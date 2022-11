Ενισχύεται ο νόμος για εγκλήματα κατά ανηλίκων – Ευρωπαϊκή «black list» για τους παιδοβιαστές Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που θεσπίζει ειδικό ποινικό μητρώο για αδικήματα σε βάρος ανηλίκων Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το ειδικό ποινικό μητρώο αδικημάτων που στρέφονται σε βάρος ανηλίκων, κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο. Ακόμη, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη-μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες τους. Επιπλέον, εξυπηρετείται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ε.Ε. και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Σημειώνεται ότι στο επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόβλεψη για ειδικό σκέλος του Ποινικού Μητρώου για τα εγκλήματα που αφορούν ανθρωποκτονία με πρόθεση, έκθεση σε κίνδυνο, σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, εμπορία ανθρώπων και αρπαγή ανηλίκων. Ειδικό σκέλος ποινικού μητρώου προβλέπεται και για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται σε βάρος ανηλίκου. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Έτσι, δημιουργείτα μία βάση δεδομένων, η οποία παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαίδευσης των ανηλίκων. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν εναρμόνιση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με τον ν. 3727/2008. Ειδήσεις σήμερα:Δείτε βίντεο: Λεηλάτησαν το σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ένοχος για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών δάσκαλος στο σχολείο του Τζορτζ και της Σάρλοτ Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 28χρονου «δράκου της Νίκαιας» που επιτέθηκε σε 20χρονη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

