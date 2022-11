Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ από Πιερία: Στην οργάνωσή μας υπάρχει χώρος για κάθε νέα και κάθε νέο «Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την επαφή μας με τους νέους σε ολόκληρη την Ελλάδα» δήλωσε ο Ορφέας Γεωργίου Περιοδεία στην Πιερία όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου. «Κάθε επίσκεψη στην περιφέρεια μας γεμίζει αισιοδοξία, καθώς συναντάμε συνεχώς ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους και ξεχωρίζουν μέσα από τη δουλειά τους. Νέοι άνθρωποι, που με την κατάρτιση, την εργατικότητα και την επιμονή τους, συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση, συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και πηγαίνουν τις επιχειρήσεις τους ένα βήμα παραπέρα. Για την ΟΝΝΕΔ, το πιο σημαντικό είναι να συνδημιουργεί με όλους τους νέους το μέλλον. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει πως στηρίζει τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τη χώρα τους να προκόβει και είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο νομό Πιερίας ο Ορφέας Γεωργίου, μαζί με στελέχη της νεολαίας, βρέθηκε σε μια κτηνοτροφική μονάδα, σε μια βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, σε μια επιχείρηση που πρωτοπορεί στον κλάδο των εξειδικευμένων πλαστικών, σε μια οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου, σε μια εταιρεία εμπορίας φωτιστικών εξαρτημάτων, συναντώντας νέους επαγγελματίες στον χώρο της δουλειάς τους. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο η συνεχής επαφή με τους νέους σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τον ρόλο και την παρεμβατικότητα των μελών και των στελεχών της οργάνωσης. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 11:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 10.11.2022, 10:00

