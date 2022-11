Μητσοτάκης: Επιμένει για εκλογές στο τέλος της 4ετίας και «πετάει το γάντι» στον Τσίπρα για πρόταση μομφής «Οργισμένος» εμφανίζεται ο πρωθυπουργός για τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι παρακολουθεί υπουργούς του – Προκαλεί τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για να συζητήσει η Βουλή για τις παρακολουθήσεις και εάν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και τον ίδιο Δεν αλλάζει τα εκλογικά πλάνα του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι, παρά την προφανή πίεση που ασκείται στην κυβέρνησή του από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. «Οι εκλογές θα γίνουν το ’23, στην ώρα τους. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, όλα θα μπουν στο ζύγι», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στον απόηχο του αναζωπύρωσης του θορύβου γύρω από τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co69htisnswp) «Προσωπικά δεν πρόκειται να συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις από κάποιους επαγγελματίες εκβιαστές οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλουν να επιδιώξουν», είπε απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου. «Η χώρα έχει Σύνταγμα, η κυβέρνηση απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής», συμπλήρωσε και πετώντας το γάντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα τον προέτρεψε να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Εάν κάποιος το αμφισβητεί, δεν έχει παρά να ζητήσει από τη Βουλή να άρει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου», είπε. «Σε αυτή την περίπτωση θα πηγαίναμε σίγουρα σε εκλογές». «Στόχος να διασπείρει διχασμό στη ΝΔ» Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μια από τις σκοπιμότητες της «άθλιας προσπάθειας συκοφάντησης», όπως χαρακτήρισε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento» με τη λίστα των παρακολουθούμενων που δημοσίευσε την Κυριακή και στην οποία περιείχοντο ονόματα υπουργών, «είναι ακριβώς να διασπείρει διχασμό μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία». Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο επέμεινε ότι βρίσκεται πίσω από το δημοσιεύματα της εφημερίδας του Κώστα Βαξεβάνη, είπε: «Αν θέλει πραγματικά να πάμε στη Βουλή και να αναμετρηθούμε, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Εάν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν απολαμβάνει της κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας τον προκαλώ, σήμερα μάλιστα, να έρθει στη Βουλή να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Να συζητήσουμε εφ’ όλης της ύλης, και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων, και ταυτόχρονα να μπορέσει και η Βουλή να τοποθετηθεί εάν εξακολουθεί να εμπιστεύεται αυτήν την κυβέρνηση και αυτόν τον πρωθυπουργό». Μιλώντας «οργισμένος», όπως είπε, απέρριψε τις αιτιάσεις για παρακολουθήσεις κυβερνητικών στελεχών: «Μιλώ με τους υπουργούς μου καθημερινά. Είμαι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ενεργή ανάμειξη στα της διακυβέρνησης. Μιλώ από το τριψήφιο, εμπιστεύομαι τους υπουργούς μου, αν είναι κάποιος υπουργός που δεν εμπιστεύομαι, τον απομακρύνω από τη θέση του», τόνισε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co69jfcoflep) «Ντροπή και αίσχος» Για να αναρωτηθεί αμέσως μετά: «Είναι δυνατόν -θέλω να καταλάβετε την οργή μου, κ. Χατζηνικολάου- να πιστεύει κάποιος σήμερα ότι κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον Υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε ένα υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των Υπουργών μου, των συζύγων τους. Και να λέγονται αυτά τα πράγματα χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη;». «Είναι ντροπή και αίσχος να εννοεί κάποιος ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τον υπουργό Εξωτερικών. Και άκρως επικίνδυνο», ανέφερε. «Κι επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω αγωγή στον κ. Βαξεβάνη όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω κάνει ποτέ σε κανέναν, στηρίζομαι στη Δικαιοσύνη και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ζητήσει διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία». «Αν αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο κ. Βαξεβάνης δεν θα είναι απλά συκοφάντης αλλά θα είναι εθνικά επικίνδυνος», είπε και αναφερόμενος στον εκδότη του «Documento» υποστήριξε ότι «είναι ο μόνος δημοσιογράφος ο οποίος εμπλέκεται ανοιχτά και με αποφάσεις αμερικανικού δικαστηρίου σε ροή ρωσικού χρήματος προς την πατρίδα μας». Ο πρωθυπουργός επέμεινε να λέει ότι «πίσω από τον κ. Βαξεβάνη κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας» που «έχει στρατηγική να βουλιάξει τον τόπο στη λάσπη». Ενώ επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή και τα όσα είπε πρόσφατα για τους όρους διεξαγωγής των εκλογών: «Ένα κεκτημένο έχει διαφυλάξει η Μεταπολίτευση ως κόρη οφθαλμού, κι αυτό είναι την εναλλαγή στην εξουσία και την απόλυτη, αδιάβλητη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών», επεσήμανε, προσθέτοντας: «Αυτό το κεκτημένο σήμερα ο κ. Τσίπρας έρχεται και το αμφισβητεί. Την ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθούν λαϊκιστές και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι προκειμένου να προεξοφλήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, εκ των προτέρων αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών». «Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα», συνέχισε: «Εγώ έχω μια υποχρέωση, μια θεσμική υποχρέωση και μια υποχρέωση απέναντι στη συνείδησή μου: να οδηγήσω τον τόπο με ασφάλεια προς τα εμπρός, να μην επιτρέψω στη χώρα να βουλιάξει σε αυτό τον άθλιο βούρκο στον οποίο κάποιοι επιδιώκουν να κινηθεί». «Χωρίς κανένα αποδεικτικό» Σχολιάζοντας το επίμαχο δημοσίευμα ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι «πρόκειται περί ενός απίστευτου ψέματος». Όπως είπε, «παρουσιάζει μία σειρά από ονόματα τα οποία δήθεν ήταν υπό παρακολούθηση, χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτό πράγματι συνέβαινε και χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με εμένα προσωπικά, που κατηγορούμαι ότι είμαι ο “ιθύνων νους” αυτής της σκευωρίας». Παρά ταύτα ο πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε την ύπαρξη κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης των επικοινωνιών που, όπως είπε, αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Δεσμεύθηκε, μάλιστα, ότι η χώρα μας με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί στη Βουλή θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα απαγορεύσει την προμήθεια (αγορά και πώληση) τέτοιων λογισμικών. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξιχνιάσουμε αυτή την ιστορία», ανέφερε. «Δεν είμαστε μόνοι μας. Παράνομα λογισμικά υπάρχουν 500 περίπου αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν ξένες δυνάμεις που τα διαθέτουν. Υπάρχουν ενδεχομένως οικονομικοί παράγοντες και εντός της χώρας που θα τα διέθεταν, που τα διέθεταν ή που θα ήθελαν να τα διαθέτουν. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. «Από εκεί και πέρα», συνέχισε, «οφείλουμε όλοι να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να ρίξουμε φως σε αυτή την υπόθεση. Εγώ ο ίδιος, όπως σας έχω πει, έχω αναγνωρίσει και σφάλματα και καθυστερήσεις και είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει κάθε διάθεση να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται άλλο να γίνουν ανεκτές στη χώρα μας». Η προβληματική επιλογή Πάτση και οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες Αυτοκριτικά κινήθηκε στη συνέντευξη ο πρωθυπουργός και όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση με τον βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση. «Προφανώς και η επιλογή του ήταν προβληματική. Στον βαθμό αυτό, αναλαμβάνω την ευθύνη η οποία μου αναλογεί. Όταν επιλέγουμε εκατοντάδες υποψηφίους στα ψηφοδέλτια μας μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες», ανέφερε. «Και σίγουρα», συνέχισε, «την επόμενη φορά οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στο φίλτρο το οποίο βάζουμε, για να σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί, ενδεχομένως, να έχουν άλλες επαγγελματικές προτεραιότητες, που δεν συνάδουν με την πολιτική, να μην τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας». Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων όσων είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δηλώσεις «πόθεν έσχες». «Θεωρώ», είπε, «ότι το σύστημα αυτό μπορεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Θεωρώ ότι έχει αδυναμίες. Θεωρώ ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολιτικές σκοπιμότητες και εκμετάλλευση του συστήματος “πόθεν έσχες” για στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων». «Έχω υπάρξει προσωπικά θύμα αυτής της προσπάθειας», πρόσθεσε. «Και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί με ταχύτητα και με απόλυτη διαφάνεια να ελέγχει αυστηρά αυτούς οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται. Γιατί γνωρίζετε ότι υπόχρεοι «πόθεν έσχες» στη χώρα είναι εκατομμύρια συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα τελικά ουσιαστικός έλεγχος συχνά να μη γίνεται». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τα ζητήματα αυτά προκαλούν ζημιά στην εικόνα της ΝΔ και της κυβέρνησης, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες στις εκλογές. «Όταν κάποιος κυβερνά 3,5 χρόνια, όπως κυβερνάμε εμείς, υπάρχει ένα ισοζύγιο των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει, των θετικών της κυβέρνησης, και των όποιων λαθών, αρνητικών, σφαλμάτων, στα οποία έχουμε υποπέσει», είπε και κατέληξε λέγοντας: «Το ισοζύγιο αυτό είναι ένα ισοζύγιο συνολικό». Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου – «Χειρόφρενο» τραβούν και οι οδηγοί ταξί, δεμένα τα πλοία Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου που πυροβολήθηκε από τον αδερφό του στη Μάνδρα – «Ο Φώτης ήταν ένα χρυσό παιδί» Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 10.11.2022, 14:34 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )