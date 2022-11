Διπλός αιφνιδιασμός Μητσοτάκη: Η Exxon Mobil ξεκινά έρευνες για φυσικό αέριο – Δεν πωλείται το λιμάνι Αλεξανδρούπολης Χωρίς φρεγάτες δεν μπορείς να αξιοποιήσεις πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου, λέει παλαιό κυβερνητικό στέλεχος στο thetimes|-.gr – Ακόμα και αρμόδιοι παράγοντες δεν είχαν εικόνα των προθέσεων του πρωθυπουργού για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης Ένα διπλό αιφνιδιασμό επεφύλασσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για φίλους και αντιπάλους στην αποψινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν πωλείται, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδόν αφήνοντας στα κρύα του… λουτρού τα δύο υποψήφια fund που διεκδικούσαν την στρατηγική πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραλλήλως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης από τον αμερικανικό κολοσσό της Exxon Mobil. Η χώρα μας οφείλει να διερευνήσει αν έχει τη δυνατότητα να εξορύξει φυσικό αέριο, ώστε να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια τη δική μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινούν έρευνες νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil. pic.twitter.com/tEHykJvbw8— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2022 Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνει την απειλή του για έναρξη ερευνών στις θαλάσσιες ζώνες του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου για λογαριασμό της Λιβύης, η ελληνική κυβέρνηση κάνει το πρώτο βήμα στη μακρά προσπάθεια για εντοπισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. «Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Οταν λέω άμεσα, εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την Exxon Mobil» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η χώρα μας, ασχέτως της προσήλωσης στην πράσινη μετάβαση, οφείλει να διερευνήσει αν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εξορύξει φυσικό αέριο, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια τη δική μας, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης». Η έναρξη σεισμικών ερευνών είναι το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας για την εξόρυξη φυσικού αερίου, εφόσον τα κοιτάσματα είναι τέτοιου μεγέθους που να δικαιολογούν την κολοσσιαία επένδυση που θα απαιτηθεί τα επόμενα χρόνια μέχρι να μπορεί να ξεκινήσει η εξόρυξη. Είναι σχεδόν συμβολικό ότι η ανακοίνωση για έναρξη σεισμικών ερευνών από την Exxon Mobil έγινε την ίδια ημέρα που στη Γαλλία καθελκύστηκε η πρώτη φρεγάτα FDI (ή Belh@rra) που προορίζεται για το γαλλικό ναυτικό, με τη ναυπήγηση της δεύτερης που έχει παραγγελθεί από την Αθήνα να επιταχύνεται. Οπως έλεγε παλαιό κυβερνητικό στέλεχος με εμπειρία στα θέματα της άμυνας και της οικονομίας, «χωρίς φρεγάτες με ισχυρή άμυνα περιοχής δεν μπορείς να αξιοποιήσεις πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου». Το μυστήριο με το «δεν πωλείται» του λιμένα της Αλεξανδρούπολης «Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και τη δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1. Δύο ήταν τα fund που διαγκωνίζονταν για την εξαγορά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, με κεφάλαια κυρίως αμερικανικής προέλευσης. Στην σημερινή συγκυρία, με την Αλεξανδρούπολη να απέχει λιγότερο από 1.000 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία και τη συνειδητοποίηση ότι η πρωτεύουσα του Έβρου γίνεται πύλη εισόδου για την Ευρώπη, ελήφθη σε πολύ υψηλό επίπεδο -και έπειτα από συνεννοήσεις που κρατήθηκαν μυστικές μεταξύ τριών-τεσσάρων συναρμοδίων υπουργών- η απόφαση να ακυρωθεί η διαδικασία πώλησης. Μπορεί να υπήρξε κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με πιθανά ύποπτη προέλευση κεφαλαίων σε κάποιο από τα υποψήφια fund έπειτα από τον ενδελεχή έλεγχο των κεφαλαίων; Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ περισσότερο γιατί στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπαμε το λόγο να πουληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε κάποιον ξένο επενδυτή» είπε σιβυλλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αιφνιδιάζοντας ακόμα και αρμόδιους παράγοντες, που δεν είχαν εικόνα των προθέσεων του πρωθυπουργού. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Η σκοτεινή ιστορία του παραμυθά που εμπνεόταν από τη σκληρή παιδική πορνογραφία Αλεξανδρούπολη: Nέο στρατηγικό σχέδιο για το λιμάνι – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Twitter: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά BEST OF NETWORK 10.11.2022, 11:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 07.11.2022, 13:30

