Θεοδωρικάκος για Τζιτζικώστα: Απαράδεκτη πρόκληση, εκθέτει ανεπανόρθωτα το τουρκικό καθεστώς Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάλεσε την Τουρκία «να σεβαστεί επιτέλους στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου» με αφορμή το περιστατικό με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στη Σμύρνη Για «άλλη μία απαράδεκτη πρόκληση» που «ξεπέρασε κάθε όριο και εκθέτει ανεπανόρθωτα το τουρκικό καθεστώς», έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας την απαγόρευση εισόδου από την Τουρκία στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα ενόψει της συμμετοχής του στη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειαρχών. Σε δηλώσεις του από την Πέλλα, όπου περιόδευσε σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάλεσε το γειτονικό καθεστώς «να σεβαστεί επιτέλους στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου», ενώ έστειλε το το μήνυμα ότι «οι Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι απέναντι σε κάθε τουρκική πρόκληση». «Γνωρίζετε ότι τέτοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σύνορα της πατρίδας μας, στον νομό Έβρου. Εκεί που δυστυχώς η γειτονική χώρα εργαλειοποιεί καθημερινά χιλιάδες δυστυχισμένους ανθρώπους, παράτυπους μετανάστες. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι εκεί και κάνει το καθήκον της και οι προκλήσεις του καθεστώτος της γειτονικής χώρας ξεπέρασαν κάθε όριο και προηγούμενο με την έλλειψη της δυνατότητας για τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος βρέθηκε στην Σμύρνη κι ως αξιωματούχος της Ε.Ε., να συμμετέχει στην Ευρωμεσογειακή συνάντηση», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο νομό, ο υπουργός συναντήθηκε διαδοχικά με τον μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ, τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή, τον δήμαρχο Εδέσσης Δημήτρη Γιάννου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας με τοπικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Βράβευσε – επίσης – αστυνομικούς του νομού Πέλλας για την προ ημερών εξάρθρωση υπόθεσης ναρκωτικών, αλλά και δικυκλιστές αστυνομικούς από την Κατερίνη για περιστατικά διάσωσης πολιτών- μεταξύ αυτών ηλικιωμένη και την ανήλικη εγγονή της, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους. Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο «πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας» που διαπίστωσε στο νομό Πέλλας, επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες της Έδεσσας και της Πέλλας είναι και αισθάνονται ασφαλείς κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., τους οποίους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκρίνονται στο πολυσύνθετο κοινωνικό τους έργο». Επισήμανε – ακόμη – τις οικονομικές προοπτικές του νομού, με την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και των σημαντικών αναπτυξιακών έργων που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση και αναβαθμίζουν την περιφέρεια. «Ο νομός Πέλλας έχει πετύχει πολλά αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει πολύ σημαντικές οικονομικές προοπτικές, η κυβέρνηση έχει αποδείξει με πράξεις ότι είναι δίπλα στους πολίτες, ο αγροτικός πληθυσμός ενισχύεται και αντιμετωπίζονται με οικονομική στήριξη οι έκτακτες καταστάσεις που έχουν προκύψει, σημαντικά οδικά αντιπλημμυρικά έργα έχουν δρομολογηθεί και οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι πολύ δυναμικές επ’ ωφελεία όλων των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναμένεται να βρεθεί το βράδυ στο νομό Φλώρινας και αύριο θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της 110ης επετείου των Ελευθερίων της Φλώρινας. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου – «Χειρόφρενο» τραβούν και οι οδηγοί ταξί, δεμένα τα πλοία Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου που πυροβολήθηκε από τον αδερφό του στη Μάνδρα – «Ο Φώτης ήταν ένα χρυσό παιδί» Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 09.11.2022, 18:17 10.11.2022, 07:18 09.11.2022, 10:36 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 08.11.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )