Πρέσβης Κίνας: Μετριοπαθής και ορθολογική η θέση της Ελλάδας για την Ανατολική Μεσόγειο

Είναι πάγια θέση της Κίνας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται, διαμήνυσε για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ο πρεσβευτής της Κίνας στην Ελλάδα Σιάο Τζουντσένγκ. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα στην κινεζική πρεσβεία, ο Σιάο Τζουντσένγκ επισήμανε πως η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμιάς πλευράς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, θα απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν εντάσεις και θα συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Σιάο Τζουντσένγκ που είναι επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Κίνας στην Ελλάδα περισσότερο από ένα χρόνο, είπε πως η στάση και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ μετριοπαθής και ορθολογική, προσπαθώντας να αποκλιμακώσει τις εντάσεις και να ανοίξει την πόρτα για πολιτικές διαβουλεύσεις με την τουρική πλευρά. «Αυτή είναι μια πολύ εποικοδομητική, λογική και εύλογη θέση και πολιτική» ανέφερε και διαμήνυσε πως η Κίνα θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο προκειμένου να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα για την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν στην τροχιά των διαβουλεύσεων και του πολιτικού διαλόγου. Περαιτέρω, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως «πύλης και γέφυρας για τη συνεργασία της Κίνας και της Ευρώπης», εκτιμώντας πως θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και θα αποδειχθεί επωφελής για την ίδια. Μιλώντας για την ελληνική οικονομία, είπε πως η Ελλάδα έχει βγει από τη σκιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και «σηκώνει ξανά περήφανα κεφάλι», αρχίζοντας να εκπονεί ένα νέο σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτούς τους τομείς, όπως ανέφερε, η Ελλάδα και η Κίνα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι ορισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην ελληνική πρωτοβουλία για τα «πράσινα» νησιά και ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν μελέτες σκοπιμότητας. Ενδεικτικά, ανέφερε πως το ορεινό αιολικό πάρκο στη βορειοανατολική Ελλάδα, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί με τη συμμετοχή της China Energy Europe Renewable Energy Company, παράγει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για 30.000 νοικοκυριά κάθε χρόνο, ενώ μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 160.000 τόνους, που ισοδυναμεί με τη φύτευση 360.000 δέντρων κάθε χρόνο. Εστιάζοντες στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, παρατήρησε ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Κίνας ανήλθε σε 10,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση και εξέφρασε την ελπίδα πως οι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διεθνή έκθεση China International Import Expo, όπου Κινέζοι καταναλωτές έχουν εκφράσει τη μεγάλη τους αγάπη για το ελαιόλαδο, το κρασί, τον κρόκο, το τυρί, το μάρμαρο, τα φρούτα και άλλα ελληνικά προϊόντα. Αναφερόμενος στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος», είπε πως η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στον απόηχο του Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου, ο Σιάο Τζουντσένγκ είπε πως Κίνα θα επεκτείνει σταθερά το θεσμικό άνοιγμα όσον αφορά τους κανόνες, τους κανονισμούς, το μάνατζμεντ και τα στάνταρ και σε ό,τι αφορά τις ευρω-κινεζικές σχέσεις εκτίμησε πως θα αναπτυχθούν στους τομείς, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας της βιομηχανικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της επέκτασης του ανοίγματος των αγορών, της εφαρμογής της συμφωνίας Κίνας-ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις, του διμερούς χρηματοοικονομικού ανοίγματος. Όπως επισήμανε, «η Κίνα και η Ευρώπη δεν είναι ανταγωνιστές, πόσο μάλλον αντίπαλοι» και η ευρωσινική συνεργασία είναι αμοιβαία επωφελής και δεν τίθεται θέμα προσκόλλησης της μίας πλευράς στην άλλη. Όσον αφορά στο μοντέλο ανάπτυξης της Κίνας και στην κινεζική αναπτυξιακή στρατηγική που καταρτίστηκε από το 20ό Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ, ο Σιάο Τζουντσένγκ είπε πως η χώρα του δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ψηφιακής, της πράσινης και της θαλάσσιας οικονομίας. Αφού επισήμανε ότι η μεσαία εισοδηματικά τάξη στην Κίνας αριθμεί περισσότερους από 400 εκατ. άτομα και συνεχίζει να διευρύνεται και πως η επιθυμία τους για μια καλύτερη ζωή αντανακλάται επίσης στο τεράστιο ενδιαφέρον τους και στη δυνατότητά τους να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα από διάφορες χώρες, προέταξε ότι ο κινεζικός εκσυγχρονισμός είναι η λέξη-κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη της Κίνας. Υπό το πρίσμα αυτό, ανέφερε πως η Κίνα θα συνεργαστεί με άλλες χώρες για να υποστηρίξει τις κοινές αξίες της ανθρωπότητας για ειρήνη, ανάπτυξη, νομιμότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατία και ελευθερία και θα συνεχίσει να μαθαίνει από την σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Τέλος, αναφερθείς στην Ουκρανία, διατύπωσε την πίστη ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές, ότι οι σκοποί και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρούνται και ότι οι νόμιμες ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των χωρών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. «Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα στέκεται πάντα στο πλευρό της ειρήνης και έχει δεσμευτεί από τότε να προωθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες, διαδραματίζοντας εποικοδομητικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η Κίνα δεν είναι ποτέ θεατής και η Κίνα δεν θα έριχνε ποτέ λάδι στη φωτιά, πολύ περισσότερο δε θα εκμεταλλευόταν την κρίση» προσέθεσε. Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της Κίνας με τον καγκελάριο της Γερμανίας, είπε πως ο Σι Τζιπινγκ επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Κίνας στην Ευρώπη να παίξει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών και στην οικοδόμηση μιας ισορροπημένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Επισήμανε επίσης ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που ευνοούν την ειρηνική επίλυση της ουκρανικής κρίσης και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να παραμείνουν ορθολογικά και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να ξεκινήσουν την άμεση συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη «να αντιταχθούμε στην απειλή ή τη χρήση πυρηνικών όπλων και να αποτρέψουμε μια πυρηνική κρίση στην Ευρασία», αλλά και συνεργασίας για να διατηρηθούν σταθερές οι παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες και οι αλυσίδες εφοδιασμού και να αποτραπεί η διακοπή της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των οικονομικών και άλλων τομέων και η επακόλουθη ζημιά στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. 