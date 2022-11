Η μάχη της… Κρήτης στο ΠΑΣΟΚ: Η «αποχώρηση» Κεγκέρογλου από το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου φέρνει την «επιστροφή» Κουράκη Η απόφαση Κεγκέρογλου να αλλάξει πεδίο δράσης και να διεκδικήσει τα ηνία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προκάλεσε, όπως αναμενόταν, και σειρά αλλαγών στο παζλ των «πράσινων» υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου Την «επιστροφή» του Γιάννη Κουράκη στις βουλευτικές λίστες του ΠΑΣΟΚ φέρνει ως φαίνεται η «αποχώρηση» από το ψηφοδέλτιο Ηρακλείου Κρήτης, του Βασίλη Κεγκέρογλου ο οποίος θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η κίνηση του νυν βουλευτή, κ. Κεγκέρογλου να αλλάξει πεδίο δράσης και να διεκδικήσει τα ηνία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προκάλεσε, όπως αναμενόταν, και σειρά αλλαγών στο παζλ των «πράσινων» υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου που συγκροτεί η Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τη μάχη των εθνικών εκλογών. Μια από τις μεγαλύτερες άλλωστε μάχες θα δοθεί στο Ηράκλειο, όπου θα είναι υποψήφιος και ο Νίκος Ανδρουλάκης- στη γενέτειρα δε, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του έχει βάλει “στοίχημα” να “κλειδώσει” ποσοστό άνω από 20%. Έμπειρα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι με βάση τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά ευρήματα, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκλέξει στον πρώτο γύρο με απλή αναλογική δύο βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση η αποχώρηση από το παζλ του κ. Κεγκέρογλου συμβάλει και στην ανανέωση του ψηφοδελτίου που αποτελεί βασική πολιτική επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαμόρφωση της λίστας σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο Ηρακλείου θα συγκρουστούν έμπειρα και νέα στελέχη, ισχυροί «παίκτες» της περιοχής από τον πολιτικό και τον αυτοδιοικητικό στίβο. Εκτός από τον Γιάννη Κουράκη, πρώην υφυπουργό, βουλευτή και Δήμαρχο Ηρακλείου, θα είναι, όπως ακούγεται, υποψήφιοι ο επίσης πρώην βουλευτής, Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γιος του δημάρχου της πρωτεύουσας του νομού, Φραγκίσκος Λαμπρινός, ο αντιπεριφεριεάρχης, Λάμπρος Βαμβακάς, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Παύλος Μπαριτάκης, οι κ.κ Σταύρος Τζεδάκης, Χρήστος Στρατάκης και άλλα στελέχη από τις νεότερες γενιές. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Η σκοτεινή ιστορία του παραμυθά που εμπνεόταν από τη σκληρή παιδική πορνογραφία Αλεξανδρούπολη: Nέο στρατηγικό σχέδιο για το λιμάνι – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Twitter: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά BEST OF NETWORK 10.11.2022, 10:00 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 08.11.2022, 17:00

