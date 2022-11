Παναγιωτόπουλος: Ισχυρή η θέληση Γαλλίας και Ελλάδας για σταθερότητα και ευημερία στην Αν. Μεσόγειο Παρών στην καθέλκυση της πρώτης γαλλικής Belh@rra ο υπουργός Εθνικής Άμυνας – Την χαρακτήρισε «ορόσημο προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία» Την ισχυρή θέληση της Ελλάδας και της Γαλλίας να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους για την σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος από τη Γαλλία, όπου βρέθηκε προσκεκλημένος του Γάλλου ομολόγου του, Σεμπαστιάν Λεκορνύ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρέστη σήμερα στην τελετή καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας FDI FR1, η οποία προορίζεται για τις Ναυτικές Δυνάμεις της Γαλλίας, στα ναυπηγεία της “Naval Group” στη Λωριάν. Όπως δήλωσε, η καθέλκυση της πρώτης παγκοσμίως, ψηφιακής φρεγάτας ‘Αμυνας και Επέμβασης FDI FR1, η οποία προορίζεται για τις ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας, σε συνδυασμό με την πρόσκτηση των νέων φρεγατών για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ταυτόχρονα με την άφιξη των αεροσκαφών RAFALE, υπογραμμίζει την ισχυρή θέληση των δύο χωρών, “να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την συνεργασία τους για την σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στη βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας”. Αποτελεί επίσης “ένα ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του στρατηγικού οράματος δύο εταίρων προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία συμβάλλει επίσης, ουσιαστικά, στην ενίσχυση της διατλαντικής συμμαχίας. Ενίσχυση που είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και τον αναθεωρητισμό στην περιοχή μας, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου”. Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για την πρόοδο της ταυτόχρονης ναυπήγησης, στα ναυπηγεία της “Naval Group”, της δεύτερης φρεγάτας ‘Αμυνας και Επέμβασης, που προορίζεται για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και χαιρέτισε τη συνεργασία της Naval Group με ελληνικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, “ως άλλωστε προβλέπεται και στη συμφωνία για την εγκαθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Προσβλέπουμε στην διεύρυνση της συνεργασίας αυτής, ώστε να επεκταθεί σε περισσότερες εταιρείες και περισσότερα προγράμματα, θα ήθελα δε, να αναγνωρίσω την καθοριστική συνεισφορά του γαλλικού υπουργείου ‘Αμυνας, σε όλα τα στάδια υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων, μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας”, παρατήρησε περαιτέρω.. Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ευχήθηκε στο Γάλλο ομόλογο του κάθε επιτυχία στο έργο του και στους στόχους και επιδιώξεις της Γαλλίας, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Παναγιωτόπουλος: Εν αναμονή των τελικών προτάσεων των εταιρειών για το πρόγραμμα κορβετών Διμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνύ (Sebastien Lécornu) είχε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ΝΙκόλαος Παναγιωτόπουλος, στο περιθώριο της τελετής καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας ‘Αμυνας και Επέμβασης του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Naval Group, στη Λωριάν της Γαλλίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Περαιτέρω ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση με στελέχη του Ναυτικού Κλιμακίου Γαλλίας και ενημερώθηκε για το έργο τους. Σε δηλώσεις του προς την ΕΡΤ, ο κ. Παναγιωτόπουλος ( σ.σ. σχετικά με τη δήλωση του ότι η Ελλάδα και η Γαλλία συμπορεύονται απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και τάσσονται απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό) παρατήρησε ότι “όχι μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο το ΝΑΤΟ με την στάση τους στη περίπτωση της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καταδικάζει και να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό. Όλοι ανεξαιρέτως! Επομένως καλό είναι αυτό το μήνυμα να περνά προς πάσα κατεύθυνση”. Παράλληλα υπενθύμισε ότι στην αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας (πέρυσι το καλοκαίρι) μεταξύ των άλλων προβλέψεων υπάρχει και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Επικαλέσθηκε δε πρόσφατη δήλωση της Γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών σύμφωνα με την οποία, “οι Γάλλοι τόνισαν ό,τι και να γίνει αυτή η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής θα εφαρμοστεί εάν απαιτηθεί και επομένως πάνω σε αυτή τη στέρεα βάση, χτίζουμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα . Στο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, γνωστοποίησε ότι μέχρι το 2025 θα λάβουν χώρα 203 διαφορετικές δραστηριότητες, συνεκπαιδεύσεις, ασκήσεις, κλπ. γνωστοποίησε Αυτός ο αριθμός μόνο, νομίζω είναι αρκετός για να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας το εύρος και το βάθος αυτής της αμυντικής σχέσης”, δήλωσε χαρακτηριστικά.. Απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα ενεργοποίησης της option για την τέταρτη Belh@rra ή ακόμη και για το πρόγραμμα των κορβετών, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας διευκρίνισε ότι “περιμένουμε και θα λάβουμε πολύ σύντομα τις τελικές προτάσεις των εταιρειών που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα των κορβετών ή την ενεργοποίηση αντιστοίχως του option, της εναλλακτικής δηλαδή, πρόσκτησης τέταρτης Belh@rra κατά την αρχική συμφωνία. Για να αποφασίσουμε όμως και εμείς πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τις τελικές προτάσεις. Εκτιμώ ότι πρέπει να απαντήσουν σε κάποιες βασικές ερωτήσεις ιδίως όσο έχει να κάνει με την χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων. Εμείς θέλουμε να ναυπηγηθούν οι κορβέτες σε ελληνικά ναυπηγεία, επανέλαβε, και εφόσον απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, δεν έχουμε παρά να κάνουμε την τελική επιλογή κάτι το οποίο θα γίνει αρκετά σύντομα, όπως εκτιμώ”. Τέλος γνωστοποίησε ότι άλλα δύο Rafale θα έρθουν εντός των προσεχών ημερών και θα εγκατασταθούν στη βάση τους, στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου – «Χειρόφρενο» τραβούν και οι οδηγοί ταξί, δεμένα τα πλοία Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου που πυροβολήθηκε από τον αδερφό του στη Μάνδρα – «Ο Φώτης ήταν ένα χρυσό παιδί» Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 10.11.2022, 11:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 10.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )