Porsche: Η αγαπημένη μετοχή των Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup και Deutsche Bank

Ένα μήνα μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, η μετοχή της Porsche έχει ήδη γίνει η αγαπημένη μετοχή των αναλυτών της Wall Street.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc., της JPMorgan Chase & Co., της Citigroup Inc. και της Deutsche Bank AG έχουν αναβαθμίσει ήδη τη μετοχή της εταιρείας των πολυτελών αυτοκινήτων σε «buy», επικροτώντας την παρουσία της στις αγορές, την στροφή της στα ηλεκτρικά οχήματα και την ανθεκτικότητά της στα αποτελέσματα.

«Πιστεύουμε ότι η Porsche προσφέρει μοναδική έκθεση στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων, έχει ισχυρή τιμολογιακή ισχύ και επιτρέπει στην εταιρεία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις», ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan με επικεφαλής τον Jose M. Asumendi.

Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 5,1% στην αξία της μετοχής μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι συστάσεις των αναλυτών

Η JP Morgan, ο μεγαλύτερος «ταύρος» για τη μετοχή βλέπει την αξία της να αγγίζει τα 140 ευρώ, με ράλι πάνω από 40%.

«Η πρωτοποριακή θέση της Porsche στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία την καθιστά ένα δυνατό παίκτη στις αυτοκινητοβιομηχανίες και πολυπόθητο για τους επενδυτές», αναφέρει ο Martin Wilkie της Citigroup, o οποίος συστήνει «buy».

«Ουδέτερη» είναι η βαθμολογία της BNP Paribas, η οποία εκφράζει τις αμφιβολίες της για την εξάρτηση της εταιρείας από τον όμιλο της Volkswagen.

Οι αναλυτές της Barclays κάνουν λόγο για μία μοναδική θέση, με την εταιρεία να συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σπανιότητα, ενώ η ισχυρή τιμολόγησή της αποφέρει τα οφέλη μεγάλων κατασκευαστών.

Η Porsche είναι «ήδη η αγαπημένη όλων», είπαν οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Henning Cosman, της HSBC.

Η IPO της εταιρείας των 9,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη της Ευρώπης σε περισσότερο από μια δεκαετία, έδωσε νέα πνοή στις ευρωαγορές, οι οποίες είχαν παγώσει εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και επιθετικών αυξήσεων στα επιτόκια.

Η μετοχή της Porsche έχει ήδη κάνει ράλι 20% από την αρχική τιμή στο ντεμπούτο της στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την εταιρεία να ξεπερνά τη μητρική Volkswagen AG ως η πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης τον περασμένο μήνα.

