Πρέσβης Κίνας στην Αθήνα: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας πρέπει να γίνεται σεβαστή « Η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς» Μήνυμα στην Τουρκία ότι «η κυρίαρχία τη ςΕλλάδας πρέπει να γίνεται σεβαστή» και ότι «η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς» έστειλε ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, Σιάο Τζουντσένγκ. Ερωτηθείς συγκεκριμένα από την ΕΡΤ, σε συνέντευξη τύπου, για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, ο Κινέζος πρέσβης απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι πάγια θέση της Κίνας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προασπίζεται. Η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς. Ελπίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, θα απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις εντάσεις και θα συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.» «Η Ταϊβάν είναι η Ταϊβάν της Κίνας» Ο Κινέζος διπλωμάτης ρωτήθηκε και για την αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα στην Ταϊβάν και απάντησε ότι «η Ταϊβάν είναι η Ταϊβάν της Κίνας. Η επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν είναι υπόθεση των Κινέζων. είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί από τους Κινέζους. Η ειρηνική επανένωση και το «Μία χώρα, δύο συστήματα» είναι οι βασικές μας αρχές και η καλύτερη προσέγγιση για την πραγματοποίηση της εθνικής επανένωσης. Προέρχεται από τη σοφία του κινεζικού πολιτισμού και έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ειρηνική επανένωση με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια και τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, αλλά ποτέ δεν θα υποσχεθούμε ότι θα αποκηρύξουμε τη χρήση βίας και επιφυλασσόμαστε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα». «Πρέπει να αποτρέψουμε μια πυρηνική κρίση» Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κινέζος πρέσβης υποστήριξε ότι «η Κίνα στέκεται πάντα στο πλευρό της ειρήνης και έχει δεσμευτεί από τότε να προωθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες, διαδραματίζοντας εποικοδομητικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η Κίνα δεν είναι ποτέ θεατής και η Κίνα δεν θα έριχνε ποτέ λάδι στη φωτιά, πολύ περισσότερο δε θα εκμεταλλευόταν την κρίση». «Πρέπει να αντιταχθούμε στην απειλή ή τη χρήση πυρηνικών όπλων και να αποτρέψουμε μια πυρηνική κρίση στην Ευρασία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να διατηρήσουμε σταθερές τις παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού και να αποτρέψουμε τη διακοπή της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των οικονομικών και άλλων τομέων και την επακόλουθη ζημιά στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη» συμπλήρωσε ο κ. Σιάο Τζουντσένγκ. «Οι ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν την Κίνα ως ισότιμη» Ο κ. Σιάο Τζουντσενγκ κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την Κίνα ως ισότιμη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ως μια μεγάλη χώρα με περισσότερα από 5.000 χρόνια πολιτισμού και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αναδυόμενη οικονομία, καλούμε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την Κίνα ως ισότιμη. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την Κίνα από θέση ισχύος και να σταματήσουν να στοχεύουν στην καταστολή και τον περιορισμό της ανάπτυξης της Κίνας. Ας θυμηθούμε μια φιλοσοφική παροιμία του διάσημου αρχαίου Αθηναίου μεταρρυθμιστή και πολιτικού Σόλωνα: «Η ισότητα δεν γεννά διαμάχη». Τα συμπεράσματα του συνεδρίου του ΚΚΚ και οι σχέσεις με την Ελλάδα Ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα αναφέρθηκε στα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας επισημαίνοντας ότι «από το 2013 έως το 2021, το ΑΕΠ της Κίνας εκτινάχθηκε από 9,57 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 17,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 18,5% της παγκόσμιας οικονομίας, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,6%, υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,6% ίδια περίοδο». Ο Κινέζος διπλωμάτης αναφέρθηκε και στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Κίνας αλλά και στα περιθώρια να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας ως πύλης και γέφυρας για τη συνεργασία Κίνας-ΕΕ θα αναδειχθεί περαιτέρω και θα αποδειχθεί επωφελής για την Ελλάδα. Η Κίνα και η Ευρώπη θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες η μια στην άλλη. Δεν είναι ανταγωνιστές, ούτε αντίπαλοι. Η συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ευρώπης είναι win-win και δεν τίθεται θέμα προσκόλλησης της μίας πλευράς με την άλλη. Η Κίνα και η Ελλάδα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Εξ όσων γνωρίζω, ορισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Green Island» της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή εκτελούν μελέτες σκοπιμότητας. Το ορεινό αιολικό πάρκο στη βορειοανατολική Ελλάδα, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί με τη συμμετοχή της China Energy Europe Renewable Energy Company, παράγει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για 30.000 νοικοκυριά κάθε χρόνο, ενώ μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 160.000 τόνους, που ισοδυναμεί με φύτευση 360.000 δέντρων κάθε χρόνο».

