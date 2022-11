Ελληνικό διάβημα στην Τουρκία για τον Απόστολο Τζιτζικώστα Είχε προηγηθεί προφορική διαμαρτυρία την ημέρα του περιστατικού Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Τουρκία, Χριστόδουλος Λάζαρης, επέδωσε μέσω ρηματικής διακοίνωσης διάβημα προς το τουρκικό ΥΠΕΞ για το περιστατικό της άρνησης εισόδου στον Απόστολο Τζιτζικώστα στη Σμύρνη το περασμένο Σάββατο. Είχε προηγηθεί προφορική διαμαρτυρία την ημέρα του περιστατικού. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, είχε προαναγγείλει τη Δευτέρα προσερχόμενος ότι η πρεσβεία μας στην Άγκυρα με ρηματική διακοίνωση θα ζητήσει εξηγήσεις από την Τουρκία για την παρεμπόδιση εισόδου του Περιφερειάρχη Μακεδονίας. BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

