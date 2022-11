Μητσοτάκης: «Θα στηρίξουμε αγρότες, κτηνοτρόφους» – Τα έργα που ανακοίνωσε από την περιοδεία στην Πιερία Συνάντησε τοπικούς αξιωματούχους και μίλησε με πολίτες – «Είμαστε στην καλύτερη χρονιά της τελευταίας 15ετίας», του είπαν οι κτηνοτρόφοι – Δείτε φωτογραφίες Το Δημαρχείο Πύδνας – Κολινδρού, στο Αιγίνιο, ήταν ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Δήμαρχο Αναστάσιο Μανωλά για τις ανάγκες της περιοχής. Κατά τη συζήτηση τονίστηκε η σημασία του πρωτογενούς τομέα. «Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει και στον πρωτογενή τομέα ότι μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε πως η Μακεδονία ευρύτερα μπορεί να αξιοποιήσει την αναδιάταξη των αλυσίδων εφοδιασμού και την τάση για επαναφορά δραστηριοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης πιο κοντά στην Ευρώπη. «Υπάρχει μία παγκόσμια τάση για το πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιαστικής παραγωγής. Δηλαδή θα υπάρχουν τα logistics, εταιρείες που μπορεί να θέλουν να φύγουν -που λέει ο λόγος- από την Κίνα ή και από πιο γειτονικές χώρες και να έρθουν πιο κοντά στις αγορές της Ευρώπης, έτσι ώστε να μην είναι εξαρτημένες από χώρες με τις οποίες έχουμε μια σειρά από γεωπολιτικά ζητήματα. Αυτό ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες συνολικά για τη Μακεδονία και κυρίως για περιοχές οι οποίες είναι κοντά στους βασικούς άξονες. Και εδώ είστε στο κέντρο, είστε δίπλα σε δρόμους, δίπλα σε τραίνα, δίπλα σε λιμάνια, δίπλα σε αεροδρόμιο. Είναι όλα εδώ», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε πια τον καινούριο νόμο και για τα βιομηχανικά πάρκα, ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος απλοποιεί πολύ τις διαδικασίες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε μια περαιτέρω άνθηση της παραγωγής και της βιομηχανίας και προφανώς και των logistics στην ευρύτερη περιοχή -και γιατί όχι ο Δήμος να μην επωφεληθεί από αυτό», προσέθεσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την επικείμενη ένταξη του έργου «υποδομές ύδρευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» για την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης, ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». «Το νερό είναι άρδευση και ύδρευση. Για τη μεν ύδρευση είναι αδιανόητο, τη σημερινή εποχή, να μην έχουμε σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης. Και γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Υπουργός βρήκε τον χώρο ώστε να εντάξει την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στο Πρόγραμμα “Τρίτσης”. Από εκεί και πέρα, τα συστήματα της διαχείρισης του νερού όσον αφορά την άρδευση θα αποτελέσουν κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης μας, και τώρα -καθώς έχουμε εντάξει μεγάλα αρδευτικά έργα- αλλά και στο μέλλον. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ πιο έξυπνα το πώς αξιοποιούμε το νερό μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύδνας – Κολινδρού, τονίζοντας τις προκλήσεις που εγείρει και σε αυτό το ζήτημα η κλιματική αλλαγή. «Ήδη η κυβέρνηση μας έχει βοηθήσει αλλά με την περαιτέρω βοήθεια -και τώρα και στην επόμενη θητεία σας- θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να τα πάμε ακόμα καλύτερα», ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού. Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σάββας Χιονίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. Η καλύτερη χρονιά της τελευταίας 15ετίας Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε γεωκτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία. «Είμαστε στην καλύτερη χρονια τα τελευταία 15 χρόνια», είπε στον Πρωθυπουργό ένας από τους ιδιοκτήτες της μονάδας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον Κολινδρό, όπου είχε την ευκαιρία να περπατήσει στους δρόμους του οικισμού και να συνομιλήσει με κατοίκους. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

