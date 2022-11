Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ενέσεις» γαλάζιου ηθικού με περιοδείες και ραντεβού στο κόμμα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει και πάλι στο τερέν των περιοδειών Σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής, αλλά και πίεσης για τη ΝΔ, λόγω του δεύτερου γύρου της υπόθεσης των υποκλοπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει και πάλι στο τερέν των περιοδειών, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να απευθύνει νέο μήνυμα στα γαλάζια στελέχη από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος που θα συνεδριάσει στα γραφεία της οδού Πειραιώς την ερχόμενη Δευτέρα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, αναγνώρισε στην εν λόγω συνέντευξη ότι και η υπόθεση Πάτση και η υπόθεση των υποκλοπών δεν ευνόησαν το κυβερνών κόμμα. Ο ίδιος, όμως, θα επιχειρήσει να αναθερμάνει το κλίμα και να τονώσει το ηθικό των κομματικών στελεχών, ξορκίζοντας την εσωστρέφεια, αρχής γενομένης από τη σημερινή περιοδεία του στην Πιερία. Ο εν λόγω νομός, άλλωστε, αποτέλεσε ένα από τα προπύργια της ΝΔ στην εκλογική νίκη του 2019, με το κυβερνών κόμμα να αποσπά περίπου το 48% των ψήφων, αυξάνοντας την εκλογική του δύναμη κατά 15% και εκλέγοντας 3 από τους 4 βουλευτές. Το σημερινό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ξεκινά με επίσκεψη στο δημαρχείο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο Αιγίνιο, ενώ θα επισκεφθεί και μια πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα στην ίδια περιοχή. Εν συνεχεία, θα μεταβεί στην Κατερίνα, όπου θα εγκαινιάσει τη Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης της Μέριμνας Παιδιού, ενώ το μεσημέρι και πριν αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες. Η καθημερινότητα των πολιτών και η στήριξη πολιτών και αγοράς είναι, άλλωστε, στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της κυβέρνησης, καθώς είναι σαφές ότι η βασική πρόκληση για τη ΝΔ στον δρόμο προς τις κάλπες του 2023 είναι η αναχαίτιση του κύματος ακρίβειας, αλλά και η στήριξη των επιχειρήσεων έναντι της ραγδαίας αύξησης του λειτουργικού τους κόστους. Την ίδια ώρα, στη σκιά της υπόθεσης των υποκλοπών, η εξ αναβολής συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Δευτέρα, απ’ όπου θα προκύψει και η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ, προσλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει ένα «μούδιασμα» σε βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που προσπαθούν να μετρήσουν τον αντίκτυπο της υπόθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει να στείλει ένα σαφές μήνυμα τόνωσης ηθικού, με τον ίδιο, άλλωστε, να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πάει στις εκλογές υπό εκβιασμό, ούτε πρόκειται να επιτρέψει να κυριαρχηθεί η πολιτική ζωή από τη σκανδαλολογία. Εξ ου και κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει στη Βουλή η ρύθμιση για την απαγόρευση των παράνομων λογισμικών. Ειδήσεις σήμερα: The Crown – Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι: Ποια είναι η ηθοποιός που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα Καιρός: «Ανοιξιάτικο» σκηνικό σήμερα – Χαλάει από το Σάββατο Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Επιχείρηση «επανεκκίνησης» από τον Μπάιντεν μετά την κάλπη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

