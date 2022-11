Μητσοτάκης: «Η Θεσσαλονίκη θεμέλιος λίθος για την κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας μας» «Παρών» ο πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση-διοργάνωση του 63ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την κινηματογραφική βιομηχανία και τη σχέση της με την τηλεόραση Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Τίνα Μανδηλαρά 10.11.2022, 16:57 Ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών για πρώτη φορά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εμπλέκεται ενεργά στην συζήτηση για την παραγωγή, την ευρύτερη σινεματική και τηλεοπτική αγορά με τη συμμετοχή επαγγελματιών που εκπροσωπούν κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες, όπως το Netflix. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ που προσπαθεί να συμφιλιώσει, με αυτόν τον τρόπο, τα δυο αντιμαχόμενα πεδία του σινεμά και των τηλεοπτικών σειρών φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. «Γινόμαστε το σημείο συνάντησης για τον χώρο της παραγωγής» τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε την ημερίδα του φόρουμ της Αγοράς τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα η ιδιαίτερη ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας με τα γυρίσματα τόσο ταινιών, όσο και τηλεοπτικών σειρών με διεθνές αντίκρισμα. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει και το Φεστιβάλ κινηματογράφου έχει αλλάξει καθώς οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο σινεμά και την τηλεόραση έχουν γίνει ακόμα πιο δυσδιάκριτες» τόνισε, με τη σειρά του, στην ομιλία του ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης εξηγώντας αναλυτικά πως «πολλά πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις παραγωγές, από τότε που, για παράδειγμα, απαιτούσαμε από τον ίδιο τον Γούντι Αλεν να δούμε το σενάριο για να του επιτρέψουμε να γυρίσει στην Ελλάδα την ταινία του «Ακαταμάχητη Αφροδίτη» αναγκάζοντας τον να τη γυρίσει τελικά στη Σικελία! Ο βασικός λόγος που έχουμε αλλάξει είναι γιατί πλέον χαράζουμε διαφορετική στρατηγική» τόνισε ο Υφυπουργός δίνοντας τον λόγο στον πρωθυπουργό ο οποίος, επίσης, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της αλλαγής όχι μόνο στρατηγικής αλλά και του νόμου που πλέον δίνει κίνητρα στους παραγωγούς και τους κινηματογραφιστές για να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στη χώρα μας. «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση καθώς έχω πληροφορηθεί πόσο σημαντική είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί αναφορικά με την κινηματογραφική βιομηχανία στη χώρα μας» τόνισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός κάνοντας αναλυτική αναφορά στις κορυφαίες σειρές και ταινίες που έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη που πλέον είναι «ο θεμέλιος λίθος για την κινηματογραφική βιομηχανία καθώς στη χώρα μας γυρίζονται κορυφαίες ξένες παραγωγές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές αφού όπως ειπώθηκε οι γραμμές είναι πλέον δυσδιάκριτες. Μόνο πέρυσι γυρίστηκαν πάνω από 200 παραγωγές στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός λέγοντας πως η βιομηχανία άνθισε μάλιστα κατά την περίοδο της πανδημίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στο «Τρίγωνο της θλίψης», τη βραβευμένη ταινία στο φεστιβάλ των Καννών που γυρίστηκε στη Χιλιαδού της Εύβοιας αλλά και τη δική μας βραβευμένη ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον θρόνο του Ξέρξη» σε παραγωγή Onassis Culture που απέσπασε το βραβείο Canal+, επίσης στις Κάννες. Αλλά επειδή το σινεμά πλέον επικοινωνεί στενά με την τηλεόραση, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην τηλεοπτική σειρά Maestro -παραγωγη του Mega- του Χριστόφορου Παπακαλιάτη-παρουσία του ιδίου στην αίθουσα- που αγοράστηκε από την πλατφόρμα του Νετφλιξ αποδεικνύοντας ότι οι ελληνικές σειρές μπορούν πλέον να διεκδικούν τη δική τους κραταιά θέση στο διεθνές σινεματικό και τηλεοπτικό πεδίο. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τόσο το περιβάλλον, όσο και την υποδομή για τα γυρίσματα των ταινιών και των σειρών καθώς διαθέτουμε το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο με κίνητρα και με ειδικά προγράμματα τόσο για τους ξένους όσο και τους νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κινηματογραφική βιομηχανία» κατέληξε ο πρωθυπουργός. Εξαίροντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τέχνες στη χώρα μας ο πρωθυπουργός προχώρησε στην έναρξη για το Agora Series δίνοντας τον λόγο στο πρώτο πάνελ με κεντρικούς ομιλητές κορυφαίους παράγοντες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας όπως, μεταξύ άλλων, ο Φέρντιναχ Ντόχα, παραγωγός των Borgia, War and Peace, η Σαμ Χόιλ, παραγωγός της βραβευμένης με Μπάφτα σειράς του ITV, Broadchurch, ο Ζιλιάν Λερού διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας λονδρέζικης εταιρείας παραγωγής Paper Entertainment, ο Πίτερ Νάντερμαν, παραγωγός και συμπαραγωγός ταινιών μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών σειρών Nadcon production αλλά και η Manager Content Acquisitions του Νετφλιξ Βερόνικα Βιτάλι. 