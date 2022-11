Ο πρώτος εκπρόσωπος της Gen Z στο αμερικανικό Κογκρέσο

Σε ηλικία μόλις 25 ετών ο Μάξγουελ Φροστ του Δημοκρατικού Κόμματος καταλαμβάνει μια έδρα στο αμερικανικό Κογκρέσο. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ ήταν ο μεγάλος νικητής για την έδρα της Φλόριντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Γίνεται έτσι το πρώτο μέλος της Gen Z στο νομοθετικό σώμα.

«Νικήσαμε», έγραψε με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τέσσερα θαυμαστικά ο νέος βουλευτής. «Γράφτηκε ιστορία για τους πολίτες της Φλόριντας, για τη γενιά Ζ και για όλους όσοι πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10

— Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) November 9, 2022