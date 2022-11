ΒΕAT- Free Now: Το λουκέτο στη Λ. Αμερική, οι απολύσεις και το μαζικό κάλεσμα στους 170 εργαζομένους

Ένα ιδιότυπο «κύμα» προσκλήσεων στα κοινωνικά δίκτυα για προσλήψεις σε όσους από τους 170 εργαζομένους που επηρεάζονται στην Ελλάδα από το κλείσιμο των δραστηριοτήτων της BEAT, νύν FREE NOW, στη Λατινική Αμερική και μένουν τώρα χωρίς δουλειά, εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες, μετά τη γνωστοποίηση το απόγευμα της Τρίτης ότι ο όμιλος σταματάει τη λειτουργία του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Εκτός από τη (δεδομένη) έκφραση συμπαράστασης για τις τελευταίες εξελίξεις, εταιρείες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, από τους κλάδους της τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, αναλύσεων δεδομένων, ανθρωπίνου δυναμικού, startups, παραρτήματα ξένων ομίλων στην Ελλάδα κ.α. προσκαλούν τους εργαζομένους της FREE NOW που αποχωρούν, να καταθέσουν βιογραφικά για πρόσληψη. Γεγονός το οποίο αποτυπώνει την ένδεια και τη δεδηλωμένη δυσκολία που συναντούν ουκ ολίγοι κλάδοι στην Ελλάδα για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού, πολύ περισσότερο δε όταν αυτό προέρχεται από έναν όμιλο που έχει μεγαλώσει και διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές του τα τελευταία χρόνια.

Unisystems, Spitogatos, Dialectica, The Prosperty, FlexCar, Workable, Transifex είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς τους εργαζομένους, με την ευχή «κάθε πρώην υπάλληλος της #Beat να βρει γρήγορα ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ δε λείπουν και οι προσκλήσεις από το εξωτερικό: Ελληνες στελέχη στο Λονδίνο απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση για εξ’ αποστάσεως εργασία στους πρώην #Beaters.

Από πλευράς του ομίλου, με τη γνωστή εφαρμογή μετακίνησης με παρουσία μέχρι σήμερα σε 10 χώρες και πάνω από 150 πόλεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απόφαση για τη διακοπή των δραστηριοτήτων του στη Λατινική Αμερική, από τις πρώτες κινήσεις, ήταν να γνωστοποιήσει σε συνεργάτες της στην Ελλάδα, ότι «δεν επηρεάζεται η λειτουργία της και η ελληνική ομάδα, η οποία ως μέρος της FREE NOW αυτονομήθηκε ήδη από το 2019, ενώ από το 2020 επιχειρεί ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα (FREE NOW Hellas). H FREE NOW με τη νέα της εφαρμογή συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, όπου χάρη και στη συμβολή των συνεργατών της προσφέρει σήμερα το καλύτερο ιστορικά επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ωστόσο, οι δραστηριότητες στη Λατινική Αμερική που διακόπτονται «έτρεχαν» από τους 170 εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε αποχωρούν -κάποιοι έχουν ήδη βγεί στην αγορά προς αναζήτηση νέας «στέγης»- είτε, θα απασχοληθούν «διεκδικώντας θέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο της FREE NOW», όπως αναφέρεται από την εταιρεία κι εφόσον φυσικά υπάρχουν οι σχετικές θέσεις.

Η επίσημη θέση της FREE NOW μαζί με τους μετόχους της BMW Group και Mercedes-Benz Mobility είναι ότι η απόφαση να διακοπούν οι δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική, ελήφθη με το σκεπτικό ότι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ειδικά σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Ένα μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών της BEAT Λατινικής Αμερικής μαζί με τα πάγια θα πωληθούν, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι θα εκκαθαριστεί.

