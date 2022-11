Καλάθι του νοικοκυριού – Γεωργιάδης: Πάει πολύ καλά Παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής την τροπολογία που βελτιώνει το πλαίσιο λειτουργίας του «καλαθιού» Χρήστος Μπόκας 10.11.2022, 15:40 Αισιόδοξος ότι το «καλάθι του νοικοκυριού» θα συμβάλει στην ανάσχεση της αυξητικής πορείας των τιμών που εμφανίζουν τα προϊόντα στα ράφια των super market εμφανίστηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης. Παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια της Βουλής την τροπολογία που βελτιώνει το πλαίσιο λειτουργίας του «καλαθιού» ενημέρωσε πως από τα 644 προϊόντα που είχαν ενταχθεί την περασμένη εβδομάδα στην ρύθμιση τα 541 διατήρησαν την ίδια τιμή, σε 101 η τιμή μειώθηκε και πως μόλις σε 2 προϊόντα η τιμή ανέβηκε. «Πάει πάρα πολύ καλά το «κλάθι του νοικοκυριού». Το καλάθι δουλεύει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει ότι η πτώση του πληθωρισμού που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ αλλά και η αναπροσαρμογή προς τα κάτω της εκτίμησης για τον πληθωρισμό από την eurostat επιβεβαιώνει πως «Η συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε αποδίδει». Να σημειωθεί ότι με τη νέα τροπολογία επιχειρείται η βελτίωση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού» με την εισαγωγή δύο νέων παραμέτρων για την εξασφάλιση ουσιαστικού οφέλους για τους καταναλωτές: την ευκρινέστερη επισήμανση των προϊόντων που εισάγονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και να προτιμώνται από αυτούς καθώς και την εξασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων αυτών στα ράφια των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προστίθεται παράγραφος στον σχετικό νόμο που αναφέρει ότι οι υπόχρεοι, δηλαδή super market κλπ «τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο ¨καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στο κατάστημά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ εως 50.000 ευρώ…». Ειδήσεις σήμερα: Τζον Φέτερμαν: Ως Γερουσιαστής θα στηρίξω τον αγώνα των Ελληνορθόδοξων – Να γίνει Μουσείο η Αγιά Σοφιά Βαλτιμόρη: Η στιγμή που αστυνομικός σκοτώνει Αφροαμερικανό ακτιβιστή που κρατάει μαχαίρι Επιχείρηση «Ειρήνη»: Μπλόκο σε φορτίο με στρατιωτικά οχήματα για τη Λιβύη Χρήστος Μπόκας 10.11.2022, 15:40 BEST OF NETWORK 10.11.2022, 13:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 07.11.2022, 13:30

