FREE NOW: Σταματάει τη λειτουργία της στη Λατινική Αμερική – Τι γίνεται με τους εργαζομένους στην Ελλάδα

«Αγαπητέ συνεργάτη, θα θέλαμε να γνωρίζεις πως η FREE NOW και οι μέτοχοί της αποφάσισαν να διακόψουν τις δραστηριότητες τους μέσω της ΒΕΑΤ στη Λατινική Αμερική, ώστε να ενισχύσουν την επένδυσή τους στην Ευρώπη, όπου το FREE NOW App φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο Super App Μετακινήσεων».

Το μήνυμα αυτό έλαβαν σήμερα οι συνεργάτες- οδηγοί της FREE NOW- πρώην BEAT στην Ελλάδα, με την εταιρεία να δηλώνει ακόμη ότι «αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει τη λειτουργία μας και την ελληνική ομάδα, η οποία, όπως γνωρίζεις, ως μέρος της FREE NOW αυτονομήθηκε ήδη από το 2019, ενώ από το 2020 επιχειρεί ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα (FREE NOW Hellas).

H FREE NOW με τη νέα της εφαρμογή συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, όπου χάρη και στη δική σου συμβολή προσφέρει σήμερα το καλύτερο ιστορικά επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σημειωτέον ότι από τα γραφεία της Ελλάδας 170 εργαζόμενοι απασχολούνται στην εταιρεία για τις δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική για τους οποίους θα «τρέξει» πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου λαμβάνοντας πακέτα αποχώρησης ή, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές θέσεις, η απασχόλησή τους σε άλλα πόστα μέσα στην εταιρεία, διεκδικώντας θέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο της FREE NOW. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά από το CEO A. Pennington σήμερα το απόγευμα.

Oσον αφορά την ομάδα που υποστηρίζει ειδικά την ελληνική αγορά, δεν επηρεάζεται- σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση- έχει από το 2019 διαχωριστεί από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και από το 2020 αποτελεί ξεχωριστή εταιρική οντότητα ως μέρος του ευρωπαϊκού κλάδου της FREE NOW. «H εφαρμογή μάλιστα πρόσφατα άλλαξε και ονομασία, κλείνοντας και τυπικά το προηγούμενο κεφάλαιο. H ελληνική αγορά παραμένει μια από τις κορυφαίες της FREE NOW, με αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα. Η εταιρεία έχει επιλέξει να πληρώνει φόρους στην Ελλάδα, κάτι που δεν είναι δεδομένο στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ αυξάνει συνεχώς το αποτύπωμα της. Η πρόσφατη επένδυση στο rebranding ξεπέρασε σε αξία τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 15%. Σύντομα μάλιστα, αναμένεται σχεδόν να διπλαστεί, καθώς η εταιρία ανακοίνωσε τη λειτουργία στην Αθήνα και δεύτερου hub υποστήριξης των λειτουργιών της».

Από πλευράς της εταιρείας, η επίσημη θέση της FREE NOW μαζί με τους μετόχους της BMW Group και Mercedes-Benz Mobility ελήφθη η απόφαση να διακοπούν οι δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική, οι οποίες δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ειδικά σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Ένα μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών της BEAT Λατινικής Αμερικής μαζί με τα πάγια θα πωληθούν, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι θα εκκαθαριστεί. Ο κλάδος εταιρειών τεχνολογίας έχει κλονιστεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική, με σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις να κάνουν μειώσεις προσωπικού, καθώς καταγράφονται οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές κατώτερες των προσδοκιών. Ο ιστότοπος Crunchbase υπολογίζει πως μόνο στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έχασαν τη δουλειά τους περισσότεροι από 7.000 εργαζόμενοι σε 23 εταιρίες. Ουσιαστικά από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως το 15% όλων των περικοπών θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα περίπου δέκα μόλις ημερών. Η τάση με μειώσεις προσωπικού που έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο έντονη μπορεί να συνεχιστεί και σε άλλους κλάδους, καθώς ο πολύ υψηλός πληθωρισμός έχει μειώσει την κατανάλωση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε ακόμη:

Απόφαση Πιτσιλή: Αλλάζουν ΔΟΥ χιλιάδες περιοχές από 18 ως 21 Νοεμβρίου

Morgan Stanley: «Αναμένουμε ράλι των αγορών μέχρι το τέλος του έτους»

ΔΑΑ: Κυκλοφοριακά μέτρα και χρέωση στους οδηγούς που καθυστερούν σε αφίξεις και αναχωρήσεις