Πατούλης: Θα είμαι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής Ο Γιώργος Πατούλης διευκρίνισε ότι θα ζητήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς «τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν πολλά και μπήκαν στις ράγες σημαντικά έργα, όμως μία θητεία δεν αρκεί» Την πρόθεσή του να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τη θέση του περιφερειάρχη Αττικής ξεκαθάρισε ο Γιώργος Πατούλης, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, τόνισε πως οι σχέσεις του με την κυβέρνηση είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ ερωτηθείς για τις παρακολουθήσεις χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός να παρακολουθεί κάποιος τον περιφερειάρχη και ζήτησε περισσότερη τεκμηρίωση προκειμένου «η δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες εκεί που αναλογούν». Ειδικότερα για τη θέση του περιφερειάρχη διευκρίνισε ότι θα ζητήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς «τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν πολλά και μπήκαν στις ράγες σημαντικά έργα, όμως μία θητεία δεν αρκεί». «Θα διεκδικήσουμε και πάλι την ετυμηγορία της κοινωνίας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να χαράξουμε τη νέα μέρα για την Αττική. Έχουν προγραμματιστεί πολύ περισσότερα έργα για την επόμενη θητεία. Δεν αφήνουμε κάτι, το οποίο δεν έχουμε ολοκληρώσει», ανέφερε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co788xpgbd5t) Σε ερώτηση εάν υπάρχει σχετική συνεννόηση με την κυβέρνηση, ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε πως οι σχέσεις του με την κυβέρνηση «είναι εξαιρετικές», σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται και από την άψογη καθημερινή συνεργασία που έχει η Περιφέρεια Αττικής με όλα τα υπουργεία για επίλυση θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη. «Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Αττική πέρασε σε κεντροδεξιά διοίκηση. Έχουμε κομματικές ταυτότητες, όχι κομματικές παρωπίδες. Είμαστε για όλους τους πολίτες, με τη στήριξη των πολιτών θα συνεχίσουμε», τόνισε, ενώ ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι θα του δοθεί το χρίσμα από τη ΝΔ απάντησε: «Δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην μας στηρίξει η παράταξή μας, μέσα από το έργο μας που είναι πλέον διακριτό και το οποίο σχετίζεται με το κυβερνητικό έργο για να αλλάξουμε την Αττική». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co7823oxpdap) Σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων στα δημοσιεύματα που φέρουν και τον ίδιο να συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που παρακολουθούνταν, ο περιφερειάρχης Αττικής σχολίασε: «Πρέπει να δοθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση από όσους έφεραν το θέμα στην επικαιρότητα, προκειμένου η δικαιοσύνη να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να αποδώσει ευθύνες εκεί που αναλογούν, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Σε διαφορετική περίπτωση, απλώς δημιουργείται και διαιωνίζεται ένα κλίμα τοξικότητας, η οποία το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι έλλειψη κεφαλαίων και επενδύσεων, έλλειψη ανάπτυξης, έλλειψη θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει λόγος να παρακολουθεί κανείς τον περιφερειάρχη Αττικής, το τηλέφωνό μου είναι το ίδιο εδώ και 25 χρόνια, είναι ανοικτό για κάθε πολίτη που θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Θεωρώ αδιανόητο ο περιφερειάρχης Αττικής να παρακολουθείται από τον οποιονδήποτε. Το θέμα αυτήν τη στιγμή διερευνάται από τη δικαιοσύνη και το παρακολουθούμε. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας». «Κλειδί για την ανάπτυξη η περιφερειακή διακυβέρνηση» Ερωτηθείς εάν τελικά οι περιφερειάρχες είναι «μικροί πρωθυπουργοί», ο κ. Πατούλης απάντησε πως καθημερινά η περιφέρεια επιλύει πολλά θέματα. «Το εχέγγυο για να δίνονται γρήγορες λύσεις και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η αυτοδιοίκηση υπέρ των πολιτών είναι να έχουμε ένα επιτελικό κράτος με περιφερειακή διακυβέρνηση. Έχουν γίνει βήματα προς την αποκέντρωση αλλά χρειάζονται και άλλα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων. Σε σχέση με τα θέματα πολιτικής προστασίας, ο περιφερειάρχης είπε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, «κάτι που φάνηκε και το πρόσφατο καλοκαίρι αλλά και αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η Αττική έχει αποφύγει τραγικές καταστάσεις που βίωσε στο πρόσφατο παρελθόν». «Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το υπουργείο στις αρμοδιότητές του. Εμείς εστιάζουμε στην πρόληψη των κινδύνων και επικουρούμε το υπουργείο στον σχεδιασμό και στην αντιμετώπισή τους», υπογράμμισε αναφερόμενος στη διάκριση των αρμοδιοτήτων. Σε ερώτηση για την υπόθεση του Κολωνού, ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι γνώρισε τον δράστη στο πλαίσιο κοινωνικής επαφής σε φιλανθρωπική δράση και πρόσθεσε: «Προκαλεί αποτροπιασμό αυτή η τραγική πράξη, που μπορεί να προέρχεται από έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Συναντάμε κάθε μέρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ να είμαι απρόσιτος, μου αρέσει η επαφή με τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο μπορείς να συναντήσεις ανθρώπους που δεν είναι αυτό που φαίνονται. Δεν μπορείς να ξέρεις πάντα ποιον έχεις απέναντί σου, είσαι εκπρόσωπος πολιτών. Άλλο είναι να είσαι κοντά στον πολίτη για να τον αφουγκράζεσαι και άλλο να ζητάς ποινικό μητρώο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co78dle4okdl) «Με ενδιαφέρει να ολοκληρώσω το έργο μου» Κληθείς να σχολιάσει τη σχέση του με την προβολή από τα μέσα, ο κ. Πατούλης σημείωσε: «Ο κόσμος μάς επέλεξε μέσω της δουλειάς μας για να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό αξίωμα. Εάν κάποιος χαρακτηρίσει μια στιγμή της καθημερινότητάς μας ως lifestyle, αυτό δεν είναι κάτι που εμείς επιδιώκουμε. Θα αδικούσαμε το έργο μας». Όπως συμπλήρωσε, αυτήν τη στιγμή τον ενδιαφέρει να ολοκληρώσει το έργο του για μία Αττική της ανάπτυξης, που θα κρατήσει τα παιδιά της στον τόπο τους και στο brand name της θα έχει τις έννοιες πολιτισμός και ανάπτυξη. Σχολιάζοντας την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τόνισε ότι πρόκειται για την τέταρτη θητεία του στον «μεγαλύτερο ιατρικό σύλλογο της χώρας, που αριθμεί πάνω από 27.000 μέλη, τα οποία με επέλεξαν εκ νέου, με απόλυτη πλειοψηφία, να είμαι στο τιμόνι του ΙΣΑ. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους». Τέλος, αναφερόμενος στις προσωπικές αρχές του, ο περιφερειάρχης Αττικής επεσήμανε: «Δεν πρέπει να είμαστε θεατές, ιδίως οι νέοι άνθρωποι. Πρέπει να αδράξουμε και να αλλάξουμε τη ζωή, αυτό απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας, πρέπει να παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας». 