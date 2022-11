Ιταλός ΥΠΕΞ για μεταναστευτικό: «Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα νοτιοανατολικά σύνορα όλης της ΕΕ» «Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί αδίκημα», είπε στην Rai o Αντόνιο Ταγιάνι Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της Rai, αναφέρθηκε στην διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. «Η Ιταλία πρέπει να έχει την στήριξη της Ευρώπης διότι το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο θέμα, που πρέπει να λυθεί σε επίπεδο της ΕΕ. Δεν υπάρχει μόνον η ροή μεταναστών από την Αφρική προς την Μεσόγειο και την Ιταλία, υπάρχει και η βαλκανική ροή, η οποία περνά από την Ελλάδα και στην συνέχεια κατευθύνεται προς την Βόρεια Μακεδονία και τη βόρεια Ευρώπη, αγγίζοντας και τα ανατολικά σύνορα της Ιταλίας», δήλωσε ο Ταγιάνι. «Όλη η Ευρώπη πρέπει να καθίσει γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίσει τι θέλει να κάνει», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, «οι ΜΚΟ συμπεριφέρονται με έναν κάπως ιδιαίτερο τρόπο: σώζουν τη ζωή ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα, και καλά κάνουν. Αλλά στη συνέχεια τους φέρνουν όλους στα ιταλικά λιμάνια». «Η Ιταλία υποδέχεται όλους όσοι έχουν προβλήματα: παιδιά, αρρώστους, γυναίκες… Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, διότι η παράνομη μετανάστευση αποτελεί παραβίαση του νόμου», είπε στην Rai o Αντόνιο Ταγιάνι. Τόνισε ότι η Ιταλία προτίθεται να υπογράψει νέο μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη για το μεταναστευτικό, προκειμένου να λυθεί το θέμα στην πηγή του. «Για να αφαιρούνται οι μηχανές από τις βάρκες που μεταφέρουν τους μετανάστες, ώστε να σταματήσει η δράση των δουλεμπόρων, οι οποίοι είναι πραγματικοί εγκληματίες». «Στην Ευρώπη δεν έχουν όλοι επίγνωση ότι πρόκειται για ιταλικά αλλά και ευρωπαϊκά σύνορα. Όπως επίσης, τα ελληνικά σύνορα δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδας, αλλά και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο ισχύει για την Ισπανία», ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών. -- Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου – «Χειρόφρενο» τραβούν και οι οδηγοί ταξί, δεμένα τα πλοία Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου που πυροβολήθηκε από τον αδερφό του στη Μάνδρα – «Ο Φώτης ήταν ένα χρυσό παιδί» Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 10.11.2022, 13:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 14:05 07.11.2022, 13:30

