καλύψουμε στον οικονομικό σχεδιασμό μας. Έχουν να κάνουν με τα χρονοδιαγράμματα παραλαβής και βέβαια με το ζήτημα της ναυπήγησης σε ελληνικό ή ελληνικά Ναυπηγεία» διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. «Εφ’ όσον δοθούν επαρκείς, ικανοποιητικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα», συνέχισε, «θα αξιολογηθούν βέβαια από το Πολεμικό Ναυτικό». «Νομίζω είμαστε κοντά στη λήψη απόφασης, ασφαλώς πριν από το τέλος του έτους και γι’ αυτό το ζήτημα» ανέφερε. Για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι με το Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιέν Λεκορνού επιβεβαίωσαν «την κοινή βούληση» για συνεργασία, «έτσι ώστε να υπερισχύσουν αυτοί που επιθυμούν ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». «Κατανοούν όλοι τις διαφορές που έχουμε, την ένταση που υπάρχει, τις προκλήσεις, αλλά και τις προσβολές» εξήγησε και συμπλήρωσε: «Έκανα λόγο και για προσβολές σε καθημερινή σχεδόν βάση από τους γείτονες. Θα θέλαμε όλοι να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης, αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η ρητορική και να πέσουν οι τόνοι». Υπογράμμισε ότι «οι σύμμαχοί μας είναι κοντά μας», ενώ για τη γαλλική πλευρά ξεκαθάρισε ότι «διαχρονικά, κατανοούσαν τα επιχειρήματά μας και ήταν δίπλα μας και σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και σε επίπεδο πράξεων». «Όλα αυτά τα εξοπλιστικά που κάνουμε με τη Γαλλία, η συμφωνία που έχουμε υπογράψει, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που υπάρχει σ’ αυτή τη συμφωνία κι έχουν διατυπώσει την άποψή τους να εφαρμοστεί, εάν απαιτηθεί, νομίζω αποδεικνύουν καλύτερα απ’ όλα την ποιότητα και το βάθος αυτής της συμμαχικής σχέσης» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιάνος Πετράκης και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Επίσης, έδωσαν το «παρών» βουλευτές, Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, απόστρατοι αρχηγοί και αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην Τανάγρα έφτασαν τα δυο νέα Rafale Δυο καινούρια μονοθέσια μαχητικά Rafale τύπου H3R προστέθηκαν σήμερα στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα Rafale έφτασαν στο αεροδρόμιο της Τανάγρας σε μια συμβολική ημέρα για την Αεροπορία, ανήμερα της γιορτής του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Σε αντίθεση με τα έξι μεταχειρισμένα Rafale που έχουν ήδη παραληφθεί τους προηγούμενους μήνες, τα δυο αεροσκάφη που έφτασαν τώρα στη χώρα μας, είναι καινούρια. Τα δυο καινούργια αεροσκάφη θα υπηρετούν στην 332 μοίρα της 114 πτέρυγας Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Δείτε το βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας με την υποδοχή των δυο νέων Rafale Στο βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας διακρίνεται ο κύκλος που κάνουν τα αεροσκάφη πάνω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας πριν προσγειωθούν, ενώ τα υποδέχονται με μια αψίδα νερού προτού τροχοδρομήσουν. Συνολικά, πλέον, από τη συνολική παραγγελία των 24 γαλλικών μαχητικών, η Πολεμική Αεροπορία έχει παραλάβει τα οκτώ. Βάσει της αρχικής συμφωνίας, από τα 24 αεροσκάφη, τα 12 θα είναι κανούρια και τα άλλα 12 μεταχειρισμένα. Τα χαρακτηριστικά των Rafale Τα Rafale εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή. Δεν είναι απλώς το γεγονός ότι τα γαλλικά αεροσκάφη έχουν ελάχιστες απαιτήσεις υποστήριξης, ούτε ότι μπορούν να επιχειρούν ημέρα ή νύχτα, ακόμη και με τις πλέον αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ενα από τα πολύ κρίσιμα στοιχεία που διαφοροποιούν τα Rafale απ’ οποιοδήποτε άλλο μαχητικό αεροσκάφος είναι στην υπηρεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ή πετά σε συμμαχικές αεροπορίες ανατολικά του Αιγαίου είναι οι δύο κινητήρες, που προσφέρουν πολύ υψηλή «επιβιωσιμότητα». Δίνουν στο Rafale ακτίνα δράσης πάνω από 1.000 μίλια από το σημείο απογείωσης, αφού η εμβέλειά τους (υπολογιζόμενης της διαδρομής μέχρι το απώτατο σημείο της αποστολής αλλά και την απόσταση για την επιστροφή στη βάση τους) φτάνει τα 2.800 μίλια. Με δεδομένο ότι τα μαχητικά αεροσκάφη είναι μια πλατφόρμα μεταφοράς όπλων, «Οι ριπές του ανέμου», όπως μεταφράζεται στα ελληνικά το όνομα Rafale, έχουν όλες τις δυνατότητες να φρουρήσουν τους ελληνικούς ουρανούς και θα μπορούν να εντοπίζουν όλους τους δυνητικούς στόχους. Το πιο βασικό «βέλος» στη φαρέτρα των Rafale είναι οι πύραυλοι αέρος-αέρος Meteor. Με εμβέλεια -επισήμως- άνω των 100 χιλιομέτρων, οι Meteor θα δώσουν την ευκαιρία στα Rafale να πλήξουν τα αντίπαλα μαχητικά αεροσκάφη πολύ πριν απειληθούν από εκείνα. Στη σύμβαση αγοράς των πρώτων 18 Rafale προβλέπεται και η απόκτηση εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών πυραύλων Mica. Οι αέρος-αέρος πύραυλοι Mica, που φέρονται και από τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5, διατίθενται από τους Γάλλους στις εκδόσεις Mica ER/IR και Mica EM. Εχουν δηλαδή δύο διαφορετικές κεφαλές -θερμική ή κεφαλή radar- που προσαρμόζονται στον πύραυλο και είναι σχεδιασμένοι να ακολουθούν είτε το θερμικό ίχνος του αντίπαλου αεροσκάφους ή να κινούνται με καθοδηγούμενο ραντάρ και έχουν εμβέλεια κοντά στα 50 ναυτικά μίλια, προσφέροντας ασύγκριτα πλεονεκτήματα στις πιθανές αερομαχίες. Αλλο ένα άγνωστο πλεονέκτημα του νέου γαλλικού μαχητικού είναι ότι ο πιλότος του Rafale μπορεί με ένα πάτημα του κουμπιού να εξαπολύσει έξι τέτοιες βόμβες σε έξι διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα. Ενα Mirage 2000-5 μπορεί να μεταφέρει έναν πύραυλο Scalp, ενώ ένα Rafale μπορεί να μεταφέρει δύο. Οι συγκεκριμένοι υποστρατηγικοί πύραυλοι Scalp έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 300 χιλιόμετρα από το σημείο εξαπόλυσης. Από τη νέα εξίσωση στο πρόβλημα της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο δεν θα πρέπει να παραλειφθούν οι πύραυλοι κατά πλοίων επιφανείας τύπου Exocet, πύραυλοι τελευταίας γενιάς. Εχουν πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια γαλλική εταιρεία MBDA France και περνούν τις κατάλληλες τεχνικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου. Παραλλήλως αναμένεται να παραληφθούν πρόσθετα chaff/flares και φυσίγγια για τα όπλα των μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Τόσο οι καινούριοι πύραυλοι Meteor όσο και οι πρόσθετες ποσότητες βλημάτων που θα παραληφθούν από την Πολεμική Αεροπορία έχουν συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό της σύμβασης αγοράς των 18 πρώτων Rafale (εκ των οποίων 12 μεταχειρισμένα από τη γαλλική πολεμική αεροπορία και έξι καινούρια) που ανέρχεται στα 2,32 δισ. ευρώ, μαζί με το κόστος για την εν συνεχεία υποστήριξη των αεροσκαφών για ικανό χρονικό διάστημα. Βάσει συμφωνίας, η Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να έχει συνολικά 24 ίδιου τύπου μαχητικά αεροσκάφη μέχρι το τέλος του 2025. Το συνολικό κόστος για την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων για την αγορή 24 Rafale με τα όπλα τους, την εκπαίδευση ιπταμένων χειριστών και τεχνικών, εξομοιωτές πτήσης και αρχική τεχνική υποστήριξη θα ανέλθει στα 3,3 δισ. ευρώ.

