Ο Κωνσταντίνος Φίλης στο protothema.gr: Η Ελλάδα να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να γίνει παραγωγός ενέργειας

Ο Κωνσταντίνος Φίλης στο thetimes|-.gr: Η Ελλάδα να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να γίνει παραγωγός ενέργειας Τεράστια η σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, μπορεί ν’ αλλάξει τη μοίρα της περιοχής, τονίζει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων – «Ναι» στο ελληνικό άνοιγμα προς τη Λιβύη Σημαντική χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Φίλης την επίσπευση των ερευνών από την Exxon Mobil για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης – όπως αναγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Μιλώντας στο thetimes|-.gr και στον Στέφανο Τζανάκη, ο γνωστός καθηγητής Διεθνών Σχέσεων είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν ερευνητικές γεωτρήσεις στον ελλαδικό χώρο -και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε εκτός από κόμβος μεταφοράς να γίνει και παραγωγός ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και καθιστά την ανατολική Μεσόγειο ως μία από τις εναλλακτικές πηγές σε σχέση με τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Σε ό,τι αφορά την αναγγελία Μητσοτάκη για ένα «άνοιγμα» προς τη Λιβύη με στόχο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι μετά από την ελληνική επιτυχία της καταδίκης της νέας τουρκολιβυκής συμφωνίας από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε και τις ΗΠΑ, η χώρα δεν πρέπει να απουσιάζει από τα τεκταινόμενα στη Λιβύη – καθώς όσο συμβαίνει αυτό, η Τουρκία εδραιώνει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη, ο καθηγητής ανέφερε ότι το λιμάνι της έχει μία πολύ ισχυρή προστιθέμενη αξία για τα ελληνικά συμφέροντα – και πέρα από την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Τόνισε ότι ο ελληνικός στόχος είναι να γίνει η Αλεξανδρούπολη όχι μόνον σταθμός μεταφοράς, αλλά και διάθεσης διάφορων μορφών ενέργειας, που θα καταστήσει την περιοχή σημαντική όχι μόνον για τα Βαλκάνια, αλλά και βορειότερα, φτάνοντας ως και τις χώρες της Βαλτικής. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου – «Χειρόφρενο» τραβούν και οι οδηγοί ταξί, δεμένα τα πλοία Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου που πυροβολήθηκε από τον αδερφό του στη Μάνδρα – «Ο Φώτης ήταν ένα χρυσό παιδί» Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 10.11.2022, 13:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 07.11.2022, 13:30

